Таинственная смерть Бандеры: кто и как привел приговор в исполнение

Молва о Степане Бандере дошла до нашего времени. Люди вновь интересуются этим человеком, а особенно тем, как он закончил свою жизнь. Приговор мучителю десятков тысяч граждан привели в исполнение в 1959 году. Обычным убийством это было назвать сложно - скорее, оно походило на акт возмездия, поэтому породило много домыслов.

Бандера или Попель?

Человек под именем Штефана Попеля жил в Мюнхене. Опасаться ему было особо нечего, ведь его поддерживали британская разведка и правительство Западной Германии. Конечно, Бандера понимал, что его будут искать, что особенно четко было определено после приговора, вынесенного ему в 1949 году. Пришлось перебраться в Германию и здесь осесть на какое-то время.

За ним всюду следовала охрана, а в его кармане лежало оружие. Он прекрасно понимал, что у него слишком много врагов. Но лишь спустя 10 лет после вынесения смертного приговора настал момент возмездия. Тогда он, совсем утратив бдительность, возвращался домой в полном одиночестве.

Как произошло убийство

Открыв дверь своего подъезда, Бандера стал подниматься по лестнице. Соседи услышали крик и выбежали из квартир. Они увидели человека, лежащего на лестнице и истекающего кровью, и больше никого. Выстрел не нарушил тишину - убийца тщательно подготовился. Соседи вызвали скорую помощь, медики увезли пострадавшего, но по дороге он скончался.

Свершилось то, о чем так долго мечтали обычные люди. Наконец тот, на чьей совести были жизни заживо сожженных, невинно замученных, распиленных, распятых людей, оказался на том свете.

С пистолетом и сломанным черепом

В мюнхенскую клинику доставили человека, с виду напоминающего ребенка, но имеющего голову старика с редкими волосками на ней. Голова была в крови, череп был сломанным. Из-за пояса пациента торчал пистолет.

Врачи удивились, что от лица мужчины пахнет горьким миндалем, характерным для цианистого калия. Стало ясно - человек умер от отравления, а не от травмы головы, которая, скорее всего, появилась после его падения.

Мнение полиции

Личность человека установить получилось практически сразу - Степан Бандера был известной личностью в нацистской Германии. Расследование быстро выявило, что от руки человека в подъезде погиб украинский террорист и националист.

Теперь ни у кого не возникало сомнения - его отравили. Однако кто это сделал, сыщикам удалось установить далеко не сразу.

Что сделал Богдан

Всякий раз покушения на него заканчивались провалом, пока в Мюнхен не приехал Богдан Сташинский - агент советских спецслужб. Он обосновался в городе под чужим именем. На одном из митингов Богдану удалось узнать Степана, о котором он вскоре знал уже многое.

Однако подобраться к злодею было непросто - он всегда ходил с охраной и при пистолете, но в этот день отпустил охрану и направился в подъезд. Богдан опередил его - первым зашел в подъезд, поднялся наверх и принял противоядие. Когда Степан поднимался по лестнице, Богдан пошел к нему навстречу, выстрелил преступнику ядом в лицо и быстро вышел на улицу.

Вот так закончилась жизнь человека, на совести которого осталось множество невинных судеб. Возможно, для него это была слишком легкая смерть, тем не менее, она состоялась.

Фото: 18.rodina.news