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Автор Евгений Стриж

Военные наработки на рынке правильного питания

Силовые структуры

Накормить солдат — материально-техническая задача, которая вдохновила множество гениальных решений за последние пять тысячелетий.

Консервирование, вяление, технологии сублимации — все это отчасти заслуга военных специалистов. Так, консервирование стали массово применять благодаря заказам от армии Наполеона. А уж Вторая мировая и вовсе стала "большим взрывом" в мире готовки, отмечают специалисты.

"Военные" блюда: во всех магазинах мира

Путь от заказов Министерства обороны до супермаркетов далек от прямого, но многое из того, что мы покупаем к чаю, когда-то проектировалось как "военный перекус". От снеков "PowerBar", богатых белком и потому потрясающе сытных, до драже "M & M" — все это побочные "ветви" разработок на военные нужды.

Изначально задача технологов состояла в том, чтобы сделать шоколадный или иной батончик, который бы не таял, не становился "каменным" и был полезен в качестве части солдатского рациона, в том числе — аварийного.

После Второй мировой в США был создан целый проект, в рамках которого эту задачу пытались решить.

Контроль влаги: ваше печенье не засохнет на полке

В 1969 году ученые додумались до составления "карты активности воды" в продуктах в разных условиях. Ученые MIT отметили, что количество воды в пище в значительной степени определяет, насколько быстро она портится, и способность моделировать и сохранять это количество значительно помогла в разработке и испытаниях.

Побочный результат мы все видим на полках: не задумывались, почему при вскрытии упаковки с печеньем оно не слишком сухое?

Быстрый перекус: спортсмен, военный, клерк

Работала над вопросом снеков для военных и компания "Pillsbury", еще в 1970 году представившая прототипы современных зерновых и белковых батончиков. Причем интересно, что наняли "Pillsbury" военные, но данные работ были доступны для всех производителей — армия словно хотела, чтобы кто-нибудь внедрил новинку в производство и начал поставлять ее в супермаркеты.

В течение следующего десятилетия, которое ввело моду на диеты, батончики из зерен, гранолы и их аналоги прочно закрепились на рынке и прекрасно чувствуют себя даже сегодня.

Чаще всего основной компонент незерновых батончиков — протеины, которые считаются "строительными материалами" организма, особенно такой перекус полезен после тренировки или в случае, когда нет возможности нормально пообедать.

Фото:postnews.ru

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