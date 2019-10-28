После службы - как жили римские ветераны

Военная служба в Риме была достаточно долгой и сложной: историк Полибий пишет, что долг гражданина - служить до 46 лет и при этом участвовать в 20 пеших или 10 конных переходах. Постоянные стычки с варварами, а позже - и гражданские войны внутри Рима значительно прореживали солдатские ряды.

Чтобы на службу шли не из-под палки, а целенаправленно, римские власти уделяли большое внимание тому, как воины будут жить после нее. Римский «соцпакет» для ветеранов постоянно ширился - легионеры получали не только деньги, но и общественные привилегии, позволявшие занять достойное место в обществе.

Понятие «ветеран» в Риме: престиж и почет

После того, как римская армия окончательно перешла на профессиональную основу, императоры стали постепенно увеличивать социальные гарантии для уходящих в отставку солдат. Вот некоторые из них:

освобождение от всех налоговых сборов;

освобождение от различных муниципальных обязанностей;

разрешение на брак, получение детьми от этого брака законного статуса и права наследования;

гражданство для служащих во вспомогательных отрядах (часто - выходцев из других стран).

Хотя мы и приводили выше слова Полибия о службе до 46 лет, стоит понимать, что солдаты в римской армии четко делились на две категории: желающие строить карьеру и те, кто проходил службу по иным мотивам (семейным, политическим). Вторая категория чаще всего служила около 4 - 6 лет, а затем спокойно уходила «на гражданку». Ну а для тех, кто выбирал карьеру военного, иных путей часто и не было - например, многие бедняки записывались в армию после потери своих наделов.

Рост армии и рост «бонусов»: земля и люди

Римская империя активно воевала и расширяла свои территории, а значит, армии нужно было постоянное пополнение. Для сравнения: во II веке до нашей эры в армии служил каждый четвертый римлянин, а уже к I веку - каждый третий. Из-за этого выросло число малоимущих в армии, что отчасти стало причиной обильных и частых гражданских конфликтов. Солдаты верили, что в случае удачи полководец их не забудет и поможет стать богаче.

Собственно, тактика многих тогдашних командиров и строилась по принципу «отнять и поделить»: известный полководец Сулла в 81 - 79 годах успешно отвоевал у своих противников земли, раздав их затем солдатам. Даже Гай Юлий Цезарь использовал земли Италии как награду для войск: по примерным данным, он расселил там около 80 000 своих ветеранов.

Если брать данные историков, то суммарно в период от правления Суллы до правления Августа в Италии получили наделы примерно 500 000 ветеранов. В итоге перераспределение собственности в пользу солдат стало крупнейшим в истории Рима.

Указы Августа: ветеранам положено...

При Августе был составлен специальный эдикт, в котором четко приписывались положенные ветеранам льготы. Помимо упомянутых в первой части социальных льгот вроде освобождения от налогов, ветераны получали:

земельный надел, пригодный для ведения сельского хозяйства;

эквивалентную ему сумму денег, если надел был не нужен.

Споры о выдаваемой сумме еще ведутся, примерная цифра - общее жалование за 10 лет службы.

Также римские юристы поработали и над причинами выхода в отставку, разделив их на три вида:

почетная;

уважительная;

порочащая.

«Почетная отставка - награда за прохождение полного срока службы. Уважительная отставка используется, если солдат не годен более к службе по причине физической или душевной травмы. А отставка порочащая применяется в случае правонарушений», - писали тогдашние специалисты по праву.

Интересно, что в дальнейшем система наград за отставку стала гибче: к примеру, если солдат служил 20 и более лет, но в итоге уходил в уважительную отставку, то мог претендовать на полный объем наград и прав, как при почетной отставке. А «суповой набор» отставки уважительной постепенно уменьшался, чтобы стимулировать солдат к долгой службе.

Сразу за воротами: феномен канаб

Поскольку службу легионеры часто несли весьма далеко от дома, то после отставки не стремились назад, а вливались в стихийно образованные в районах дислокации легионов городки - канабы. Технически это были большие села, так что городским правом не обладали (то есть не имели своей земли для обработки).

Руководили канабами римские граждане, чаще всего с помощью собрания. Замещая органы местного самоуправления, они регулировали бытовые вопросы вроде постройки дорог и снабжения провизией, а также поддерживали порядок (что для отставных военных было несложно).

Часто в канабы приходили жить и местные жители. Например, город Будапешт вырос именно из такого типа поселения, а конкретно - из лагеря II Вспомогательного легиона. А во II - III веках многие канабы были признаны императорами в качестве городов, что гарантировало их населению повышение социального статуса.

Римские нравы: романизация территорий

Римские солдаты в отставке были важнейшей частью работы с населением провинций. Дисциплинированные, достаточно обеспеченные, владеющие оружием и языками ветераны часто приходились ко двору в кругах местной аристократии, а смешанные браки позволяли укрепить общество и снизить градус волнений. Также распространялся и латинский язык - именно на нем говорили торговцы и судостроители, важнейшие «касты» тех лет. Так что достойная награда (причем еще и с возможностью выбора) вполне объяснима - ведь солдаты Рима не только воевали, но и помогали «сшивать» завоеванные территории в единую империю.

Фото: proxy.kirjava.xyz