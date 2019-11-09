Малоизвестные факты о Корейской войне

Мы называем это событие «Корейская война»; северокорейцы называют это «Освободительной войной Отечества».

Как бы вы это ни называли, 25 июня 1950 года северокорейские танки перешли через 38-ю параллель, границу, которая отделяла контролируемый и поддерживаемый коммунистами Север от капиталистического и поддерживаемого Западом юга. Это было первым испытанием приверженности Запада доктрине сдерживания холодной войны, стратегии, направленной на пресечение насильственного распространения коммунизма по всему миру.

Корейская война началась сразу после долгой Второй мировой войны, в то время, когда мир устал от войны. Всего через несколько лет культурная структура Соединенных Штатов будет навсегда изменена с приближением войны во Вьетнаме. Будучи зажатой между этими двумя событиями, Корейская война стала называться Забытой войной, как историками, так и теми, кто сражался там. В попытке противостоять забвение, вот некоторые факты о Корейской войне, о которых вы, возможно, еще не знали.

1. Сержант армии США в Москве был катализатором войны

Сталин предотвращал войну на Корейском полуострове с конца Второй мировой войны, опасаясь тотальной войны с Западом. Русские пристально наблюдали за посольством США. Когда КГБ нанял армейского сержанта для слежки в посольстве США, они обнаружили, что США перебросили большую часть своих сил в регионе в Японию. Сталин теперь верил, что США не пойдут на защиту Кореи, и дал северокорейскому диктатору Ким Ир Сену зеленый свет для вторжения на юг. Сталин был неправ. Личность армейского сержанта так и не была раскрыта.

2. Юг был далек от демократии

Первый президент Южной Кореи Ли Сын Ман заключил в тюрьму или убил своих политических противников. У него также были действующие силы тайной полиции, чтобы искоренить северокорейских агентов, но они задерживали, пытали и убивали многих невинных гражданских лиц. Через несколько дней после начала Корейской войны он приказал устроить бойню в Лиге Бодо, убив более 100 000 подозреваемых сторонников коммунизма и их семьи. Ли Сын Ман был свергнут, когда тысячи демонстрантов захватили Голубой дом в 1960 году.

3. США знали о наращивании военной мощи на Севере

ЦРУ заметило, что северокорейцы перемещают свою армию к южной границе, но подумала, что это скорее защитная мера. Они сообщили госсекретарю Дину Ачесону, что вторжение маловероятно. Они не знали, что СССР уже взломали американские военные и дипломатические коды, и знали, что США не смогут обеспечить эффективный ответ на вторжение.

4. США воевали без объявления войны

Президент Трумэн никогда не просил Конгресс объявить войну, а Конгресс не предложил. Вместо этого Трумэн поставил боевые действия под эгидой Организации Объединенных Наций, поскольку сама Корея была конструктом соглашений ООН. Впервые со времен Второй мировой войны американские войска сражались в бою под Осаном, в тридцати милях к югу от Сеула.

5. США сбросили больше боеприпасов в Корее, чем во всем Тихом океане во время Второй мировой войны

Корейская война совершенно опустошила Северную Корею, и эта память - главная причина, почему так много противоречий все еще существует по сей день. Соединенные Штаты сбросили 635 000 тонн бомб на север, это больше, чем было сброшено в Тихом океане за всю Вторую Мировую войну.

6. Обморожение было одной из самых распространенных травм

Тысячи пострадали от обморожения, в то время как многие пострадали от траншейной стопы или их комбинации. Температура во время некоторых из самых холодных боев была -47 градуса по Цельсию. Подразделение MASH (Передвижной армейский хирургический госпиталь) было лишь одним из многих медицинских нововведений на поле боя, предназначенных для того, чтобы держаться поближе к фронту и спасать жизни более раненых боевиков.

7. Сеул переходил из рук в руки четыре раза

Столица Южной Кореи находится всего в 35 милях от границы Север-Юг. Впервые он был захвачен северокорейцами 28 июня 1950 года, всего через три дня после вторжения Севера. В сентябре этого года силы ООН забрали его. Китайцы захватили город в январе 1951 года, но потеряли его через два месяца.

8. Первый год был самым смертоносным

Примерно четверть всех американцев, убитых во время Корейской войны, погибли в период с августа по декабрь 1950 года во время сражений за Пусанский периметр, водохранилище Чосин и перевал Кунури. 178 426 солдат ООН погибли в Корее, по сравнению с более чем 700 000 коммунистов.

5. Армейский спецназ создал собственную армию

Подразделение 8240-й армии, армейские рейнджеры и другие солдаты, имеющие опыт ведения партизанской войны во Второй мировой войне, собрали и проконсультировали местные партизанские армии в Корее о том, как сражаться в тылу врага и саботировать коммунистов. 8240-й проконсультировал более 38 000 партизанских бойцов.

6. Это было больше, чем просто борьба американцев и корейцев коммунистами

Другие страны присоединились к коалиции сил, борющихся за сохранение безопасности Юга и капитализма, если не демократии. Значительные силы пришли из Великобритании и стран Содружества, особенно Австралии и Канады. Турецкие войска столкнулись с самым большим военным испытанием со времен Первой мировой войны в битве при перевале Кунури. Другие страны, которые предоставили значительные войска, включали Эфиопию, Колумбию, Таиланд и Филиппины.

7. Генералы были недалеко от боя

В наши дни вы мало что слышите о генеральных офицерах в гуще событий, если только они не посещают боевую единицу или не находятся в какой-то поездке или осмотре. Это было иначе во время Корейской войны. Генерал Дуглас Макартур сам отправился в Корею во время битвы за Пусанский периметр, чтобы оценить там ситуацию и определить, как действовать дальше (десантная атака в Инчоне - это то, что он придумал).

Генерал армии Уильям Ф. Дин был одним из последних, кто отступал от Тэджона по мере продвижения Севера. Он хотел убедиться, что все его люди в безопасности и материалы разбираются как можно более аккуратно и безопасно. Пытаясь помочь раненому отряду, Дин потерял сознание и был схвачен коммунистами.

Фото: coxsbazarsoikat.com