"Армата" испытана в Сирии и начинает поступать в войска

Т-14 ушёл вперёд относительно своих собратьев как минимум на два поколения. В нем применены совершенно новая платформа и многие другие технические решения.

"Армата" максимально подвижна (при 48 Т скорость — до 90 кмч), чего так не хватало, к примеру, немецкому "Леопарду" (модификация 2A4) в Сирии, что и привело к потере этих боевых машин.

Ещё один очень важный аргумент — помимо несомненных боевых преимуществ и повышенной мобильности - этот танк весьма дёшев в эксплуатации и неприхотлив.

Министр промышленности Денис Мантуров заявил о том, что танк успешно прошел боевое крещение на территории Сирийской Арабской Республики.

Судя по отсутствию ехидных замечаний многочисленных военных комментаторов с другой стороны (наши заклятые и любимые друзья из НАТО), машина очень достойно эти испытания выдержала.

Боевое применение Т-14 в Сирии может явиться решающим аргументом в затухающем конфликте с местными боевиками, равно как и в боестолкновениях на других театрах военных действий, где будет использоваться "Армата".

Предшественник — Т-90 — сейчас уже достаточно массово присутствует в наших Вооружённых силах. Помимо 600 единиц Т-90 на вооружении находится еще больше Т-72. Они — также хорошие и надежные машины, относятся к танкам третьего поколения.

Так они изначально были заявлены Министерством обороны, и действительно ими являются, в отличие от многих зарубежных "коллег" объявленных таковыми.

У американского "Абрамса" - необитаемая башня. Его создатели заявили, что это — его великое достоинство, потому что в случае отказа части датчиков командир может высунуться (да-да, высунуться!) из башни и оглядеть поле боя для того, чтобы принять какое-то важное командное решение.

Ну а то, что на поле боя появление любой биоформы, высовывающейся из брони, будет воспринято как сигнал немедленно эту биоформу изничтожить, срубить на корню, видимо, как-то скрылось от внимания американцев.

Россия создала танк будущего — неуязвимый, неприхотливый, мобильный и дешёвый

Т-90 обладает броне-капсулой. Мы впервые действительно проявили такую удивительную заботу об экипаже. Благодаря этому экипаж способен пережить взрыв боекомплекта на борту и взрыв топлива. Это — неслыханно и невиданно. Я не знаю ни одного танка с таким родом защиты.

Базу делает "Уралвагонзавод". Генеральный директор "Уралвагонзавода" об этом достаточно много и хорошо рассказывал. Она унифицирована с двумя другими боевыми машинами, которые сейчас тоже появляются и будут присутствовать в продажных каталогах за рубежом.

Танк стал длиннее других наших машин, поэтому он стал похож на танки армии НАТО. Наши танки раньше отличались более плотно сбитым силуэтом, но именно броне-капсула, расположенная в передней части аппарата сделала его длиннее.

Пушка "Арматы" стреляет практически всеми видами снарядов, предназначенных для этого вида техники, а самое главное — её скорость и маневренность, она стала более чем мобильной. На поле боя она отслеживает 50 динамических и 25 аэродинамических целей. При этом работает активная и пассивная защита.

У "Арматы" 1500-лошадиносильный дизель Х-образной формы. Есть информация, что этот дизель может быть дотянут до 1700-1800 лошадиных сил. Его замена (правда, в лабораторных условиях) требует всего 15-20 минут.

С другой стороны, что не совсем великолепно, это — высокая цена танка. Одна такая машина стоит порядка 250 миллионов рублей. Конечно, он того стоит. Но перевооружение — крайне дорого. Т-90 в последней модификации тоже тянет на 220 миллионов рублей.

Наши военные исходят из того, что современный, но уже давно опробованный и привычный Т-90 — тоже хорошая машина. Этот танк также вполне соответствует лучшим зарубежным конкурентам и даже во многом их превосходит. Поэтому Министерство обороны пока ещё держит нового мощного "зверя в зоопарке".

Основным видом танка остается пока Т-90. Но "Армата", как было заявлено заместителем министра обороны Алексеем Криворучко, поступит в опытную эксплуатацию. Она будет продолжаться до 2022 года как минимум. Где-то полтора года в войсках должно уже окажется порядка этих 130-140 машин.

Всего же потребность наших вооруженных сил равняется 1200-1230 таких машин, согласно предварительным оценкам экспертов. Исходя из всего изложенного "Армата" долгие годы будет "сожительствовать" с Т-90.

Западных аналогов нет

Немецкий улучшенный "Леопард" уже по задумке его производителей является не каким-то новым словом в области танкостроения, а модернизацией давно существующего изделия. "Леопард" во всех его в трех модификациях недостаточно мобилен, что и помешало его оптимальный боевой эксплуатации в Сирии, где он присутствовал со стороны наших оппонентов.

Про современный "Абрамс" нельзя вообще ничего, хотя бы потому, что американцы только заявили, что собираются производить танк третьего поколения, но никаких его ТТХ на сегодня не подтверждено.

Французский "Леклерк" является действительно замечательным, одним из лучших в мире, но опять же — второго поколения. Но при этом его цена, мягко выражаясь, зашкаливает.

В любом случае, если и появятся когда-то очередные прорывные западные танки, наши уйдут уже далеко вперёд, что они его даже не заметят.