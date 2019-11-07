В РФ готов ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу

В РФ уже подготовили ответные действия на возможный выход США из Договора по открытому небу (ДОН).

ДОН заключили еще в 1992 году. РФ ратифицировала договор в 2001 году, но принимала участие в нем с самого начала.

В договоре участвуют многие страны Европы, США и Канада. Государства должны давать возможность совершать наблюдательные полеты над своей территорией.

8 октября стало известно о намерении США выйти из этого договора в связи с нарушениями со стороны России.

Фото: twitter.com