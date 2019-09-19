4 интересных факта о Карибском кризисе

Карибский кризис был известным событием во время холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Конфликт был вызван тем, что США разместили ядерное оружие в Турции, а Советский Союз разместил на Кубе ядерные ракеты. Это этап Холодной войны, наиболее близкий к превращению в полномасштабную ядерную войну. Узнайте больше об этой 13-дневной напряженной драме, а также ее причинах и последствиях с помощью этих интересных фактов.

1. Высадка в заливе Свиней было основной причиной Карибского кризиса

Военное вторжение на Кубу спонсируемой ЦРУ группы имело место в апреле 1961 года. Известное как высадка в заливе Свиней, она была сорвана кубинскими вооруженными силами в течение трех дней. Провал вторжения укрепил позиции премьер-министра Кубы Фиделя Кастро и стал смущением для правительства США во главе с Джоном Ф. Кеннеди. Это также укрепило связи Кубы с Советским Союзом и заставило Кастро опасаться вторжения США на Кубу. США наложили эмбарго и продолжили тайные операции против правительства Кастро. Все это способствовало карибскому кризису.

2. Операция по размещению ядерных ракет на кубе носила кодовое название «операция Анадырь»

К 1962 году в Италии и Турции были обнаружены американские ядерные ракеты против Советского Союза, Москва была в пределах досягаемости. Ожидая вторжения на Кубу, которое в случае успеха станет ударом по коммунистическому делу, советский лидер Никита Хрущев и Фидель Кастро согласились тайно разместить ядерные ракеты на Кубе. Советское кодовое название операции было «Анадырь».

3. СССР использовал стратегию маскировки для операции

Советы использовали стратегию маскировки для операции «Анадырь». Анадырь - река и город на холодном Дальнем Востоке; солдатам сказали, что они направляются в холодный регион и снабжены зимним оборудованием, таким как лыжные ботинки; и КГБ предоставлял частично правильную информацию кубинским организациям, которым, как они знали, американским спецслужбам не доверяли, и, следовательно, они будут игнорировать их предупреждение как откровенную ложь. Помимо оружия, Советам удалось перевести 40 000 военнослужащих на Кубу. Даже после выяснения характера операции США, оценка ЦРУ численности войск составляла от 6000 до 8000 человек.

4. США получили доказательства ракет по фотографиям, сделанным с U-2

Lockheed U-2 был разведывательным самолетом США. Обеспокоенные тем, что Куба подстрелит управляемый ЦРУ U-2, США ограничивали полеты U-2 над кубинским воздушным пространством в течение пяти недель, начиная с сентября 1962 года. Именно 14 октября полет U-2 пилотировал майор Ричард С. Хейсер и фотографировал, совершая высокогорный проход над Кубой. На фотографиях ясно были видны объекты баллистических ракет средней дальности.

Фото: Соцсети

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