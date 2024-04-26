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Политолог Ищенко развеял слухи о возможной мобилизации в России

Силовые структуры » Военные новости

Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко критически отзывается о распространённых в интернете слухах о возможной новой волне мобилизации в России.

Политолог Ищенко развеял слухи о возможной мобилизации в России
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По его мнению, такие утверждения не имеют под собой реальной основы и были первоначально инициированы западными странами в 2022–2023 годах как попытка запугать россиян. Ищенко утверждает, что текущая военная мощь России настолько значительна, что страна не нуждается в дополнительных мобилизационных мерах для успешного ведения боевых действий, сообщает "Военное дело".

Он подчёркивает, что Россия значительно превосходит европейские силы НАТО как в качественном, так и в количественном аспектах военной подготовки, включая количество войск и объём производства военной техники и боеприпасов. Ищенко выражает сомнение в том, что Запад способен изменить это дисбаланс в ближайшие пять лет.

Ищенко также рассуждает о потенциальной угрозе превращения конфликта в ядерное противостояние. Он предполагает, что в случае эскалации до уровня ядерной войны, мобилизация становится бессмысленной, поскольку последствия такого конфликта могли бы оставить человечество в таком состоянии, где вопросы обычной военной подготовки и мобилизации теряют всякий смысл.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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