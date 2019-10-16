Гунны - покорители степей и Европы

Гунны, появившиеся из ниоткуда, наводили ужас на все народы запада. Сражения с гуннами на закате Римской империи внесли свой весомый вклад в распад последней.

Период становления

Римские источники впервые упоминают гуннов в 91 в.н.э. Их происхождение до тех пор вызывает споры. Кто-то считает, что гунны произошли от хунну, обитавшим рядом с Китаем, досаждая последнему набегами. Но эта теория не имеет однозначных доказательств, и многие считают ее появление результатом исторической запутанности.

Точно известно об их первом государстве, основанном в юной части Сибири около 3 в. до н.э. Правил тогда царь Туман. Его сын, Модэ, объединил дикие племена в одну народность. Несмотря на низкий уровень культуры и отсутствие письменности, гунны были мастерами в военном деле: они с легкостью перенимали военные технологии врагов и совершенствовали их. Объединенная народность вскоре распалась и расселилась на разных территориях. Лишь одна часть осталась на том же месте и впоследствии добилась могущества.

Движение на запад

В течение 200 лет гунны двигались на западные территории, и затем там остались - на плодородных землях не было серьезных противников. Ситуация изменилась, когда готы направились в причерноморье, где гунны и готы столкнулись лоб в лоб. Культура двух народов оказалась очень похожей. Несмотря на это, готы были разгромлены в 375 г., после чего окончательно обосновались неподалеку от Римской империи.

Гунны и Римская империя

Римская империя в те времена уже практически разделилась на западную и восточную часть. Флавий Аэций, полководец Западной Римской империи, решил, что наилучшим решением будет привлечь гуннов для защиты своего государства. Юных представителей гуннов обучали лучшие римские учителя, рассчитывая приучить их к цивилизованности и Римской культуре.

Атилла стал лучшим учеником, хотя ему совершенно не нравилась римская жизнь. Он быстро приметил слабости римской армии и сообразил, как можно сокрушить остатки империи. В середине 5 в.н.э. Атилла, опытный уже к тому времени полководец, пошел на Восточную империю. Разграбив провинции, он остановился в 20 км от Константинополя. В результате в 447 году был заключен мирный договор - империя должна была платить огромную дань золотом.

Будучи уверенным в своей силе, Аттила решил покорить и Западную империю. Аэций, который некогда был наставником Аттилы, дал отпор армии гуннов. С обеих сторон были колоссальные потери, почти все воины погибли. Но Аттила не перестал грабить провинции Западной империи.

После его смерти власть перешла к сыновьям, при которых государство быстро распалось. Западная Римская империя не смогла восстановиться после сражений, и вскоре была разграблена вандалами.

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