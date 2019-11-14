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Силовые структуры
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Автор Диана Гаврилова

Коротко о холодной войне

Силовые структуры

45-летнее противостояние между Западом и СССР закончилось, когда распался Советский Союз. Некоторые говорят, что новая холодная война может начаться по мере роста напряженности в России.

Между 1946 и 1991 годами Соединенные Штаты, Советский Союз и их союзники были вовлечены в длительный напряженный конфликт, известный как "холодная война". Хотя стороны были самыми технически продвинутыми в мире, этот период характеризовался агрессивной гонкой вооружений, опосредованными войнами и идеологическими попытками мирового господства.

Происхождение термина «холодная война»

Термин «холодная война» существовал с 1930-х годов, когда он использовался для описания все более и более тяжелых отношений между европейскими странами. В 1945 году, вскоре после того, как Соединенные Штаты применили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, писатель Джордж Оруэлл использовал термин в эссе, в котором рассматривалось, что атомная бомба означает для международных отношений. Оруэлл написал, что бомба была такой угрозой, что она, вероятно, положит конец крупномасштабным войнам, создав «государство, которое было бы одновременно непобедимо и находилось в постоянном состоянии «холодной войны» со своими соседями».

Предсказание Оруэлла о «мире, который не мир» сбылось в течение нескольких месяцев. Намереваясь сохранить власть после Второй мировой войны, США и СССР смотрели друг на друга с подозрением и поспешили создать и консолидировать союзников. Термин «Холодная война» вскоре приобрела популярность благодаря знаменитому журналисту Вальтеру Липпману, который исследовал ее значение, поскольку мир быстро выбрал стороны в идеологической борьбе между капитализмом и коммунизмом.

После 1950-х годов США и СССР были глубоко вовлечены в космическую гонку, добавив еще одну арену в соревнования холодной войны, чтобы быть наиболее подготовленными в военном отношении. 

Идеология - и военная мощь - становились все более важными для обеих стран после 1947 года, когда президент Гарри Трумэн попросил Конгресс о выделении средств для поддержки Турции и экономики Греции, стремящейся удержать советское влияние. Доктрина Трумэна, как ее называли, была первым залпом в многолетней политике сдерживания.

Гонка вооружений

Когда идеологический «железный занавес» отрезал Советский Союз и его государства-сателлиты от остальной Европы, США и СССР начали гонку вооружений, израсходовав триллионы долларов на накопление ядерных арсеналов и гонки за освоением космоса. К 1962 году противоракетная оборона обеих стран была направлена ​​друг на друга. В тот год ракетный кризис на Кубе приблизил обе страны к реальному конфликту, чем любое другое событие в холодной войне.

Корейская война, война во Вьетнаме, а также ряд других вооруженных конфликтов, в ходе которых обе стороны либо финансировали одну сторону войны или воевали непосредственно против коммунистической или капиталистической силы, стали примерами опосредованной холодной войны. Обе стороны также финансировали революции, мятежы и политические убийства в Центральной Америке, Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Фото: newsweekespanol.com

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