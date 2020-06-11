Противоспутниковое оружие становится реальной угрозой

Соединенные Штаты, Россия, Китай и другие страны разрабатывают новое оружие, чтобы держать под контролем спутники других держав.

Противоспутниковое оружие полезно не только для того, чтобы ослабить способность военных противников действовать на поле битвы, но и для приостановки "гражданской" экспансии космоса.

Эксперты бьют тревогу

Два доклада, один из Центра стратегических и международных исследований, а другой — из Фонда "Безопасный мир", показывают общую картину в сфере разработки и применения спутников и систем противодействия им.

По словам авторов, в конечном итоге нас ждет "ужасающее оружие, с помощью которого борьба со спутниками выйдет на качественно новый этап и затронет в том числе гражданские коммуникации".

"В ходе атак возможно поражение гражданских спутников, что вызовет сбои коммуникаций, проблемы с GPS, интернетом и телевидением, недоступность мобильной связи и ряд других проблем", — резюмируют специалисты.

Россия

"Россия уделяет значительное время и внимание противоспутниковому оружию. Ракета 14А042 "Нудоль" ("А-235") создана на основе перехватчика баллистических ракет, уже прошла более 7 испытаний. Есть признаки того, что Москва модернизирует оптическую систему космического наблюдения "Крона" с помощью лазерной системы ослепления "Калина", предназначенной для уничтожения и вывода из строя спутников", — отмечают эксперты.

Китай

Китай, по мнению Фонда "Безопасный мир", в стороне тоже не остается: страна работает над тремя противоспутниковыми ракетными системами, или "системами ASAT". По крайней мере одна из них, "SC-19", считается работоспособной. Интересно, что в основе "SC-19" также лежит баллистическая ракета ("DF-21C"). Помимо этого, Китай большое внимание уделяет наземным системам глушения.

США

Возможно, самая "продвинутая" программа противоспутникового оружия — это программа США. У Штатов уже есть несколько готовых систем вооружений, включая ракеты наземного базирования на Аляске и Гавайях.

Также в США разрабатывается и улучшается технология "космического самолета" "X-37B", который уже сделали беспилотным и способным автономно работать более 70 дней, в том числе на различных орбитах. В частности, X-37B" рассматривают как средство доставки мини-спутников, которые могут защищать "родительские" спутники.

Другие страны и итоги

В докладах также рассматриваются другие космические державы, включая европейские и азиатские. Япония, например, пока еще "на старте" подобных программ, но уже использует ракетные системы поражения спутников — правда, несколько "устаревшие". А Франция работает над созданием лазерных систем для уничтожения аппаратуры вражеских спутников.

Даже такие страны, как Северная Корея и Иран, имеют схожие программы, что показывает: если нас и ждет что-то вроде "Гонки вооружений", то "спутниковый и противоспутниковый забег" будет в ней далеко не последним по значимости.

Фото:ftimes.ru