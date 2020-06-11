ВВС США будут инвестировать в недорогие "одноразовые" самолеты

В ближайшем будущем ВВС США планируют применять недорогие беспилотные "одноразовые" военные самолеты, предназначенные для "дополнения" пилотируемых самолетов на воздушном поле боя.

Беспилотные самолеты можно приобретать в большем количестве, увеличивая размер парка тактических самолетов ВВС, и отправлять их на задания, слишком опасные для пилотируемых самолетов.

За беспилотниками — будущее?

Представители ВВС в комментариях, сделанных на конференции "Defense News" 2019 года, заявили, что одной из технологий, в которые ведомство активно инвестирует, стали как раз "одноразовые" самолеты.

Портал "Fighter Jets World" цитирует Стивена Тримбла, журналиста издания об авиации и космической технике "Aviation Week & Space Technology":

"ВВС теперь официально используют термины "многоразовые" и "одноразовые", когда говорят о беспилотных самолетах".

Военно-воздушные силы США имеют большой парк беспилотных летательных аппаратов, прежде всего для разведывательных миссий — вспомните "MQ-9 Reaper" и "RQ-4 Global Hawk". "MQ-9 Reaper" при этом обладает и неплохими боевыми возможностями: он способен нести противотанковые ракеты "Hellfire", бомбы с GPS-наведением и бомбы с лазерным наведением.

Почему США заинтересованы в таком проекте

Активное развитие вооруженных сил Китая и России заставляет Пентагон переориентироваться на так называемые "войны за господство на территории".

Однако истребители, бомбардировщики и другие самолеты, предназначенные для ведения таких войн, чрезвычайно дороги:

новый ударный истребитель "F-35A" стоит 89,5 млн. долларов,

каждый час его полета обходится бюджету в 44 000 долларов.

Новый бомбардировщик "B-21 Raider" будет стоить около 640 млн.

Беспилотные же аппараты предполагают намного более дешевые системы производства — к примеру, беспилотник "XQ-58A Valkyrie" стоит всего 3 млн. Это позволило бы ВВС купить 30 "XQ-58A Valkyrie" по цене одного "F-35".

Боевой дрон может стать "множителем" силы для пилотируемой авиации. "F-35A", "F-22 Raptor" или даже "B-21 Raider" получит "свиту", которая поможет ему сосредоточиться на основных задачах — она и самолеты противника отвлечет, и в наведении поможет. Также дроны можно отправить в атаку "камикадзе", чтобы не пострадал ведомый самолет.

Также для военных тактиков и стратегов это означает появление множества новых вариантов ведения воздушных боев: новые методы засад и внезапных фланговых или тыловых атак, "воздушное окружение" — все это расширяет варианты применения авиации, не делая вылеты более рискованными.

Фото:twitter.com