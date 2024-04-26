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США запретили ВСУ применять танки Abrams на поле боя — американское "супероружие" бессильно перед российскими дронами

ВСУ больше не используют Abrams из-за их уязвимости перед беспилотниками ВС РФ

0:19
Силовые структуры

Украинская армия прекратила использовать на поле боя Abrams, сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников. Причина в том, что хвалёное американское "супероружие" не выдерживает столкновения с российскими беспилотниками.

ВСУ больше не используют Abrams из-за их уязвимости перед беспилотниками ВС РФ
Фото: marines.mil by Дэмиен Гутьеррес is licensed under public domain

Как передает агентство, Вашингтон вместе с украинцами пересматривает военную тактику из-за "существенных изменений" на поле боя, которые внесли российские силы, активно применяя беспилотники. Дроны быстро находят американские "Абрамсы", и ВСУ ничего не могут с этим поделать.

Накануне Минобороны РФ сообщило об очередном уничтоженном в зоне СВО танке Abrams — он пал жертвой российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Центр" на авдеевском направлении.

Ранее генерал НАТО предрёк Украине "ад русского огня и атак" в мае.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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