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Автор Евгений Стриж

Армия США проектирует биоразлагаемые пули

Силовые структуры

Пули не только физически опасны, но и представляют угрозу для окружающей среды. На полигонах армии США по всему миру сотни тысяч гильз буквально захламляют полигоны. И поскольку пока нет эффективного способа их сбора и утилизации, чаще всего они остаются лежать на земле.

Однако оболочки содержат металл и другие химические вещества, могут ржаветь и загрязнять почвы и грунтовые воды. Министерство обороны США хочет что-то с этим сделать.

"Пуля, которая не убьет"

"Ежегодно армия США в ходе тренировок, учений и проверок использует сотни тысяч боеприпасов разных калибров. Речь о самых разных их видах: от патронов для пистолетов до зарядов к 155-миллиметровым гаубичным системам.

Осколки, гильзы — все, что остается после стрельб — чаще всего так и лежит на земле. Если в месте стрельб рыхлый грунт, все это оказывается достаточно глубоко в земле. При этом известно, что частично в снарядах используются полимерные составляющие, которые в природе не разлагаются.

Способа сбора и дальнейшей утилизации "результатов" стрельб у военных США на текущий момент нет", — обрисовывает ситуацию пресса со ссылками на Минобороны США.

Стоит сразу оговориться — речь идет не о боевых, а об учебных пулях.

В основе концепции — полная их биоразлагаемость, а также "оснащенность" семенами растений, которые полезны для экологии.

"Мы стараемся найти такие растения, которые помогут уничтожить загрязнения, характерные для полигонов. Это как компоненты самих боеприпасов, так и вредные вещества, производимые оружием в ходе стрельб и оседающие на землю", — отмечают специалисты.

Они сообщают, что скорее всего пули будут выполнены из биоразлагаемого пластика.

Как проходит разработка

Научно-исследовательская лаборатория по разработке техники для районов с холодным климатом (Cold Regions Research and Engineering Laboratory) уже разработала и проверила семена, которые могут быть внедрены в биоразлагаемый композит.

Проводить разработку планируют на конкурсной основе — сначала все желающие представят свои экземпляры, которые должны быть представлены в разнообразных калибрах (от 40 до 120 мм) (из этого, к слову, следует, что патроны нужны не только для пехоты, но и для техники — например, танков). Затем одобренные варианты пройдут доработку, чтобы получить из прототипов готовые к промышленному производству продукты.

Также планируется "закрыть" и еще один важный вопрос — кормежку травоядных животных, обитающих вблизи полигонов. "Животные смогут без вреда для здоровья поедать растения, выбранные для инновационных пуль", — сообщают ученые.

 

 

Фото:patriotnotpartisan.com

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