Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Противоспутниковое оружие становится реальной угрозой

Силовые структуры

Соединенные Штаты, Россия, Китай и другие страны разрабатывают новое оружие, чтобы держать под контролем спутники других держав.

Противоспутниковое оружие полезно не только для того, чтобы ослабить способность военных противников действовать на поле битвы, но и для приостановки "гражданской" экспансии космоса.

Эксперты бьют тревогу

Два доклада, один из Центра стратегических и международных исследований, а другой — из Фонда "Безопасный мир", показывают общую картину в сфере разработки и применения спутников и систем противодействия им.

По словам авторов, в конечном итоге нас ждет "ужасающее оружие, с помощью которого борьба со спутниками выйдет на качественно новый этап и затронет в том числе гражданские коммуникации".

"В ходе атак возможно поражение гражданских спутников, что вызовет сбои коммуникаций, проблемы с GPS, интернетом и телевидением, недоступность мобильной связи и ряд других проблем", — резюмируют специалисты.

Россия

"Россия уделяет значительное время и внимание противоспутниковому оружию. Ракета 14А042 "Нудоль" ("А-235") создана на основе перехватчика баллистических ракет, уже прошла более 7 испытаний.

Есть признаки того, что Москва модернизирует оптическую систему космического наблюдения "Крона" с помощью лазерной системы ослепления "Калина", предназначенной для уничтожения и вывода из строя спутников", — отмечают эксперты.

Китай

Китай, по мнению Фонда "Безопасный мир", в стороне тоже не остается: страна работает над тремя противоспутниковыми ракетными системами, или "системами ASAT". По крайней мере одна из них, "SC-19", считается работоспособной. Интересно, что в основе "SC-19" также лежит баллистическая ракета ("DF-21C"). Помимо этого, Китай большое внимание уделяет наземным системам глушения.

США

Возможно, самая "продвинутая" программа противоспутникового оружия — это программа США. У Штатов уже есть несколько готовых систем вооружений, включая ракеты наземного базирования на Аляске и Гавайях.

Также в США разрабатывается и улучшается технология "космического самолета" "X-37B", который уже сделали беспилотным и способным автономно работать более 70 дней, в том числе на различных орбитах. В частности, X-37B" рассматривают как средство доставки мини-спутников, которые могут защищать "родительские" спутники.

Другие страны и итоги

В докладах также рассматриваются другие космические державы, включая европейские и азиатские. Япония, например, пока еще "на старте" подобных программ, но уже использует ракетные системы поражения спутников — правда, несколько "устаревшие". А Франция работает над созданием лазерных систем для уничтожения аппаратуры вражеских спутников.

Даже такие страны, как Северная Корея и Иран, имеют схожие программы, что показывает: если нас и ждет что-то вроде "Гонки вооружений", то "спутниковый и противоспутниковый забег" будет в ней далеко не последним по значимости.

Фото:ftimes.ru

Темы противоспутниковое оружие
Новости Все >
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Московский зоопарк продолжит свою работу после трехмесячного перерыва
Депутат: Украина станет великой, если "покидается" ядерными бомбами
Синоптики отметили слишком большое количество осадков в Москве
Луганские шахтеры объявили голодовку под землей
Amazon ввела мораторий на использование системы распознавания лиц
У ликвидаторов последствий ЧС в Норильске COVID не обнаружили
Латвия поняла: шутки кончились - Россия "забрала" грузовой транзит
Парубий: Вакарчук утопит Украину отнюдь не в "Океане Эльзы"
Нарколог: в алкоголизме Ефремова виновато его окружение
Последние материалы
Депутат: Украина станет великой, если "покидается" ядерными бомбами
Синоптики отметили слишком большое количество осадков в Москве
Луганские шахтеры объявили голодовку под землей
Amazon ввела мораторий на использование системы распознавания лиц
У ликвидаторов последствий ЧС в Норильске COVID не обнаружили
Латвия поняла: шутки кончились - Россия "забрала" грузовой транзит
Парубий: Вакарчук утопит Украину отнюдь не в "Океане Эльзы"
Нарколог: в алкоголизме Ефремова виновато его окружение
Секреты Skype — общайтесь как профессионал
Работать 1 июля будет выгодно - Совфед гарантировал двойную оплату
Популярное
Российский шоу-бизнес
Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, отсидевший четыре года в тюрьме, рассказал о том, что ждет Михаила Ефремова в заключении.

Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Российский шоу-бизнес
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Российский шоу-бизнес
Известный сатирик Трушкин умер от коронавируса
Российский шоу-бизнес
Миро: в эфире "Пусть говорят" появилась фейковая жена Сергея Захарова
Игорь Буккер Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности Игорь Буккер Василий Амирджанов Расовые разборки вызвали смысловую идиосинкразию Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
У россиян с карт списали пособия на детей в счет долгов
Депутат: Украина станет великой, если "покидается" ядерными бомбами
Латвия поняла: шутки кончились - Россия "забрала" грузовой транзит
Ефремов пытался покончить с собой
Нарколог: в алкоголизме Ефремова виновато общество вокруг него
Матвиенко: "Дети - важнейший приоритет государственной политики"
Профессор ВШЭ: Фонд национального благосостояния тратить пока нельзя
Нарколог: в алкоголизме Ефремова виновато общество вокруг него
Работать 1 июля будет выгодно - Совбез гарантировал двойную оплату
Матвиенко: "Дети - важнейший приоритет государственной политики"
Ефремову "простят" наличие кокаина и марихуаны в крови
Ефремов пытался покончить с собой
Коллекторы начали "охоту" на беднеющих россиян
Глава ЦБ затронула тему восстановления экономики страны
Матвиенко: "Дети - важнейший приоритет государственной политики"
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Иосиф Пригожин похвастался новым автомобилем
Соловьев назвал Ефремова "пьяной тварью и убийцей"
Соловьев назвал Ефремова "пьяной тварью и убийцей"
Ефремов пытался покончить с собой
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ