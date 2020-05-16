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Автор Евгений Стриж

"Сен-Шамон": пушка на тракторных гусеницах

Силовые структуры

Считавшийся боевым танком во время Первой мировой войны, "Char d'Assault St. Chamond" конструктивно был скорее штурмовым орудием и сегодня бы получил статус "SPG" (самоходное орудие).

Но "Сен-Шамон" участвовал в боевых действиях Первой мировой войны сразу после его введения в серию в 1916 году.

Почему же за ним закрепилась дурная репутация?

"Делаем танк из трактора"

Несмотря на тот потенциал, который танки имели на полях сражений того периода, "Сент-Шамонд" "выбивался" из общего их ряда. Танк был отлично вооружен (гаубицей на 75 мм), но из-за своеобразной конструкции с трудом преодолевал даже небольшие препятствия.

Проектирование танка возглавил полковник Эмиль Римайо, который использовал ходовую часть американского трактора "Holt" в качестве отправной точки (аналогично конкурирующему танку "Schneider CA"). Шасси и гусеничная система трактора были сохранены, а поверх них была установлена громоздкая броневая надстройка корпуса.

Двигатель располагался в центре корпуса, а подвеска осуществлялась через спиральные пружины. В передней и задней частях транспортного средства имелось место водителя, позволяющее двигаться как вперед, так и назад без полного разворота танка или слепого движения пилота водителя назад.

Основное вооружение представляло собой стационарную 75-мм пушку, расположенную спереди и имевшую ограниченные углы наведения, а также 4 пулемета для защиты от пехоты. Толщина бронирования составляла до 11 мм.

Как полковник Римайо "Сен-Шамонд" спас

Участие полковника Римайо в большой степени определило боевой путь "Сен-Шамонда". До этого танка Римайо проектировал полевую пушку — "Canon de 75 mm modele" 1897 года. Однако военные ее не оценили, и в знак протеста полковник вышел из проекта и стал частью коллектива разработки нового танка. И конечно же, именно свою пушку он предпочел всем остальным.

Однако танку нужна не только пушка, но и проходимость, а также маневренность. И здесь дали о себе знать все "болезни" тракторного шасси. Дело в том, что надстройка была такой большой, что далеко выходила за его пределы, превращая танк в своеобразную "сардельку". Конечно, это было сделано в том числе ради размещения пушки, но настолько удлинило танк, что углы работы гусениц позволяли ехать только по более-менее прямой местности, а о преодолении рвов речи вообще не шло.

Просто представьте:

  • при общей длине в 7 910 мм танк мог ехать со скоростью максимум 8 км/ч (а по грунтам — и вовсе около 5 км/ч), что делало его простой добычей любого противотанкового расчета.

Что еще хуже для экипажа, двигатель находился в открытом отсеке в центре танка. Его размещение на открытом воздухе гарантировало, что боевой отсек будет шумным, пахнущим бензином и маслом, что не добавляло экипажу комфорта при работе. А учитывая, что вели танк аж 8 человек, теснота даже в таком большом корпусе была обычным делом.

Боевое применение и конец проекта

Первые боевые действия с применением танков "Сент-Шамон" произошли 5 мая 1917 года. Их 16 танков 3 уничтожил противник, а все остальные "сели на мель" — клиренса в 410 мм оказалось слишком мало для такой длины. Так что в качестве фронтового боевого танка "Сент-Шамон" не произвел должного впечатления, в конечном счете уступив место превосходным французским легким танкам "FT-17".

Но неожиданно из-за хорошей пушки серия "St. Chamond" остался в войсках как штурмовое орудие — запас по мощности у 75-мм пушки был настолько большим, что танк производили до 1918 года именно в таком качестве. Суммарно было построено около 377 танков, но до наших дней дожил лишь один — он выставлен в Музее Блинд в Сомюре.

Фото:smartage.pl

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