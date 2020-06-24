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Автор Евгений Стриж

Пентагон ограничит полеты F-35 на сверхзвуке

Силовые структуры

F-35 Joint Strike Fighter является одним из самых дорогих самолетов в истории оборонных программ США. Окончательная стоимость разработки и внедрения пока колеблется на отметке в 1 трлн. долларов, что неудивительно: разработка началась еще в 80-х годах. Недавно самолет наконец доделали — но, как выяснилось, всех проблем не решили.

По последним данным, Министерство обороны США устанавливает строгие ограничения на количество времени, которое пилот может проводить на сверхзвуковых скоростях, чтобы избежать повреждения самолета. Почему же F-35, который долгое время считался передовым, вдруг оказался настолько проблемным?

Проект за триллион: что могло пойти не так?

Стоит сразу отметить: критике самолет подвергается давно, причем не только в сети, но и в экспертной среде. Так, в ходе разработок значительно возросла масса самолета, из-за чего тяговооруженность упала до 0,8 — 0,85. При этом до сих пор неясно, может ли самолет выходить на сверхзвук без форсажа.

Также оказалось, что в программном обеспечении множество уязвимостей (не менее 276), а количество боеприпасов сильно "урезали". В итоге сама концепция "истребителя пятого поколения" оспорена уже практически всеми специалистами.

При всех этих проблемах самолеты проекта все-таки взлетали и выполняли полетные задачи. И летчики отмечали: особых проблем на сверхзвуке нет.

С этим согласен и эксперт компании Lockheed Martin Билли Флинн, который сообщил: такого сценария, при котором пилот может повредить самолет, пилотируя его на сверхзвуке, нет. В чем же тогда дело?

"Самолет не довели до ума"

В эксклюзивном интервью для СМИ Флинн отметил, что ограничения касаются:

  • во-первых, не основной модели, а ее модификаций для флота (C-серия) и морской пехоты (B-серия);
  • а во-вторых, связаны они с тем, что истребители длительное время намеренно "гоняли" на максимуме их возможностей, в частности, используя максимальную дальность.

Затем, очевидно, итоги тестов увидели военные эксперты, усмотрели в таких полетных заданиях опасность для пилотов и ограничили их.

"Нет такого боевого сценария, при котором от пилота потребуется выполнение схожих задач", — отметил Флинн.

Однако в более ранних сообщениях СМИ указывали на то, что длительный полет на сверхзвуке все-таки сказывается на структуре самолета: повреждены оказываются специальные антенны связи в хвостовой части и защитное покрытие.

По мнению эксперта Владимира Попова (военный летчик), американцы пренебрегли так называемыми "ресурсными испытаниями", то есть не стали постепенно устранять недоделки на прототипах, а сразу пустили "сырые" варианты в производство.

"Самолет до ума не довели", — заключает Попов.

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Темы f-35 самолет армия сша вооружение
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