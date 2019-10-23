Троянская война: миф или правда?

Троянская война была одной из самых больших войн в истории Древней Греции. Она велась между троянцами и ахейцами. Это событие главным образом известно через Илиаду, эпическое стихотворение, написанное древнегреческим поэтом Гомером. Война, возможно, произошла в 12 веке до нашей эры.

Миф о начале войны

На свадьбу царя Пелея и нереиды (морской нимфы) Фетиды не пригласили Эриду, богиню раздора. Она разозлилась и бросила в гостей золотое яблоко,на котором было написано "Прекраснейшей".

Богини Гера, Афина и Афродита одновременно поймали яблоко и начали спор о том, кому оно предназначалось. Поскольку они не могли принять решение самостоятельно, богини пошли к Зевсу, царю богов. Зевс выбрал Париса (царя Трои) решить и дать яблоко той, кто его достоин. Каждая из трех богинь предложила Парису подарки, чтобы он выбрал ее.

Гера предложила Парижу всю Азию. Афина - мудрость. А Афродита - любовь самой прекрасной женщины.

Парис отдал яблоко Афродите. Конечно, Афродита не думала о том, что у самой красивой женщины, Елены, королевы Спарты, уже был муж. Но у Афродиты был сын Эрос, который выстрелил в Елену золотой стрелой, и она влюбилась в Париса. Они уехали в Трою.

Муж Елены объявил войну Трое, чтобы забрать свою королеву. Так началась Троянская война.

Троянский конь

Война продолжалась десять лет. Греки победили в ней, построив большого деревянного коня. Солдаты спрятались внутри.

Троянцы увидели коня и подумали, что греки сдались и ушли, и что конь - подарок победителям. Они втащили его в Трою и праздновали свою победу.

Когда наступила ночь, греки, прятавшиеся внутри деревянного коня, открыли городские ворота и подожгли дома. Трюк этот придумал Одиссей, король маленького острова Итака.

Что на самом деле произошло

Доподлинно этого никто не знает. Война, вероятно, действительно была, но, как и бывает в легендах, события "слегка" приукрашены изрядной долей художественного вымысла.

В середине 19-го века немецкий археолог Генрих Шлиман обнаружил руины города, который он назвал Троей.

Фото: frmtr.com