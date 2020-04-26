Должны ли мы ставить лазеры на танки

Являются ли лазерные танки пригодными для боя? Китай уже ставит лазеры на свои корабли и обстреливает ими американские самолеты — чем танки хуже?

Однако стоит сперва взвесить все плюсы и минусы лазерного оружия, чтобы понять, подойдет ли оно для танков.

Применяют ли лазеры сейчас?

Хотя лазеры предлагают значительные преимущества по сравнению с традиционными танковыми пушками, они также имеют серьезные недостатки, которые ограничивают их применение на поле боя.

Лазерное оружие, после полувековых исследований и разработок, наконец, стало массовым. Так, ВМС США развернули систему лазерного оружия "AN / SEQ-3 (LaWS)" на плавучей морской базе "USS Ponce" еще в 2014 году. А на ракетный эсминец "USS Dewey" были установлены новейшие системы лазерного противодействия. Военно-морской флот даже ставит лазеры на подводные лодки.

При этом армия и морские пехотинцы используют лазеры скорее как средство борьбы с дронами и беспилотными самолетами, в то время как в ВВС США рассматривают оснащение тактической авиации лазерным оружием высокой мощности и дальности.

Так что насчет танков?

Но как насчет лазеров на танках? Причем не в качестве вспомогательной системы, а именно как основного оружия — помните мультфильмы и сериалы (да те же "Звездные войны"), в которых техника уничтожала лазерными лучами врагов?

Начнем с плюсов такого вооружения. Стоимость одного выстрела намного меньше, поскольку технически боеприпасы — это просто электричество, генерируемое на месте, а не ракета или фугас, который еще нужно довезти с фабрики до места базирования танка. Лазеры могут быстро сбивать летающие объекты — например, отрезая части стабилизации или уничтожая системы управления.

Теперь перейдем к минусам. И ключевой из них — слишком мощная броня. Современная керамическая танковая броня, усиленная композитами, не годится для прорезания ее лазерами. Современные танки оснащают все более мощной броней (в которой применяется даже обедненный уран) — и потребуется значительное для поля боя время, чтобы ее прожечь. Так, лазер, пригодный к установке на танк, может сделать это примерно за 5-10 секунд, что равносильно двум выстрелам из пушки по двум отдельным целям.

Также серьезным недостатком лазеров на танках станет проблема работы в неидеальных условиях. Когда лазерный луч проходит сквозь крошечные капельки воды в тумане, ледяные кристаллы в снегу и пепел от пожаров, лазер поражает их и быстро теряет когерентность. Грубо говоря — луч становится менее "убойным", рассеивается.

Так что в современных условиях лазерные танки — пока лишь смелые мечты некоторых военных.

Фото:sosnoviybor.bezformata.com