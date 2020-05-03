Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Мигранты: "Придется воровать"
Автор Александр Артамонов

"Армата" испытана в Сирии и начинает поступать в войска

Силовые структуры

Т-14 ушёл вперёд относительно своих собратьев как минимум на два поколения. В нем применены совершенно новая платформа и многие другие технические решения.

"Армата" максимально подвижна (при 48 Т скорость — до 90 кмч), чего так не хватало, к примеру, немецкому "Леопарду" (модификация 2A4) в Сирии, что и привело к потере этих боевых машин.

Ещё один очень важный аргумент — помимо несомненных боевых преимуществ и повышенной мобильности - этот танк весьма дёшев в эксплуатации и неприхотлив.

Министр промышленности Денис Мантуров заявил о том, что танк успешно прошел боевое крещение на территории Сирийской Арабской Республики.

Судя по отсутствию ехидных замечаний многочисленных военных комментаторов с другой стороны (наши заклятые и любимые друзья из НАТО), машина очень достойно эти испытания выдержала.

Боевое применение Т-14 в Сирии может явиться решающим аргументом в затухающем конфликте с местными боевиками, равно как и в боестолкновениях на других театрах военных действий, где будет использоваться "Армата".

Предшественник — Т-90 — сейчас уже достаточно массово присутствует в наших Вооружённых силах. Помимо 600 единиц Т-90 на вооружении находится еще больше Т-72. Они — также хорошие и надежные машины, относятся к танкам третьего поколения.

Так они изначально были заявлены Министерством обороны, и действительно ими являются, в отличие от многих зарубежных "коллег" объявленных таковыми.

У американского "Абрамса" - необитаемая башня. Его создатели заявили, что это — его великое достоинство, потому что в случае отказа части датчиков командир может высунуться (да-да, высунуться!) из башни и оглядеть поле боя для того, чтобы принять какое-то важное командное решение.

Ну а то, что на поле боя появление любой биоформы, высовывающейся из брони, будет воспринято как сигнал немедленно эту биоформу изничтожить, срубить на корню, видимо, как-то скрылось от внимания американцев.

Россия создала танк будущего — неуязвимый, неприхотливый, мобильный и дешёвый

Т-90 обладает броне-капсулой. Мы впервые действительно проявили такую удивительную заботу об экипаже. Благодаря этому экипаж способен пережить взрыв боекомплекта на борту и взрыв топлива. Это — неслыханно и невиданно. Я не знаю ни одного танка с таким родом защиты.

Базу делает "Уралвагонзавод". Генеральный директор "Уралвагонзавода" об этом достаточно много и хорошо рассказывал. Она унифицирована с двумя другими боевыми машинами, которые сейчас тоже появляются и будут присутствовать в продажных каталогах за рубежом.

Танк стал длиннее других наших машин, поэтому он стал похож на танки армии НАТО. Наши танки раньше отличались более плотно сбитым силуэтом, но именно броне-капсула, расположенная в передней части аппарата сделала его длиннее.

Пушка "Арматы" стреляет практически всеми видами снарядов, предназначенных для этого вида техники, а самое главное — её скорость и маневренность, она стала более чем мобильной. На поле боя она отслеживает 50 динамических и 25 аэродинамических целей. При этом работает активная и пассивная защита.

У "Арматы" 1500-лошадиносильный дизель Х-образной формы. Есть информация, что этот дизель может быть дотянут до 1700-1800 лошадиных сил. Его замена (правда, в лабораторных условиях) требует всего 15-20 минут.

С другой стороны, что не совсем великолепно, это — высокая цена танка. Одна такая машина стоит порядка 250 миллионов рублей. Конечно, он того стоит. Но перевооружение — крайне дорого. Т-90 в последней модификации тоже тянет на 220 миллионов рублей.

Наши военные исходят из того, что современный, но уже давно опробованный и привычный Т-90 — тоже хорошая машина. Этот танк также вполне соответствует лучшим зарубежным конкурентам и даже во многом их превосходит. Поэтому Министерство обороны пока ещё держит нового мощного "зверя в зоопарке".

Основным видом танка остается пока Т-90. Но "Армата", как было заявлено заместителем министра обороны Алексеем Криворучко, поступит в опытную эксплуатацию. Она будет продолжаться до 2022 года как минимум. Где-то полтора года в войсках должно уже окажется порядка этих 130-140 машин.

Всего же потребность наших вооруженных сил равняется 1200-1230 таких машин, согласно предварительным оценкам экспертов. Исходя из всего изложенного "Армата" долгие годы будет "сожительствовать" с Т-90.

Западных аналогов нет

Немецкий улучшенный "Леопард" уже по задумке его производителей является не каким-то новым словом в области танкостроения, а модернизацией давно существующего изделия. "Леопард" во всех его в трех модификациях недостаточно мобилен, что и помешало его оптимальный боевой эксплуатации в Сирии, где он присутствовал со стороны наших оппонентов.

Про современный "Абрамс" нельзя вообще ничего, хотя бы потому, что американцы только заявили, что собираются производить танк третьего поколения, но никаких его ТТХ на сегодня не подтверждено.

Французский "Леклерк" является действительно замечательным, одним из лучших в мире, но опять же — второго поколения. Но при этом его цена, мягко выражаясь, зашкаливает.

В любом случае, если и появятся когда-то очередные прорывные западные танки, наши уйдут уже далеко вперёд, что они его даже не заметят.

Темы т-90 т-14 танк сирия армата минобороны броне-капсула
Новости Все >
Фильм "Шугалей" вышел в топ на пиратских сайтах
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Американец случайно положил на свой банковский счет кокаин
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты из-за COVID-19
В Казахстане опровергли обвинения в разработке биологического оружия
Собянин заметил изменение отношения москвичей к коронавирусу
В Москве сделают уборку могил участников ВОВ на 136 кладбищах
Жители Осетии испугавшись "чипирования" сожгли сотовую антенну
Попова посоветовала оставаться дома переболевшим коронавирусом
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
Последние материалы
Константин Затулин: поправки к закону о гражданстве
Морские силы самообороны Японии разрешают развлекательный Wi-Fi
Фильм "Шугалей" вышел в топ на пиратских сайтах
Михаил Делягин: чем грозят обязательная вакцинация и "коронабесие"
Координатор православных активистов прокомментировал закрытие храмов
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Американец случайно положил на свой банковский счет кокаин
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты из-за COVID-19
В Казахстане опровергли обвинения в разработке биологического оружия
Собянин заметил изменение отношения москвичей к коронавирусу
Популярное
Правительство
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.

Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Юрий Болдырев: в России надо ввести военное положение
Политика. Новости и аналитика
Юрий Болдырев: в России надо ввести военное положение
Общество
Скандал вокруг Коммунарки стал предметом обсуждения мировых СМИ
Открытия
Найдено новое средство от коронавируса
Любовь Степушова Французские генералы предложили начать стратегический диалог с Москвой Любовь Степушова Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Американец случайно положил на свой банковский счет кокаин
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Собянин заметил изменение отношения москвичей к коронавирусу
"Придется воровать": мигранты рассказали о проблемах карантина
Жители Осетии испугавшись "чипирования" сожгли сотовую антенну
Собянин заметил изменение отношения москвичей к коронавирусу
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Президент России Владимир Путин обратится к россиянам 9 мая
Жительница США: американцев не волнует, откуда взялся вирус
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Песков: власти поддержат всех без исключения
Американец случайно положил на свой банковский счет кокаин
Собчак считает, что Михалков "убил" современную культуру
Собчак считает, что Михалков "убил" современную культуру
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
Американец случайно положил на свой банковский счет кокаин
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ