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Автор Евгений Стриж

Военный историк предсказал конфликты 2020-х годов

Силовые структуры

Джозеф В. Микаллеф — автор бестселлеров по военной истории и мировым отношениям — предлагает нам представить, в каком направлении могут развиваться мировые конфликты в нынешних 20-х годах 21 века.

"Казалось, только вчера было новое тысячелетие, закончилась Холодная война, а мировая торговля набирала обороты — а значит, крепли и международные связи. Спустя несколько десятилетий весь оптимизм, характерный для начала XXI века, рассеялся. Гонконг, вопрос Северной Кореи, проблемы от Парижа до Тегерана. Что ждет нас в будущем?", — задается вопросом Микаллеф.

Авторитаризм и госконтроль — теперь на экспорт?

Когда китайский "бамбуковый занавес" рухнул, а Пекин встроил свою экономику в мировой рынок, казалось, что модернизированный, технологически продвинутый Китай станет если не примерным, то уж точно достойным вариантом развития открытого демократического общества.

"Все ждали, что Китай станет похож на Гонконг. Но верно скорее обратное. Китай, пытаясь "вернуть" Гонконг, спровоцировал 10-месячные протесты, которые привели к резкому экономическому спаду", — пишет Микалефф.

Ухудшение экономических перспектив стало основным фактором, стимулирующим протесты в Гонконге.

И есть мнение, что, опробовав на Гонконге и в собственном обществе технологии "тотального контроля" (слежка с помощью ИИ, инструменты прогнозирования волнений), Китай в конечном итоге придумает и станет поставлять на экспорт "пакетный" способ быстро создать внутри страны тотальный контроль за гражданами.

"Анонимность" конфликтов: война по заявкам

"Одним из наиболее значительных изменений в истории военных конфликтов стала их "удаленность". Так катапульты и стрелы, а за ними — и авиация, в том числе стратегическая, сделали весьма сложной задачей понимание того, кто именно на вас напал. Управляемый роботом-ИИ самолет без опознавательных знаков или дистанционно управляемый танк — анонимность несет угрозу.

Для частных военных компаний, различных террористических и повстанческих структур это невероятная удача. Потому что вместо вторжения собственными силами в другу страну можно просто нанять "анонимные" войска, и в случае неудачи никто не подумает, что они ваши", — отмечает Джозеф.

Растущая роль "экономической войны"

"В течение последнего десятилетия США все чаще прибегали к экономической войне, главным образом путем введения санкций, отказа в доступе к контролируемой американцами международной финансовой системе и запрета доступа иностранных компаний к американским технологиям, а также возможности работать в США", — пишет Микалефф.

Нельзя сказать, что тактика новая — Франклин Рузвельт ввел санкции против Японии еще в 1941 году, запретив экспорт американской нефти и металлов, чтобы наказать Токио за захват французского Индокитая. Однако во все более взаимозависимом и глобализированном мире экономическая война стала гораздо более мощным оружием, чем в прошлом.

Такая война выгодна еще и тем, что ее совершенно необязательно публично объявлять. Так, администрация Трампа установила двойной тариф на ввоз в страну французских вин в ответ на ситуацию вокруг торговли с ЕС. Такая мера является "экономическим эквивалентом" бомбардировок Бордо или Шампани. И все понимают, почему это было сделано — но критиковать такие решения сложнее, чем открытое вторжение.

Фото:webjosh.com

 

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