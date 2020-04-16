Леонков: Россия и не скрывает, что ее противоракеты могут сбивать спутники

Россия не скрывает, что противоракеты ПВО могут сбивать и спутники, но это не главное их предназначение, считает военный эксперт Алексей Леонков.

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США: Россия угрожает американским спутникам

Космическое командования ВВС США на своем сайте в среду сообщило, что Россия проводит испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которое может уничтожать спутники на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты 160-2000 км).

Космическое командование отмечает, что испытание ракеты последовало после маневров российских спутников "Космос-2542" и "Космос-2543", о которых США сообщали в феврале. Тогда американская сторона утверждала, что они находятся в опасной близости от спутника США USA-245, который также известен под названием KH-11 и входит в разведывательную группу Keyhole/Chrystal, чьи спутники могут наблюдать за всей поверхностью Земли.

В заявлении говорится, что эти спутники, "обладали характеристиками космического оружия, проводили маневры рядом со спутником правительства США, что было истолковано как безответственное и потенциально угрожающее в любой другой области".

"Испытание Россией "противоспутниковых ракет прямого перехвата" показывает еще один пример того, что угрозы для космических систем США и [их] союзников реальны, серьезны и возрастают", — заявил глава Космического командования ВВС Джон Реймонд.

Он добавил, что эти испытания "свидетельствуют о лицемерных высказываниях России в защиту предложений по контролю над вооружениями в космосе, направленных на ограничение возможностей США".

"А мы и не скрывали, что можем сбивать спутники"

Как сказал "Правде.Ру" военный эксперт Алексей Леонков, "а мы не скрывали, что эти ракеты, могут, в том числе, сбивать спутники", но главное их назначение — это противоракеты направленного действия против баллистических ракет.

"На комплексе А-235 ("Нудоль") у нас применяется термоядерная боеголовка, которая в результате обезвреживала сразу несколько баллистических ракет. А если в зону эпицентра ядерного взрыва на высокой орбите попали бы спутники, они тоже окажутся бесполезными, потому что электромагнитное излучение после ядерного взрыва во всех электрических, электронных цепях проводит короткое замыкание. После чего все электронные устройства, электрические становятся неработоспособными", — пояснил военный эксперт.

Что касается спутников "Космос-2542" и "Космос-2543, то Алексей Леонков пояснил, что это аппараты, на которых испытывали двигатели холловского типа нового поколения, которые позволяют "очень быстро, гибко изменять орбиту в случае возникновения угрозы столкновения с космическим мусором".

Есть и другая программа — это создание космических ремонтников, которые могут обследовать спутник, и в случае несерьезных повреждений осуществлять ремонт. Например, перезапуск программного обеспечения на орбите у спутника.

Информацию США использовали для пропаганды

Алексей Леонков подчеркнул, что у РФ и США есть система предупреждения о ракетном нападении. Поэтому когда мы проводим такого рода испытания, мы предупреждаем, что пуск этой ракеты не является актом агрессии против США.

Так же Россия предупреждает,

когда запускает американских астронавтов на МКС

при запусках баллистических ракет до полигона Кура.

По словам эксперта, американцы решили данную информацию использовать в целях пропаганды, что "Россия такая-сякая, их спутникам угрожает".

"Но все знают, что самая большая спутниковая группировка — у американцев. Они через Илона Маска хотят 20 тысяч мелких спутников повесить на орбите якобы для раздачи бесплатного интернета. На самом деле, технология, которую Маск собирается вводить, будет напрямую использована Пентагоном в кибервойнах и войнах будущего. Этим технологиям 5G отводят ключевое значение", — отметил военный эксперт.

По его словам, у американцев милитаризация Космоса — в планах, у России такой задачи не стоит.

"И запуски наших противоракет носят чисто оборонительный характер в рамках оборонной доктрины, которая у нас существует", — резюмировал Алексей Леонков.

Справка. Разработка "Нудоль" ведется с советских времен, изначально речь шла о создании эшелонированной территориальной системы противоракетной обороны А-235, призванной защитить Московский промышленный район. На защите столицы стоят ракеты различных типов, и они постоянно модернизируются.

Специалисты говорят, что алгоритм "охоты" за спутниками является секретным, даже набор критериев для определения приоритетных целей широкому кругу неизвестен. Ракету наводят на низковысотные спутники с помощью комплексной системы разведки.

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