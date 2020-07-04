Армия Китая все еще использует огнеметы. Будут ли это делать Штаты?

Несмотря на то, что огнеметы стали, по сути, доступны любому желающему (и выпускала их даже дочерняя компания Илона Маска — продажи, к слову, были невероятные), в регулярных армиях они скорее редкость, чем данность. СМИ предпочтут показать скорее новую винтовку или гранату, чем огнемет — однако китайские специалисты уверены, что это оружие все еще актуально. Новая серия репортажей о Народно-освободительной армии Китая (НОАК) показывает: огнеметы в ней все еще в строю.

Тренды Китая: больше и компактнее

Опыт Китая, отмечают эксперты, может побудить армию США разработать свою линейку огнемётов.

Согласно блогу China Defense Blog, китайская армия не просто поставила огнеметы на вооружение, но и регулярно их модернизирует в ходе "перестройки" армии. Как минимум, огнеметы штатно положено ставить на боевые машины пехоты.

Тенденция работы с огнемётами в Китае — уменьшение габаритов, а также увеличение их количества. Дело в том, что НОАК переходит от крупных дивизий к меньшим, более гибким в управлении бригадам, так что понадобится доукомплектовать их.

Как применяли огнеметы и почему перестали

Огнеметы были изобретены немецкой армией во время Первой мировой войны и быстро скопированы большинством промышленно развитых держав.

Огнеметы, как правило, используются для "зачистки" укрепленных точек — такая практика сложилась еще со Второй мировой. Но и в годы Холодной войны в США и СССР разработки в этом направлении продолжались, а свернули их лишь ближе к 1970-м годам.

Огнеметы редко имеют дальность действия более 45 метров, а широко распространенное применение полностью автоматического оружия затрудняет выход огнеметчика на "рабочую дистанцию".

Зачем огнемет Штатам

Огнемет китайской армии называется Тип 74, изначально он конструировался на базе основе советского ЛПО-50. Огнемет состоит из двух резервуаров со специальным бензином, общее время обжига — 2-3 секунды. Эффективная дальность оружия — около 50 метров.

Интересно, что огнеметы могут пригодиться для "мирных" целей. Дело в том, что в мае американские СМИ запестрели известиями о попадании на территорию Штатов и Канады Vespa mandarinia, или гигантских азиатских шершней.

Эти насекомые очень опасны: по данным The New York Times, американский фермер и пчеловод Тед Макфолл (Вашингтон) обнаружил, что на его пасеке практически все пчелы убиты Vespa mandarinia. Размах крыльев отдельных особей шершней достигает 9 см, а ульи могут вырастать до полутора метров в ширину.

По сообщениям, шершни уже убили как минимум одного американца, и местные жители отказались с ними бороться во избежание риска. Так что именно огнеметы могут помочь военным решить вопрос.

Фото: uk.reuters.com