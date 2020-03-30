Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Евгений Стриж

"Golden Horde" - новое слово в ракетных атаках?

Силовые структуры

Проект "Golden Horde" ("Золотая Орда") — задумка амбициозная и интересная. Первые сведения о нем стали появляться в прессе в 2019 году, когда стало известно, что новая система уже планируется к установке как минимум на тестовые экземпляры ракет, а на весь проект выделили около $100 млн.

Что делает "Golden Horde" кошмаром современных ПРО и насколько реально ее появление в ближайшие годы?

Суть системы

Принципы работы "Golden Horde" стали известны благодаря интервью издания "Air Force Magazine" с куратором проекта, генералом Энтони Дженатемпо. Он подчеркнул, что конечной целью является система, которую можно интегрировать как существующие, так и планируемые к производству ракеты.

Суть ее работы вкратце:

"Golden Horde" "собирает" выпущенные ракеты в своего рода "стаю", в рамках которой они обмениваются данными и могут самостоятельно перераспределять цели, основываясь на данных авиаразведки и текущей оперативной обстановке. Например, при поражении цели одной ракетой остальные "понимают" это и переключаются на другие цели.

Система казалась слишком сложной, но уже 28 февраля 2020 года журналист Пэт Хост сумел проникнуть на одно из мероприятий Пентагона, в ходе которого проходила демонстрация возможностей новинки, пока, правда, только в формате компьютерной симуляции.

Возможности системы

Оглашенные возможности системы позволяют сделать несколько выводов:

  1. Новинка станет максимально легкой и компактной, чтобы не сильно изменять габаритные и весовые ограничения ракет.
  2. Ракеты, соединенные системой "Golden Horde", смогут эффективно работать только при постоянном обновлении данных. Другими словами, им нужен будет либо самолет/спутник поддержки, либо встроенный комплекс слежения, который позволит ракетам "Орды" менять цели при изменении обстановки.
  3. Ракеты, соединенные "Golden Horde", будут эффективны даже с учетом массированного огня ПРО и ПВО. Современных мощностей достаточно для того, чтобы при потере одной ракеты все остальные ракеты "Орды" практически мгновенно меняли цели для достижения максимальной поражающей силы.
  4. Стали известны первые "кандидаты" для тестирования новинки. Это бомбы GBU-39/B SDB и ракеты AGM-158 JASSM /AGM-160 MALD. Из такого "набора" можно сделать вывод, что обеспечена будет не только работа бомб и ракет в "Орде" одного класса, но и возможность совместной ракетно-бомбовой атаки.

Завершение НИОКР по проекту, по словам военных, планируется уже в 2021 году, то есть к 2022 у США будут если не готовые системы, то как минимум прототипы.

И их надо будет где-то испытывать.

Фото: dailywire.com

Темы проект golden horde ракетная система
Новости Все >
Мурашко: 32 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
У 22% инфицированных коронавирусом не было симптомов
В ЛДПР призвали "не дать россиянам растолстеть" с помощью закона
Канделаки назвала россиян "дегенератами" из-за несоблюдения карантина
Биатлонистка Халиуллина попала в больницу с коронавирусом
Застрявшие в Кении российские туристы не могут вернуться на родину
Жертвами коронавируса в России стали уже девять человек
Майк Тайсон вспомнил, как его тигр откусил девушке руку
Князь Монако, заболевший коронавирусом, идёт на поправку
Супруги умерли в один день после 65 лет совместной жизни из-за COVID-19
Последние материалы
У 22% инфицированных коронавирусом не было симптомов
В ЛДПР призвали "не дать россиянам растолстеть" с помощью закона
Канделаки назвала россиян "дегенератами" из-за несоблюдения карантина
Биатлонистка Халиуллина попала в больницу с коронавирусом
"Golden Horde" - новое слово в ракетных атаках?
Застрявшие в Кении российские туристы не могут вернуться на родину
Жертвами коронавируса в России стали уже девять человек
Майк Тайсон вспомнил, как его тигр откусил девушке руку
Князь Монако, заболевший коронавирусом, идёт на поправку
Супруги умерли в один день после 65 лет совместной жизни из-за COVID-19
Популярное
Новости спорта
Собчак рассказала о панике в тусовке после вечеринки с участием Лещенко

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.

Собчак рассказала о панике в тусовке после вечеринки с участием Лещенко
Впервые в истории: глава ВОЗ публично устроил разнос правительствам
Мир. Новости мира
Впервые в истории: глава ВОЗ публично устроил разнос правительствам
Металлы
"Спасайте что можно!" - из России вывезли тонну золота
Здоровье
В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики
Василий Амирджанов Карантин – наш: граждане гуляют, путешествуют и празднуют Василий Амирджанов Юрий Носовский Как похудеть без диет: 5 секретов стройности Юрий Носовский Любовь Степушова Россия попросила о снятии санкций. Это капитуляция? Любовь Степушова
Комментарии
CNN: пандемию в России сдерживают авторитарные технологии
Три вакцины от коронавируса разрабатывают в России при участии ученых
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Цена нефти упала ниже 24 долларов
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
"Времена сейчас непростые": зачем "Единой России" губернаторы
Треть зарплаты врачей - из кармана пациентов
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
РПЦ продолжит службы, несмотря на призыв патриарха Кирилла
Обнулить депортацию: правозащитники требуют воли для мигрантов
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
"Спасайте что можно!" - из России вывезли тонну золота
"Не убивайте семью", - умоляет украинка,привезшая коронавирус из Италии
Не просто так: в Европе нашли выгоду России от помощи Италии
Не просто так: в Европе нашли выгоду России от помощи Италии
"Времена сейчас непростые": зачем "Единой России" губернаторы
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ