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Автор Евгений Стриж

Двигатели для американской авиации не успевают поставить к сроку

Силовые структуры

Представители армии США, ответственные за авиацию и ее освещение в СМИ, сообщили: пандемия коронавируса вызвала задержку в ключевой фазе усовершенствованной программы авиадвигателей. По словам военных, как для текущего парка, так и для будущих самолетов и вертолетов двигатели сделать к сроку не успевают.

Что известно о новых двигателях

Программа называется "Future Vertical Lift", благодаря ей инженеры разработали и сконструировали такую новинку, как усовершенствованные турбинные двигатели (ITEP) "General Electric Aviation T901".

Патрик Мейсон, глава исполнительного управления программы "Aviation", заявил во время вебинара, что ITEP получится довести до ума лишь к следующему году.

"Дело в том, что мы планировали закончить все этапы программы еще во втором квартале. Теперь сроки сдвинуты на третий, поэтому и испытания тоже сдвигаются", — отметил он.

Если все пойдет хорошо, новый двигатель значительно улучшит характеристики вертолетов "UH-60 Black Hawks" и "AH-64 Apache", а также послужит основным двигателем для разведывательного самолета "Future Attack" (FARA), который заменит "уходящий в запас" "OH-58 Kiowa".

"ITEP — это прекрасный двигатель: он не только подойдет под "Black Hawk" и "Apache", но и станет основой нового самолёта "Future Attack". Благодаря унификации мы сможем снизить логистическую нагрузку. Также в перспективе мы планируем и замену "Black Hawk" — примерно к 2030 году", — рассказали военные.

Планы на будущее: глобальный "апгрейд"

Американская армия активно работает над внедрением на замену вертолетам техники вертикального взлета — в частности, коллектив "Bell Textron Inc." предложил военным весьма перспективный конвертоплан "Bell V-22 Osprey". Наравне с коллективом "Sikorsky Aircraft Corp" в "Bell Textron Inc" будут производить новые прототипы для ВВС США, пока в 2022 году военные не выберут "победителя" и не заключат с ним контракт на поставку.

По словам Мейсона, технология для программы ITEP достаточно сложна, так что ключевой проблемой станут нарушенные цепочки поставок.

"Системы, созданные в рамках ITEP, сильно зависят от множества поставщиков. Кроме того, мы никак не можем работать удаленно: техники должны выполнять сборку именно на производстве. В следующие 1-2 месяца мы поймем, насколько ситуация критична", — отметил он.

Интересно, что на текущий момент американская армия считается единственной в мире армией, применяющий серийно выпускаемые конвертопланы. По данным на 2016 год у Штатов было на вооружении примерно 300 конвертопланов, причем большая их часть приписана к Корпусу морской пехоты.

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Фото: deseret.com

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