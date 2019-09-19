Североатлантический альянс утратил имевшееся у него военное превосходство над Российской Федерацией.
Об этом по итогам прошедшего в Словении заседания НАТО заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, сообщает американский еженедельный новостной журнал Newsweek.
На сообщение обращает внимание ТАСС.
Главы Министерств обороны стран-участниц Североатлантического альянса понимают, что баланс сил изменился, отметил Джозеф Данфорд.
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