Генерал США: НАТО утратило военное превосходство над Россией

Североатлантический альянс утратил имевшееся у него военное превосходство над Российской Федерацией.

Об этом по итогам прошедшего в Словении заседания НАТО заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, сообщает американский еженедельный новостной журнал Newsweek.

На сообщение обращает внимание ТАСС.

Главы Министерств обороны стран-участниц Североатлантического альянса понимают, что баланс сил изменился, отметил Джозеф Данфорд.