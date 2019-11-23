Еще раз продать Китаю самолеты Су России вряди ли удастся: мнение China.com (Китай)

Последние несколько лет Россия внимательно следит за рынком Китая в целом. В целях погашения государственного долга страна продавала китайским коллегам оружие. Тем не менее Китай далеко продвинулся в плане технологий, и сегодня - это вторая страна по величине экономики и частичное лидерство в техническом прогрессе.

Несмотря на рост технологий Китая, страна продолжает закупать оружие у России. Эксперты и зарубежные СМИ провели небольшой анализ, выяснив потенциальные причины и мотивы Китая в покупке оружия у России.

Одно из предположений экспертов - это стратегически целенаправленная идея закупки оружия. Китай никогда не позиционировал себя в качестве экспортера оружия, поскольку таких технологий у него не было, поэтому основное направление страны - это импорт.

С ростом же технологий китайские власти намереваются создавать собственные оружейные мощности. Не исключено, что за основу будут использоваться импортные образцы оружия.

Тем не менее закупка оружия у России до сих пор продолжается - об этом сообщалось на форуме «Армия-2019», проходивший с 25 по 30 июня. Помимо стандартного вооружения, российские военные силы предложили китайцам партию самолетов Су-35.

В 2015 году Китай приобретал самолеты Су-35. Тогда их было завезено более 20 штук. Сумма всего контракта составила 2,5 млрд. долларов. При этом в сделке возникло множество споров и разногласий. Китайские военные эксперты считали, что цена одного самолета - 100 млн. долларов - не стоит своих денег. Было и обратное мнение, что Су-35 помогут повысить военную мощь Китая.

Как оказалось, военные силы Китая купили боевые самолеты Су-35. Причины такого решения заключаются в следующем:

на тот момент ВВС Китая разрабатывали истребители J-20;

китайское правительство признает российские самолетные двигатели лучшими;

поддержание благоприятных отношений с Россией.

Таким образом, ВВС Китая смогли пополнить запасы самолетов за счет покупки Су-35, пустили в разработку J-20 и совместно с Россией внедряли ЗРК С-400. Отсюда можно сказать, что Китай пытается поддерживать с военными силами РФ хорошие и качественные отношения.

Сегодня же в 2019 году нужда в Су-35 давно отпала. Китай уже пополнил свои ряды самолетов за счет реализованного проекта истребителя J-20. По мнению китайских экспертов, ВВС страны даже не привлекают современные модели самолетов Су-57. Таким образом, специалисты предположили, что Россия пытается продать военную технику из-за отсутствия денег.

Подобная ситуация происходила еще после распада СССР, когда российские ВВС продали Китаю самолеты Су-27. В итоге сделка помогла стране выйти из экономического кризиса, а авиация Китая поднялась на несколько ступенек вверх.

С ростом технологий Китай становится все более самостоятельным. Эксперты прогнозируют, что вероятность сделки крайне низка, поскольку китайские ВВС имеют в своем вооружении достаточно качественные технологии. Для России же на ее предложение найдется новый покупатель - Индия.

Фото: m.tintuc.vn