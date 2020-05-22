Украина, трепещи: США выходят из договора "Открытое небо"

Своим решением выйти из Договора "Открытое небо" США показали, как мало они заботятся о союзниках в Европе, не говоря уже о таких странах, как Украина.

США вышли из договора « открытое небо / ДНР и ЛНР подготовка к войне / 22.05.2020

"Открытое небо" открыто не везде

Президент США Дональд Трамп в четверг официально подтвердил планы США о выходе из договора "Открытое небо".

Он сослался на то, что российская сторона не выполняет ряд своих обязательств. Кроме того, по мнению США, снимки, которые делают во время полетов в рамках договора, можно получать быстрее и с наименьшими затратами со спутников.

"У нас с Россией сложились очень хорошие отношения, но Россия не соблюдает условия договора. Так что пока она не начнет их соблюдать, мы из него выйдем", — объяснил своё решение глава Белого дома. Также "есть очень высокие шансы", что удастся заключить новое соглашение, подчеркнул он.

Соглашение было подписано в 1992 году и вступило в силу через 10 лет, оно позволяет 34 странам делать облеты на своих самолетах территорий друг друга, что повышает прозрачность намерений и снижает вероятность конфликтов.

Госсекретарь Майк Помпео конкретизировал обвинения Трампа, указав, что Москва отказала в разрешении полетов над "оккупированными Россией грузинскими регионами Абхазии и Южной Осетии ", Калининградской областью и над аэродромом в Крыму. Однако он не сообщил, что Соединенные Штаты также применяют подобные ограничения, например, не разрешают полеты над акваторией Гавайских островов.

Американцы пообещали, что через шесть месяцев выйдут из "Открытого неба", если Россия не "вернется к полному соблюдению договора".

Почему соглашение не устарело

В Конгрессе у демократов инициатива Трампа вызвала возражения.

План Трампа "непосредственно угрожает безопасности нашей страны" и нарушает процедуру выхода из Договора без уведомления Конгресса, сказал член палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель. Назвав договор "опорой стабильности, прозрачности и безопасности для Соединенных Штатов и наших европейских союзников", Энгель сказал, что "Открытое небо" имеет решающее значение для заключения нового договора по СНВ и других мер по контролю над вооружениями.

Действительно, Договор включает в себя ряд положений, которые обеспечивают принимающим странам возможность повышать уровень контроля над полетами условного противника в своем воздушном пространстве, начиная от определения того, какие самолеты и аэропорты могут использоваться для осуществления контроля, заканчивая проверкой своего оборудования для наблюдения.

Но есть в США и те, кто поддерживает Трампа. Так, сенатор-республиканец Том Коттон считает, что, выйдя из соглашения, США не придется платить

"почти четверть миллиарда долларов на рекапитализацию самолета OC-135 Open Skies Aircraft".

По данным американских экспертов, Москва модернизировала российские самолеты наблюдения, а США — нет.

Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Москва намерена соблюдать все пункты Договора до тех пор, пока он действует. Грушко выразил надежду, что остальные страны тоже будут добросовестно подходить к своим обязанностям.

Украина, трепещи: "буряты" вновь у твоих границ

Заметим, что выход из Договора об открытом небе еще больше усилит сомнения в том, что Соединенные Штаты обеспокоены безопасностью союзников в Европе, которые через главу МИД Германии Хейко Мааса уже попросили США "пересмотреть" свое решение.

Не говоря уже о заботе о таких странах, как Украина. В частности, пролетами над приграничными территориями с Донбассом Киев не раз успокаивался по поводу сосредоточения "бурятских полков".

Как сказал, "Правде.Ру" заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, от Трампа можно ждать чего угодно, и если он выйдет из Договора, то вряд ли вернется. На самом деле, мы переживем без всех этих договоров", — сказал эксперт.

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