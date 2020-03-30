Проект "Golden Horde" ("Золотая Орда") — задумка амбициозная и интересная. Первые сведения о нем стали появляться в прессе в 2019 году, когда стало известно, что новая система уже планируется к установке как минимум на тестовые экземпляры ракет, а на весь проект выделили около $100 млн.
Что делает "Golden Horde" кошмаром современных ПРО и насколько реально ее появление в ближайшие годы?
Принципы работы "Golden Horde" стали известны благодаря интервью издания "Air Force Magazine" с куратором проекта, генералом Энтони Дженатемпо. Он подчеркнул, что конечной целью является система, которую можно интегрировать как существующие, так и планируемые к производству ракеты.
Суть ее работы вкратце:
"Golden Horde" "собирает" выпущенные ракеты в своего рода "стаю", в рамках которой они обмениваются данными и могут самостоятельно перераспределять цели, основываясь на данных авиаразведки и текущей оперативной обстановке. Например, при поражении цели одной ракетой остальные "понимают" это и переключаются на другие цели.
Система казалась слишком сложной, но уже 28 февраля 2020 года журналист Пэт Хост сумел проникнуть на одно из мероприятий Пентагона, в ходе которого проходила демонстрация возможностей новинки, пока, правда, только в формате компьютерной симуляции.
Оглашенные возможности системы позволяют сделать несколько выводов:
Завершение НИОКР по проекту, по словам военных, планируется уже в 2021 году, то есть к 2022 у США будут если не готовые системы, то как минимум прототипы.
И их надо будет где-то испытывать.
Фото: dailywire.com
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