Реальные причины выхода США из "открытого неба"

Издание "Нью-Йорк Таймс" сообщает, что США намерены официально заявить о своем выходе из "Договора по открытому небу", что в перспективе может еще больше осложнить нынешнюю геополитическую обстановку и повысить эскалацию напряженности между Россией, США и Европой.

Процедура выхода займет от месяца до полугода и может быть "прекращена". Разбираемся, что же это за договор, чем грозят действия США и каковы их реальные причины.

История "Договора", или по-английски, "The Treaty on Open Skies" уходит корнями во времена президента Дуайта Эйзенхауэра, который предложил в 1955 году разрешить взаимные, декларированные разведывательные полеты США и СССР над территорией друг друга. Тогда это предложение было отвергнуто Хрущёвым.

Однако, к проекту договора и Штаты, и Россия вернулись в 1992 году, на международной конференции в Хельсинки. Суть "The Treaty on Open Skies" в том, что "государства, подписавшие его, взяли на себя обязательство предоставления возможности совершать наблюдательные полёты (инспекции) над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот.

Полёты проводятся на уведомительной основе. Договор предусматривает "пассивные" (для наблюдаемой стороны) и "активные" (для наблюдающей стороны) годовые квоты".

Россия ратифицировала этот договор в 2001 году, но сама программа взаимных облетов, а если точнее, то облетов иностранных государств над территорией России осуществлялась с самого начала подписания договора. Просто России в девяностые особо нечем было летать и осуществлять мониторинг. А уж тем более над территорией Штатов.

На сегодняшний день в "Договоре" участвуют 34 государства. В их числе, помимо России и США, ряд бывших советских республик, а также некоторые европейские государства члены НАТО. И вот здесь начинаются проблемы.

Потому, что если США выходит из договора, то взаимные полеты самолётов-разведчиков между Штатами и Россией, конечно, прекращаются. Но не прекращаются с европейцами, состоящими в Североатлантическом Альянсе. И кто мешает "честным господам" давать информацию о России по линии НАТО Пентагону.

А вот у нас возможности для получения какой бы то ни было информации о деятельности Штатов на их территории не будет.

Особенно тревожно это звучит в контексте того, что сегодня же вновь поднялось обсуждение о возможном и скором выходе США из договора по СНВ-III. Кстати, для Штатов поводом к выходу из этого договора стали наши новые гиперзвуковые ракеты. Белый Дом требует, чтобы мы включили их в договор по СНВ и фактически, ликвидировали этот вид ядерного оружия, на что мы, понятное дело не пойдём.

Кстати, сама по себе инициатива Америки выйти из "Открытого неба" — не нова. Еще в 2019 году о таком варианте развития событий писала всё та же газета "Нью-Йорк Таймс". Правда в ключе критики Дональда Трампа. Тогда, по мнению издания выход из договора "стал бы большой ошибкой — ведь соглашение принесло США немало пользы, позволив им, в частности, наблюдать за "действиями России" на Украине".

По другим источникам, в США мотивировали возможность выхода из "The Treaty on Open Skies" тем, что "договор представляет опасность для нашей национальной безопасности. Мы ничего от него не получаем. Наши союзники ничего от него не получают, и мы намерены выйти. Европейцы это поняли".

Еще прозвучали ну совсем странные обвинения — например, что РФ … следит лично за Дональдом Трампом, пролетая над его резиденцией или Белым Домом.

С другой стороны, как может не способствовать общей, глобальной безопасности, в том числе и безопасности США большая открытость и прозрачность в плане мониторинга соблюдения других договоренностей в военной сфере, а "Открытое небо" именно про такой мониторинг — не очень понятно.

Если только Штаты не планируют разработку некоего стратегического неконвенционного оружия явно необоронительного характера.

Впрочем, если вспомнить последние изменения "Военной доктрины" США, где предусматривается в том числе и превентивный ядерный удар "для коренного перелома в ситуации вооруженного конфликта", то всё становится логично. Хотя и довольно грустно.

Сейчас NYT пока воздерживается от "экспертных комментариев". С другой стороны, ранее, в 2019 году, когда о подобной возможности только пошла речь, заместитель министра иностранных дел РФ, Александр Глушко отметил, что "будет очень плохо для состояния военной безопасности, если США под надуманными предлогами — а серьезных предлогов нет — решат выйти из этого договора".

Тогда же директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков подчеркнул, что у России уже готов пакет ответных мер на случай выхода США из Договора: "Естественно. У нас все готово. Узнаете".

Глава МИД РФ отвечая на сообщение заявил, что "выход США из договора по открытому небу вынудит РФ предпринять адекватные ответные шаги" .

Впрочем, ряд экспертов высказываются по поводу разрыва отношений по "Договору" довольно скептически. Так, автор канала "Кот и кошка Крамника" пишет:

Здоровья системе международной безопасности происходящее явно не прибавит, убрав одну из немногих сохраняющихся площадок взаимодействия и продолжив тенденцию на обрушение комплекса соглашений-"стабилизаторов" 1960-90-х годов, с угрозой уже для фундаментальных основ типа ДСНВ, ДВЗЯИ, ДНЯО, трех сред, космоса и тд. Продиктован этот выход в первую очередь внутренними американскими причинами, и какой-то хорошей стратегии России, чтобы этот шаг предотвратить, пожалуй, что и не придумать — время такое, такие и игры. России выходить из договора не нужно. Нас с точки зрения практических военных вопросов территория европейских стран-членов НАТО интересует куда больше, чем территория США, и летать там надо продолжать. Да и в целом незачем суетиться".

Тем не менее, поскольку наши чиновники говорят о возможных ответных мерах, можно предположить, что в этот самый пакет войдёт. Ну, например, расторжение договора Россией со странами НАТО.

Или с иными слишком уж тесными союзниками США. Плюс еще большее укрепление обороны. Да и вливания в развитие технологий дальней разведки. Благо, потенциал и возможности для этих мер у нас есть.

Ну, и заключение договоренностей, подобных "открытому небу" со странами, например, Центральной и Латинской Америки. Поскольку с многими из них у России действительно полноценные партнерские отношения.

А к США эти государства и режимы тоже относятся с изрядной долей настороженности.