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Генерал США: НАТО утратило военное превосходство над Россией

Силовые структуры » Министерство обороны print

Североатлантический альянс утратил имевшееся у него военное превосходство над Российской Федерацией.

Об этом по итогам прошедшего в Словении заседания НАТО заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, сообщает американский еженедельный новостной журнал Newsweek.

На сообщение обращает внимание ТАСС.

Главы Министерств обороны стран-участниц Североатлантического альянса понимают, что баланс сил изменился, отметил Джозеф Данфорд.

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