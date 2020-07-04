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Автор Евгений Стриж

Армия Китая все еще использует огнеметы. Будут ли это делать Штаты?

Силовые структуры

Несмотря на то, что огнеметы стали, по сути, доступны любому желающему (и выпускала их даже дочерняя компания Илона Маска — продажи, к слову, были невероятные), в регулярных армиях они скорее редкость, чем данность. СМИ предпочтут показать скорее новую винтовку или гранату, чем огнемет — однако китайские специалисты уверены, что это оружие все еще актуально. Новая серия репортажей о Народно-освободительной армии Китая (НОАК) показывает: огнеметы в ней все еще в строю.

Тренды Китая: больше и компактнее

Опыт Китая, отмечают эксперты, может побудить армию США разработать свою линейку огнемётов.

Согласно блогу China Defense Blog, китайская армия не просто поставила огнеметы на вооружение, но и регулярно их модернизирует в ходе "перестройки" армии. Как минимум, огнеметы штатно положено ставить на боевые машины пехоты.

Тенденция работы с огнемётами в Китае — уменьшение габаритов, а также увеличение их количества. Дело в том, что НОАК переходит от крупных дивизий к меньшим, более гибким в управлении бригадам, так что понадобится доукомплектовать их.

Как применяли огнеметы и почему перестали

Огнеметы были изобретены немецкой армией во время Первой мировой войны и быстро скопированы большинством промышленно развитых держав.

Огнеметы, как правило, используются для "зачистки" укрепленных точек — такая практика сложилась еще со Второй мировой. Но и в годы Холодной войны в США и СССР разработки в этом направлении продолжались, а свернули их лишь ближе к 1970-м годам.

Огнеметы редко имеют дальность действия более 45 метров, а широко распространенное применение полностью автоматического оружия затрудняет выход огнеметчика на "рабочую дистанцию".

Зачем огнемет Штатам

Огнемет китайской армии называется Тип 74, изначально он конструировался на базе основе советского ЛПО-50. Огнемет состоит из двух резервуаров со специальным бензином, общее время обжига — 2-3 секунды. Эффективная дальность оружия — около 50 метров.

Интересно, что огнеметы могут пригодиться для "мирных" целей. Дело в том, что в мае американские СМИ запестрели известиями о попадании на территорию Штатов и Канады Vespa mandarinia, или гигантских азиатских шершней.

Эти насекомые очень опасны: по данным The New York Times, американский фермер и пчеловод Тед Макфолл (Вашингтон) обнаружил, что на его пасеке практически все пчелы убиты Vespa mandarinia. Размах крыльев отдельных особей шершней достигает 9 см, а ульи могут вырастать до полутора метров в ширину.

По сообщениям, шершни уже убили как минимум одного американца, и местные жители отказались с ними бороться во избежание риска. Так что именно огнеметы могут помочь военным решить вопрос.

Фото: uk.reuters.com

Темы армия военные новости китайское вооружение
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