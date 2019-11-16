Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры
ФСБ Министерство обороны МВД
Автор Владан Джурич

The National Interest (США): Россия создает армию генетически правильных суперсолдат в нацистских традициях?

Силовые структуры

Журналисты американского аналитического издания The National Interest выпустили обзор о российских солдатах, которых, якобы, военные силы подбирает по строго заданному генетическому коду. Российские СМИ утверждают, что авторы обзора сильно преувеличивают ситуацию, тем самым описывая события фильма ужасов.

Предлагаем вам перевод статьи американского издания, чтобы вы могли составить свое мнение.

По мнению американских журналистов, Россия сейчас движется по направлению создания «генетической программы в нацистских традициях». Также отмечалось, что пригодность солдат к определенному типу войск определяется на основе генетического паспорта гражданина.

Глава РАН Александр Сергеев утверждает же, что такая программа поможет выделить генетические предрасположенности у военнослужащих. На основе полученных результатов будет проще распределить человека по типу военных войск.

Другими словами, исследования генов людей поможет лучше сориентировать человека для службы в определенных войсках. По словам Александра Сергеева, проверка предрасположенности и генов проверяется обыкновенным медицинским осмотром.

Генетическое обследование доступно также и для женщин. На основе него они могут выяснить предрасположенность плода к появлению болезней или аномалий. Таким образом. Генетическая программа может не только определить пригодность, но и предсказать вероятность возникновения болезней.

По словам американских СМИ, президент России Владимир Путин с большим энтузиазмом относится к исследованиям в области генетики. В марте уже был подписан указ о внедрении генетического паспорта. Подобное решение правительство аргументирует тем, что данные о геноме помогут защитить население страны от химических атак.

Также информация о геноме позволит избежать угрозы со стороны западных шпионов и диверсантов. После подписания указа, возникли опасения у многих стран, что Россия создает евгеническую программу по нацистским принципам. Другими словами, появится разделение людей по генотипу, что может привести к конфликтам. В таком случае будут выбираться наилучшие предпочтительные граждане по генетическим характеристикам.

Тем не менее правительство утверждает, что проект рассчитан также на анализ действий человека в боевых условиях. Ученые проводят исследования поведения человека во время боевых действий. Это позволит подбирать военнослужащих, имеющих определенный показатель стрессоустойчивости.

Генетические исследования коснутся также и космических служб. Исследование поможет более корректно отбирать пилотов для отправки в космос, а также позволит исправить генетические ошибки, возникающие во время стрессовых ситуаций.

Подобные программы на самом деле широко используются во многих странах. Так, например, США используют данные о ДНК погибших солдат, на основе чего проводят исследования о пригодности человека на военную службу на основе генома.

Фото: ustinka.kz

Актуальная аналитика
Силовые структуры
The National Interest (США): Россия создает армию генетически правильных суперсолдат в нацистских традициях?
Формула небес
Натянутая тетива лука Стрельца - Гороскоп дня
Здоровье
У детей и подростков тоже бывают сердечные приступы
Новости Все >
Совфед призывает россиян не ходить на концерты Ротару
МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну
Прибалтийские страны готовят план, чтобы защищаться от России
Советник президента рассказал, почему Путин стал преемником Ельцина
Бактерия-паразит помогла бороться с эпидемией
Правозащитники хотят проверить Кадырова на уголовные статьи
Четыре деревни Ингушетии остались без света из-за разгула стихии
Сборная России на тай-брейке вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Тропический остров восстановился после катастрофы за 2 года
Жириновский вышлет по 2 тыс. рублей на подарки детям из бедных семей
Последние материалы
Натянутая тетива лука Стрельца - Гороскоп дня
У детей и подростков тоже бывают сердечные приступы
Совфед призывает россиян не ходить на концерты Ротару
МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну
Прибалтийские страны готовят план, чтобы защищаться от России
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Советник президента рассказал, почему Путин стал преемником Ельцина
Благополучие есть, а счастья нет. Эксперт о тяжелой доле россиян
Бактерия-паразит помогла бороться с эпидемией
Правозащитники хотят проверить Кадырова на уголовные статьи
Популярное
Общество
Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова

У солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в забайкальской воинской части, новые адвокаты.

Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Производство
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Экономика
ПФР: работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам в 2020 году
Здоровье
Врачи рассказали, как очистить легкие после курения
Соломон Соловьев Натянутая тетива лука Стрельца - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов ВЦИОМ рассказал о прекрасной "Единой России" Василий Амирджанов Руслан Веснянко Горячих грузинских парней охладили полицейскими водомётами Руслан Веснянко
Комментарии
МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну
МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну
МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну
Эксперт: продавцы и грузчики не останутся без работы
Чиновники могут: как быстро и без усилий довести народ до кипения
Прибалтийские страны готовят план, чтобы защищаться от России
Чиновники могут: как быстро и без усилий довести народ до кипения
МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Совфед призывает россиян не ходить на концерты Ротару
Советник президента рассказал, почему Путин стал преемником Ельцина
Чиновники могут: как быстро и без усилий довести народ до кипения
В Госдуме обещают разобраться с кредитом в 23% на покупку лекарств в аптеках
МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну
Прибалтийские страны готовят план, чтобы защищаться от России
Совфед призывает россиян не ходить на концерты Ротару
Совфед призывает россиян не ходить на концерты Ротару
Совфед призывает россиян не ходить на концерты Ротару
Лазерная эпиляция — за и против. Экспертиза от EPILAS
Лазерная эпиляция — за и против. Экспертиза от EPILAS
Советник президента рассказал, почему Путин стал преемником Ельцина
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ