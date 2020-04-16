Strategic Long Range Cannon - большая американская пушка

В интернете появились новые снимки комплекса "Strategic Long Range Cannon" (SLRC), который многие называют "большой американской пушкой". Новинка, по словам инженеров, будет стрелять реактивными боеприпасами аж на 2000 км, а занимается разработкой коллектив Исследовательской лаборатории Армии США.

Все новое — хорошо забытое старое?

Новые материалы по пушке появились после конференции "US-UK Modernization Demonstration Event", и теперь можно более точно сказать, что проектируют в США. Итак, SLRC — это комплекс, основанный скорее всего на решениях от 280-миллиметровки "M-65" (многим знатокам и любителям вооружения известной как "Ядерная Энни").

Изначально серия "М-65" представляла собой настоящую "ядерную артиллерию", однако стреляла всего на 30 км, так что проект временно приостановили. Однако 20 пушек "М-65" сделать все-таки успели — и, вполне возможно, именно они стали в итоге решением для работы по SLRC.

Известно, что расчет SLRC составит примерно 8 солдат, а выстреливать система будет снаряды с двухступенчатым двигателем. Именно за счет двигателей, видимо, и будет достигнута невероятная дальнобойность.

Также в октябре 2019 года полковник Джон Рафферти, активно работающий над проектом, отметил, что испытания уже запланированы и пройдут в районе базы поддержки в Дальгрене, штат Вирджиния.

Стала известна и дата поступления пушки в войска — сделать ее планируется к 2023 году.

Эксперты в сомнениях: зачем нужно такое оружие?

Не совсем понятно, зачем армии такая дальность при такой мощности: сейчас статус самой мощной пушки США держит 155-миллиметровка на базе "M109A6 Paladin". Ее дальность при этом — всего 40 км. А концепт "System 350" (да, пушка в 350 мм) и вовсе приходилось вкапывать в землю, чтобы выстрелить примерно на 426 км — этот вариант даже в серию не пошел, хотя проектировался еще в конце 1980-х.

Так что в действительности стоят в США все-таки не совсем пушку, а установку, которая стреляет ракетным зарядом (RAP).

Но зачем такие ухищрения?

По подсчетам военных специалистов, один выстрел из SLRC будет стоить от 400 до 500 тысяч долларов. Да, это дешевле, чем атака "томагавками" (от 1,4 млн. за штуку) — но как будут разворачивать такие сложные пушки в зонах боевых действий?

Единственный разумный вариант использования SLRC — так называемое "нагнетание контроля".

Если противник будет знать, что в ближайших зонах работают такие пушки, он не станет активно атаковать. И это позволит удерживать позиции, не поднимая, например, авиацию. А впечатляющая дальность позволит атаковать, не переходя границу: например, от Берлина до Москвы менее 2000 км, от Турции до Сирии — менее 800.

Но будет ли сегодня кто-то вести настолько сильную войну?

Фото:invoen.ru