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Америка поставила себя против всех
Автор Евгений Стриж

Должны ли мы ставить лазеры на танки

Силовые структуры

Являются ли лазерные танки пригодными для боя? Китай уже ставит лазеры на свои корабли и обстреливает ими американские самолеты — чем танки хуже?

Однако стоит сперва взвесить все плюсы и минусы лазерного оружия, чтобы понять, подойдет ли оно для танков.

Применяют ли лазеры сейчас?

Хотя лазеры предлагают значительные преимущества по сравнению с традиционными танковыми пушками, они также имеют серьезные недостатки, которые ограничивают их применение на поле боя.

Лазерное оружие, после полувековых исследований и разработок, наконец, стало массовым. Так, ВМС США развернули систему лазерного оружия "AN / SEQ-3 (LaWS)" на плавучей морской базе "USS Ponce" еще в 2014 году. А на ракетный эсминец "USS Dewey" были установлены новейшие системы лазерного противодействия. Военно-морской флот даже ставит лазеры на подводные лодки.

При этом армия и морские пехотинцы используют лазеры скорее как средство борьбы с дронами и беспилотными самолетами, в то время как в ВВС США рассматривают оснащение тактической авиации лазерным оружием высокой мощности и дальности.

Так что насчет танков?

Но как насчет лазеров на танках? Причем не в качестве вспомогательной системы, а именно как основного оружия — помните мультфильмы и сериалы (да те же "Звездные войны"), в которых техника уничтожала лазерными лучами врагов?

Начнем с плюсов такого вооружения. Стоимость одного выстрела намного меньше, поскольку технически боеприпасы — это просто электричество, генерируемое на месте, а не ракета или фугас, который еще нужно довезти с фабрики до места базирования танка. Лазеры могут быстро сбивать летающие объекты — например, отрезая части стабилизации или уничтожая системы управления.

Теперь перейдем к минусам. И ключевой из них — слишком мощная броня. Современная керамическая танковая броня, усиленная композитами, не годится для прорезания ее лазерами. Современные танки оснащают все более мощной броней (в которой применяется даже обедненный уран) — и потребуется значительное для поля боя время, чтобы ее прожечь. Так, лазер, пригодный к установке на танк, может сделать это примерно за 5-10 секунд, что равносильно двум выстрелам из пушки по двум отдельным целям.

Также серьезным недостатком лазеров на танках станет проблема работы в неидеальных условиях. Когда лазерный луч проходит сквозь крошечные капельки воды в тумане, ледяные кристаллы в снегу и пепел от пожаров, лазер поражает их и быстро теряет когерентность. Грубо говоря — луч становится менее "убойным", рассеивается.

Так что в современных условиях лазерные танки — пока лишь смелые мечты некоторых военных.

Фото:sosnoviybor.bezformata.com

 

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