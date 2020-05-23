Темная сторона доставки: растущая угроза распространения биологического оружия дронами

Беспилотники представляют собой новую проблему для сообщества по борьбе с терроризмом и биологическим оружием.

Они могут быть использованы для доставки и распространения биологических и химических материалов в актах сельскохозяйственного терроризма.

И недавние инциденты с участием банд в Китае демонстрируют жизнеспособность этого метода.

Китайские банды, дроны и чума свиней

Биологическое оружие (БО), по существу, состоит из двух частей:

"агента" (например, микроба или токсина), механизма / системы доставки.

Использование дронов решает именно вопрос доставки.

В недавней статье в "South China Morning Post" сообщалось, что китайские банды используют беспилотники для распространения африканской чумы свиней, заражая и убивая их, а также способствуя распространению этого патогена в Азии.

Статья цитирует местного фермера:

"Однажды мы заметили беспилотные летательные аппараты, сбрасывающие неизвестные предметы в наш свинокомплекс. После проверки оказалось, что предметы заражены вирусом".

Хотя вирус не заразил людей, инфекция привела к нехватке продовольствия в регионе и дестабилизировала межрегиональные рынки свинины. Кроме того, китайские банды использовали дезинформационные кампании, чтобы вызвать у населения страхи и реакцию на распространение этой болезни.

Эти кампании побудили фермеров продавать своих свиней по сниженным ценам бандам, которые затем продавали этих же свиней втридорога.

Это вопиющий сельскохозяйственный терроризм:

акт, который влияет на продовольствие и производственные ресурсы страны или региона, что приводит к экономической нестабильности, и, таким образом, вызывает общественные беспорядки, разрушает финансовую инфраструктуру и угрожает национальной безопасности.

Решение проблемы: международная кооперация

Деннис М. Гормли, профессор по общественным и международным отношениям в Центре национальной готовности Питтсбургского университета, отмечает, что уже сегодня нужна норма применения дронов в военных и мирных целях.

"Проблема заключается в создании международной нормы, но пока страны продолжают бесконтрольно внедрять беспилотники в свои военные арсеналы. В частности, мы предлагаем "Режим контроля за ракетными технологиями" (РКРТ) — соглашение по управлению ракетами, беспилотниками и связанными с ними технологиями. На данный момент 35 стран уже применяют его, но Китая в этом списке пока нет", — отмечает эксперт.

Современные беспилотники становятся все более доступными, что ведет к их более частому применению в том числе криминалом. Качественно и количественно оценить и спрогнозировать, как будет использована та или иная модель дрона, очень сложно, поэтому и нужны международные нормы. Только совместные усилия на международном уровне помогут странам справиться с угрозой, которую несут хрупкие вроде бы дроны.

Фото:theverge.com