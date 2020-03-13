3 невероятных шпионских технологии, которые уже используются

"Убийственные" зонтики, отпечатки пальцев и мобильные телефоны — Джеймс Бонд и его враги использовали самые разные и зачастую странные шпионские гаджеты на протяжении многих лет.

Но многие из устройств, показанных в "Бондиаде", уже стали реальностью.

"Давайте посмотрим, чем нас может удивить арсенал шпиона", — предлагает Винс Хоутон, историк и куратор Международного музея шпионов.

"Роботизированные" коты и кошки

В эпоху холодной войны несколько диковинных идей все-таки были реализованы, и самой странной среди них стала "модификация" кошек и котов.

Дело в том, что уши этих животных прекрасно фильтруют шум, тогда как микрофоны того периода особой чувствительностью не отличались. Поэтому в 1950-х и 1960-х годах американским шпионам пришла в голову блестящая идея использовать котов и кошек, чтобы шпионить за СССР.

В ушные каналы животных вживили микрофоны, рядом с черепом установили передатчик, а в брюхо встроили батарею, тогда как роль антенны выполнял хвост.

К несчастью для шпионов, "высокотехнологичные" животные предпочитали искать еду, а не учить команды. И единственная кошка, которая все же была обучена командам, оказалась сбита машиной при попытке перейти дорогу к посольству СССР в Вашингтоне.

"Визуальный" микрофон

Ученые из Техасского университета создали способ восстановить разговоры, просто сфотографировав ход встречи, говорится в презентации на конференции "SIGGRAPH" 2014 года.

Система использует тот факт, что звуковые волны создают незначительные вибрации, невидимые невооруженным глазом, но видимые камерами. Эти вибрации могут быть проанализированы — и на их основе можно воссоздать разговор.

Новая технология означает, что теоретически любой, кто может сделать снимки или видеозапись комнаты, может воссоздать разговоры, которые там велись.

Взломанные медицинские имплантаты

Медицинские устройства, которые могут управляться беспроводным способом и работать от батареи (инсулиновые помпы, имплантируемые дефибрилляторы и кардиостимуляторы) доступны для взлома.

На конференции "Black Hat Security 2011" в Лас-Вегасе хакер Джером Рэдклифф показал, что можно взломать его собственную инсулиновую помпу.

До сих пор никто не задокументировал случай, когда злоумышленники возились с чьими-то имплантами — по крайней мере, в СМИ это не обсуждалось. Но риски уже подстегнули правительства многих стран требовать от производителей встроенной защиты от уязвимостей.

"Просто представьте, что важную персону или охранника можно устранить, послав короткий сигнал его имплантату. Это угроза для любой страны", — отметили на конференции.

Фото:nzherald.co.nz