Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко критически отзывается о распространённых в интернете слухах о возможной новой волне мобилизации в России.
По его мнению, такие утверждения не имеют под собой реальной основы и были первоначально инициированы западными странами в 2022–2023 годах как попытка запугать россиян. Ищенко утверждает, что текущая военная мощь России настолько значительна, что страна не нуждается в дополнительных мобилизационных мерах для успешного ведения боевых действий, сообщает "Военное дело".
Он подчёркивает, что Россия значительно превосходит европейские силы НАТО как в качественном, так и в количественном аспектах военной подготовки, включая количество войск и объём производства военной техники и боеприпасов. Ищенко выражает сомнение в том, что Запад способен изменить это дисбаланс в ближайшие пять лет.
Ищенко также рассуждает о потенциальной угрозе превращения конфликта в ядерное противостояние. Он предполагает, что в случае эскалации до уровня ядерной войны, мобилизация становится бессмысленной, поскольку последствия такого конфликта могли бы оставить человечество в таком состоянии, где вопросы обычной военной подготовки и мобилизации теряют всякий смысл.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".