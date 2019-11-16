The National Interest (США): Россия создает армию генетически правильных суперсолдат в нацистских традициях?

Журналисты американского аналитического издания The National Interest выпустили обзор о российских солдатах, которых, якобы, военные силы подбирает по строго заданному генетическому коду. Российские СМИ утверждают, что авторы обзора сильно преувеличивают ситуацию, тем самым описывая события фильма ужасов.

Предлагаем вам перевод статьи американского издания, чтобы вы могли составить свое мнение.

По мнению американских журналистов, Россия сейчас движется по направлению создания «генетической программы в нацистских традициях». Также отмечалось, что пригодность солдат к определенному типу войск определяется на основе генетического паспорта гражданина.

Глава РАН Александр Сергеев утверждает же, что такая программа поможет выделить генетические предрасположенности у военнослужащих. На основе полученных результатов будет проще распределить человека по типу военных войск.

Другими словами, исследования генов людей поможет лучше сориентировать человека для службы в определенных войсках. По словам Александра Сергеева, проверка предрасположенности и генов проверяется обыкновенным медицинским осмотром.

Генетическое обследование доступно также и для женщин. На основе него они могут выяснить предрасположенность плода к появлению болезней или аномалий. Таким образом. Генетическая программа может не только определить пригодность, но и предсказать вероятность возникновения болезней.

По словам американских СМИ, президент России Владимир Путин с большим энтузиазмом относится к исследованиям в области генетики. В марте уже был подписан указ о внедрении генетического паспорта. Подобное решение правительство аргументирует тем, что данные о геноме помогут защитить население страны от химических атак.

Также информация о геноме позволит избежать угрозы со стороны западных шпионов и диверсантов. После подписания указа, возникли опасения у многих стран, что Россия создает евгеническую программу по нацистским принципам. Другими словами, появится разделение людей по генотипу, что может привести к конфликтам. В таком случае будут выбираться наилучшие предпочтительные граждане по генетическим характеристикам.

Тем не менее правительство утверждает, что проект рассчитан также на анализ действий человека в боевых условиях. Ученые проводят исследования поведения человека во время боевых действий. Это позволит подбирать военнослужащих, имеющих определенный показатель стрессоустойчивости.

Генетические исследования коснутся также и космических служб. Исследование поможет более корректно отбирать пилотов для отправки в космос, а также позволит исправить генетические ошибки, возникающие во время стрессовых ситуаций.

Подобные программы на самом деле широко используются во многих странах. Так, например, США используют данные о ДНК погибших солдат, на основе чего проводят исследования о пригодности человека на военную службу на основе генома.

Фото: ustinka.kz