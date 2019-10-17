Историк спецслужб: в Северодвинск атташе США ехали встречаться с агентом

За инцидентом с военными атташе США в Архангельской области стоит серьезный интерес к российским разработкам, считает историк спецслужб Александр Колпакиди.

Как сообщил "Интефакс", американские военные атташе (военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола, а также военный атташе Данн) во время одобренной властями поездки в Архангельск несколько раз пересаживались с поезда на поезд, после чего сели на поезд "Нёнокса-Северодвинск".

В МИД РФ подтвердили информацию посольства США, что сотрудники дипмиссии уведомили Минобороны о поездке, однако речь шла о намерении посетить Архангельск, а не Северодвинск. Дипломаты были сняты с поезда в связи с въездом на режимную территорию без разрешения. Заметим, что во времена СССР попытка шпионажа в оборонной сфере могла закончиться большими сроками осуждения или даже смертной казнью.

Заметим, что район Архангельска — это зона, где сосредоточены предприятия ВПК. 8 августа в районе Северодвинска произошел взрыв в связи с испытаниями жидкостной реактивной двигательной установки. Инцидент унес жизни пяти сотрудников Саровского ядерного центра. ЧП случилось при проведении работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания, сообщил "Росатом".

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что специалисты ведомства проводили проверки и не обнаружили утечки радиоктивных веществ, рисков для здоровья населения нет.

Министерство иностранных дел России сообщило, что направит Вашингтону ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.

Как сказал "Правде.Ру" историк спецслужб, писатель Александр Колпакиди, "давно таких эксцессов не было в духе холодной войны". Эксперту понятно, что за этим стоит" серьезный интерес к нашими новейшими разработками, они пытаются понять, на самом деле оружие существует или нет".

По мнению историка, "не факт, что у них там не могло быть агентов". "Шпионы, как выясняется, у нас на всех уровнях власти существуют", а наши ученые, в принципе, "не жируют", к тому же выехать незаметно с режимных территорий — это всегда не просто.

"Поэтому я уверен, что агентов у них навалом", — сказал Александр Колпакиди. То, что доходит до нас — это разоблачения об агенте ЦРУ в аппарате правительства (Олег Смоленлков - Ред.), о польском агенте на Урале (Александр Воробьев - Ред.). "Польша имела агента. Польша! Это вообще анекдот какой-то", — сказал историк.

Он уверен, что в 90-е годы американцы завербовали массу людей, которые учились за границей. "У нас в кого ни плюнь, вся элит, непонятно как, в начале 90-х оказалась в Америке, или в Англии. На какие шиши они из Советского Союза уезжали? Непонятно. На что они там жили и учились? Непонятно. Априори считается, что они все честные и хорошие люди. А потом приходится снимать сериалы вроде "Спящие" и пугать людей", — отметил Александр Колпакиди.

Эксперт также напомнил, что раз в год, когда президент встречается с руководством ФСБ, "нам говорят, что поймано столько-то шпионов, но никаких деталей не сообщается". И скорее всего, по мнению эксперта, "это шпионы из тех стран, которые считаются нашими друзьями, с которыми целуются и обнимаются". "

У нас нет реального союзника. Эти друзья как раз, может быть, опаснее врагов. Такого не было в годы холодной войны: там были друзья - так друзья", — сделал вывод Александр Колпакиди.

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