"Golden Horde" - новое слово в ракетных атаках?

Проект "Golden Horde" ("Золотая Орда") — задумка амбициозная и интересная. Первые сведения о нем стали появляться в прессе в 2019 году, когда стало известно, что новая система уже планируется к установке как минимум на тестовые экземпляры ракет, а на весь проект выделили около $100 млн.

Что делает "Golden Horde" кошмаром современных ПРО и насколько реально ее появление в ближайшие годы?

Суть системы

Принципы работы "Golden Horde" стали известны благодаря интервью издания "Air Force Magazine" с куратором проекта, генералом Энтони Дженатемпо. Он подчеркнул, что конечной целью является система, которую можно интегрировать как существующие, так и планируемые к производству ракеты.

Суть ее работы вкратце:

"Golden Horde" "собирает" выпущенные ракеты в своего рода "стаю", в рамках которой они обмениваются данными и могут самостоятельно перераспределять цели, основываясь на данных авиаразведки и текущей оперативной обстановке. Например, при поражении цели одной ракетой остальные "понимают" это и переключаются на другие цели.

Система казалась слишком сложной, но уже 28 февраля 2020 года журналист Пэт Хост сумел проникнуть на одно из мероприятий Пентагона, в ходе которого проходила демонстрация возможностей новинки, пока, правда, только в формате компьютерной симуляции.

Возможности системы

Оглашенные возможности системы позволяют сделать несколько выводов:

Новинка станет максимально легкой и компактной, чтобы не сильно изменять габаритные и весовые ограничения ракет. Ракеты, соединенные системой "Golden Horde", смогут эффективно работать только при постоянном обновлении данных. Другими словами, им нужен будет либо самолет/спутник поддержки, либо встроенный комплекс слежения, который позволит ракетам "Орды" менять цели при изменении обстановки. Ракеты, соединенные "Golden Horde", будут эффективны даже с учетом массированного огня ПРО и ПВО. Современных мощностей достаточно для того, чтобы при потере одной ракеты все остальные ракеты "Орды" практически мгновенно меняли цели для достижения максимальной поражающей силы. Стали известны первые "кандидаты" для тестирования новинки. Это бомбы GBU-39/B SDB и ракеты AGM-158 JASSM /AGM-160 MALD. Из такого "набора" можно сделать вывод, что обеспечена будет не только работа бомб и ракет в "Орде" одного класса, но и возможность совместной ракетно-бомбовой атаки.

Завершение НИОКР по проекту, по словам военных, планируется уже в 2021 году, то есть к 2022 у США будут если не готовые системы, то как минимум прототипы.

И их надо будет где-то испытывать.

Фото: dailywire.com