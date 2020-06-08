Этот истребитель в предвоенные годы был символом мощи советских ВВС. Он был первым массовым истребителем с убирающимся шасси, первым истребителем, у которого кресло летчика оснащалось бронеспинкой и первым в мире истребителем-ракетоносцем.
Серийный выпуск разработанного в бригаде № 2 центрального конструкторского бюро под руководством Николая Николаевича Поликарпова (1892 г. — 1944 г.) самолета И-16, начатый в 1934 г., по настоящему развернулся только на следующий год. Даже те истребители И-16, которые были выпущены и засчитаны в производственный план 1934 г., продолжали доводиться и в 1935 г.
Тогда же появилась возможность устанавливать на самолеты поршневые двигатели (ПД) воздушного охлаждения М-25, являвшиеся советской копией американского двигателя Wright "Cyclone" F-3. Производство этих двигателей развернули на вновь построенном заводе авиационных двигателей № 19 в городе Пермь, на Урале. За 1935 г., используя зачастую американские детали, завод выпустил 660 двигателей М-25. Часть этих двигателей предназначалась для истребителей И-16.
Новая модификация самолета уже была построена в Москве на авиационном заводе № 39. 5 первых самолетов этого типа вошли в "красную пятерку" истребителей, принявших участие в воздушном параде, а самолет № 54 (№ 123954), выпущенный 25 апреля 1935 г. подвергся тщательным заводским испытаниям. Имея полетную массу 1432 кг, он развивал скорость 456 км/ч на высоте 3000 м (M=0.385). В целом этот истребитель И-16 очень напоминал третий опытный экземпляр с двигателем Wright "Cyclone" F-3, однако капот двигателя несколько изменился и получил лобовые жалюзи, элеронная щель была заделана, а клапаны-обтекатели вдоль всего размаха оперения сменились маленькими крышками на узлах навески рулей. На серийном авиационном заводе № 21 в Нижнем Новгороде этот самолет получил обозначение И-16 тип 5.
К моменту внедрения этой модификации в серийное производство, заводской коллектив авиационного завода № 21 уже вполне освоился с выпуском истребителей И-16, а серийный конструкторский отдел завода уже проводил свои удачные доработки самолета.
Еще в конце 1934 г. заводские конструкторы разработали свой вариант убирающегося шасси. Проведенные испытания на первом же заводском истребителе И-16 № 4211, показали, что механизм работал вполне надежно, поэтому на всех последующих выпускаемых самолетах ставилась эта кинематика.
Довели к тому времени, то есть к моменту выпуска истребителя И-16 тип 5 и вооружение самолета. Характерной особенностью истребителя И-16 было его изначальное вооружение новейшим 7.62-мм пулеметом ШКАС. Этот пулемет, разработанный в 1932 г. оружейниками Б. Г. Шпитальным и Комарицким, обладал самой высокой в мире скорострельностью — 1800 выстрелов в минуту. ШКАС был запущен в серийное производство одновременно с самолетом И-16 в 1934 г. и первоначально сам обладал многочисленными дефектами, которые приходилось устранять уже в процессе эксплуатации самолета. Хотя новый пулемет был дороже в 5 раз (в 1934 г. его цена была определена в 5000 рублей) освоенного советской промышленностью авиационного пулемета ПВ-1 ("Максим"), по массе он был в полтора раза легче, а по скорострельности "стоил" двух старых пулеметов.
Первоначально пулеметы ШКАС, установленные в центроплане крыла, давали при стрельбе много отказов. Причина заключалась в том, что конструкторы самолета установили пулемет в перевернутом положении — так оказалось удобнее его конструктивно увязать. Хитрая механика, находясь "вверх ногами", стала заедать, оружейники, опомнившись, стали протестовать, однако дело было сделано и первые истребители И-16 выпуска 1934 г. так и летали с капризным вооружением. Впоследствии этот недостаток естественно был устранен.
В период с 28 августа по 3 ноября 1935 г. 10 самолетов И-16 выпуска московского авиационного завода № 39 проходили войсковые испытания в 107-ой авиационной эскадрилье брянской авиационной бригады. Военные летчики изучали все отрицательные и положительные стороны самолета, все возможные варианты его боевого применения.
Это заключение было весомым аргументом для сторонников самолета И-16, ибо работы по расширению действующих аэродромов для новых истребителей только велись.
Такая высокая чувствительность самолета на малейшие движения ручки управления самолетом затрудняла пользование гашетками пулеметов, оснащенных механическим спуском — требовался более мягкий электроспуск.
Частоту нервюр явно необходимо было увеличить — впрочем, конструкторы к этому времени уже разрешили этот вопрос.
Особое внимание было уделено выполнению штопора.
Основными оценками по этому поводу были: "Самолет штопорит хорошо на всех высотах… в процессе штопора, при ослабленной ноге на педали, заметна, после каждого витка, тенденция самолета выйти из штопора. … Правый штопор проводится до 12 витков без запаздывания при выводе. Штопор влево происходит энергичнее… ввод и вывод как в правый штопор, но полного "добора" ручки управления самолетом не желательно, так как в этот момент самолет поднимает носовую часть между горизонтом и нормальным штопором, вращение происходит плоское, а вывод с запаздыванием — после 5 витков 2 витка запаздывания, …случаев отказа управления при штопоре не было".
Общая оценка самолета гласила: "Обладает отличными пилотажными качествами".
|Летно-технические характеристики
|И-16 тип 5
|Год первого полета
|1934
|Размах крыла, м
|9.00
|Длина самолета, м
|5.99
|Высота самолета, м
|3.25
|Площадь крыла, м2
|14.54
|Масса, кг
|- пустого самолета
|1119
|- взлетная
|1508
|Удельная нагрузка на крыло, кг/м2
|103.714
|Тип двигателя
|1 x ПД М-25А
|Мощность, л. с.
|- на максимальном режиме
|1×730
|Энерговооруженность, л. с./кг
|0.484
|Максимальная скорость, км/ч
|- у земли
|390 (M=0.318)
|- на высоте
|445
|Максимальная скороподъемность, м/сек
|14.167
|Практический потолок, м
|9100
|Практическая дальность, км
|540
|Максимальная эксплуатационная перегрузка, g
|-
|Экипаж, чел.
|1
|Вооружение:
|два 7.62-мм пулемета ШКАС.
Список литературы:
Михаил Маслов Истребитель И-16
Шавров В. Б. История конструкций самолетов в СССР 1938-1950 гг.
Симаков Б. Л. Самолеты страны Советов. 1917-1970
Энциклопедия-справочник. Самолеты страны Советов
Polikarpov Fighters In action. Aircraft Number 157, 162
"Война в воздухе" № 41-43. И-16. Боевой "ишак" сталинских соколов
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