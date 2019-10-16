Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Татьяна Ефремова

Гунны - покорители степей и Европы

Силовые структуры print

Гунны, появившиеся из ниоткуда, наводили ужас на все народы запада. Сражения с гуннами на закате Римской империи внесли свой весомый вклад в распад последней.

Период становления

Римские источники впервые упоминают гуннов в 91 в.н.э. Их происхождение до тех пор вызывает споры. Кто-то считает, что гунны произошли от хунну, обитавшим рядом с Китаем, досаждая последнему набегами. Но эта теория не имеет однозначных доказательств, и многие считают ее появление результатом исторической запутанности.

Точно известно об их первом государстве, основанном в юной части Сибири около 3 в. до н.э. Правил тогда царь Туман. Его сын, Модэ, объединил дикие племена в одну народность. Несмотря на низкий уровень культуры и отсутствие письменности, гунны были мастерами в военном деле: они с легкостью перенимали военные технологии врагов и совершенствовали их. Объединенная народность вскоре распалась и расселилась на разных территориях. Лишь одна часть осталась на том же месте и впоследствии добилась могущества.

Движение на запад

В течение 200 лет гунны двигались на западные территории, и затем там остались - на плодородных землях не было серьезных противников. Ситуация изменилась, когда готы направились в причерноморье, где гунны и готы столкнулись лоб в лоб. Культура двух народов оказалась очень похожей. Несмотря на это, готы были разгромлены в 375 г., после чего окончательно обосновались неподалеку от Римской империи.

Гунны и Римская империя

Римская империя в те времена уже практически разделилась на западную и восточную часть. Флавий Аэций, полководец Западной Римской империи, решил, что наилучшим решением будет привлечь гуннов для защиты своего государства. Юных представителей гуннов обучали лучшие римские учителя, рассчитывая приучить их к цивилизованности и Римской культуре.

Атилла стал лучшим учеником, хотя ему совершенно не нравилась римская жизнь. Он быстро приметил слабости римской армии и сообразил, как можно сокрушить остатки империи. В середине 5 в.н.э. Атилла, опытный уже к тому времени полководец, пошел на Восточную империю. Разграбив провинции, он остановился в 20 км от Константинополя. В результате в 447 году был заключен мирный договор - империя должна была платить огромную дань золотом.

Будучи уверенным в своей силе, Аттила решил покорить и Западную империю. Аэций, который некогда был наставником Аттилы, дал отпор армии гуннов. С обеих сторон были колоссальные потери, почти все воины погибли. Но Аттила не перестал грабить провинции Западной империи.

После его смерти власть перешла к сыновьям, при которых государство быстро распалось. Западная Римская империя не смогла восстановиться после сражений, и вскоре была разграблена вандалами.

Фото: 0-chan.ru

Обсудить
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Мнение: Трампу не выгодна война с Ираном
Силовые структуры
Гунны - покорители степей и Европы
Акушерство и гинекология
Аменорея у женщин, или Почему нет менструации
Новости Все >
В Кремле отказались комментировать подмену допинг-проб чиновниками
В Кремле думают о создании "зеленой" партии
Фигуристка Кошевая рассказала о применении допинга
Черчесов назвал два условия возвращения Кокорина и Мамаева в сборную
Панин рассказал о своём путешествии в психбольницу
Врач рассказал об опасности "кома в горле"
Экс-футболист сборной России стал главным тренером аутсайдера ФНЛ
Ученые создали средство против смертельного инфаркта
Канадские футболисты впервые за 34 года победили сборную США
В Японии посчитали ошибкой России "разгром" Квантунской армии
Последние материалы
Гунны - покорители степей и Европы
Черчесов назвал два условия возвращения Кокорина и Мамаева в сборную
Панин рассказал о своём путешествии в психбольницу
Врач рассказал об опасности "кома в горле"
Экс-футболист сборной России стал главным тренером аутсайдера ФНЛ
Ученые создали средство против смертельного инфаркта
Аменорея у женщин, или Почему нет менструации
Канадские футболисты впервые за 34 года победили сборную США
В Японии посчитали ошибкой России "разгром" Квантунской армии
Нурмагомедов назвал дату ухода из спорта
Популярное
Единоборства. Новости и обзоры
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио

Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира по смешанным единоборствам.

Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
Новости Новосибирска
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
Комнатные цветы
Перекись водорода для комнатных растений
Общество
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Соломон Соловьев Назовем лягушку Каутский - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов "Помни о пекаре!": к чему приведет дискуссия о высшей мере Василий Амирджанов Игорь Буккер Смертная казнь как политический джокер Игорь Буккер
Комментарии
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
В Японии посчитали ошибкой России "разгром" Квантунской армии
В Польше нашли "русский след" в победе партии Ярослава Качиньского
Иран: как Аллах наказывает американцев
В Японии посчитали ошибкой России "разгром" Квантунской армии
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
Рейтинг Зеленского пошатнулся, а оппозиция стала популярнее
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Ученые создали средство против смертельного инфаркта
В Японии посчитали ошибкой России "разгром" Квантунской армии
Российская фигуристка дисквалифицирована на два года за допинг
В Японии посчитали ошибкой России "разгром" Квантунской армии
Дело сбитого полицейским "пьяного мальчика" взято на контроль главой СК
Федун окончательно решил покинуть "Спартак"
Иран: как Аллах наказывает американцев
Иран: как Аллах наказывает американцев
Дело сбитого полицейским "пьяного мальчика" взято на контроль главой СК
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
"Помни о пекаре!": к чему приведет дискуссия о высшей мере
Стресс женщины во время беременности может повлиять на пол ребенка
История и современность
Египетский поход Наполеона: почему французам не удалось завоевать Египет?
Египетский поход Наполеона: почему французам не удалось завоевать Египет?
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
Гунны - покорители степей и Европы
Гунны - покорители степей и Европы
Эрдоган заявил об интересе к "реальным альтернативам" F-35
Эрдоган заявил об интересе к "реальным альтернативам" F-35
Шведские ВМС приняли сломанный метеобуй за подлодку
Шведские ВМС приняли сломанный метеобуй за подлодку
Причины и последствия похода Ивана Грозного на Новгород
Причины и последствия похода Ивана Грозного на Новгород
За что белогвардейцы расстреляли первого русского авиатора
За что белогвардейцы расстреляли первого русского авиатора
Обреченный поход: почему русский флот отправили к Цусиме
Обреченный поход: почему русский флот отправили к Цусиме
Запад начал отключать России иностранное оборудование
Запад начал отключать России иностранное оборудование
Спикер от Ливии на саммите в Сочи связан со смотрителем тюрьмы, где незаконно удерживают россиян
Спикер от Ливии на саммите в Сочи связан со смотрителем тюрьмы, где незаконно удерживают россиян
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Хруст шеи - к инсульту
О чем расскажут наши губы: при каких признаках нужно идти к врачу, а когда не следует беспокоиться
Пять привычек, которые остановят старение мозга
Причины ранней седины - генетика, неправильный уход за волосами и нездоровый образ жизни
Проблема грязного воздуха, или Почему человечество лысеет
Слезы как успокоительное и польза для здоровья
Семейный гороскоп на 14-20 октября: Водолею время подать заявление на заключение брака, Раку - начать ремонт в доме
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Весам следить за почками, а Козерог столкнется с ошибочным диагнозом
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Чем можно "нарисовать" брови
Чем можно "нарисовать" брови
Ольга Кормухина подаст в суд на Полину Гагарину за песню Цоя
Ольга Кормухина подаст в суд на Полину Гагарину за песню Цоя
Ким Кардашьян вспомнила самый страшный момент своей жизни
Ким Кардашьян вспомнила самый страшный момент своей жизни
Медики назвали разрушающее сетчатку глаз лекарство
Медики назвали разрушающее сетчатку глаз лекарство
Что стоит позаимствовать из мужского гардероба
Что стоит позаимствовать из мужского гардероба
Правильное питание от Кэмерон Диас
Правильное питание от Кэмерон Диас
Декор для любителей звездного неба
Декор для любителей звездного неба
Бутылочки от лекарств в интерьере: 3 варианта их оформления
Бутылочки от лекарств в интерьере: 3 варианта их оформления
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ