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Автор Евгений Стриж

Китай создает новый истребитель. Вот что о нем известно

Силовые структуры

Эксперты сообщают, что Китай собирается продемонстрировать новый истребитель уже в 2021 году. В авиационном блоге "Alert 5" со ссылкой на Управление гражданской авиации Китая отмечается, что в Шэньянскиом институте проектирования самолетов ("601 институт") достаточно давно разрабатывают самолет, обозначаемый иероглифами "新一代", что можно примерно интерпретировать как "новое поколение".

По данным "Global Times", пост о новинке позже был удален из соцсетей без объяснения причин. Эксперты Поднебесной, опрошенные иностранными журналистами, отмечают, что самолет скорее всего создается под растущий флот китайских авианосцев.

Наиболее вероятный "кандидат" — "FC-31"

По всей вероятности, речь идет о глубокой модернизации проекта "FC-31" ("Shenyang J-31"), отмечают западные специалисты. Несмотря на то, что первые варианты самолета в рамках "FC-31" публике показали еще в 2012 году, в серийное производство самолет не пошел (в основном из-за сложностей с массовым производством реактивных двигателей).

Китай испытывает сложности с двигателями

История двигателей для "FC-31" достаточно необычна: на первых вариантах стояли российские "РД-33", по большей части аналогичные тем, что ставили на "МиГ-29". Россия давно работает с Китаем в рамках поставки двигателей: еще на китайские "FC-1" 2003 года ставили "РД-93", представлявшие собой оптимизированные и "подогнанные" под задачи китайской авиации "РД-33".

Затем Китай достиг значительных успехов в производстве самолетов, но с двигателями дела не ладятся до сих пор: попытки создать высокопроизводительные турбовентиляторные двигатели с дожиганием кончались в основном проблемами с побором материалов.

Политика России тем временем сместилась с продажи самолетов "по частям" на продажи "целиком": так намного выгоднее. И заявления Китая о новых истребителях можно трактовать весьма интересно: неужели специалисты Поднебесной наконец сумели наладить массовый выпуск собственных двигателей?

Самолет будет многоцелевым

Издание "Sun" отмечает, что "…новый самолет будет способен выполнять целый ряд задач как атакующего, так и оборонительного плана. По силам новинке будет и подавление ПВО, точечная поддержка, разведка и наблюдение за силами противника".

Представить новинку могут, быстро поставить на вооружение — нет

В своем отчете Конгрессу о китайских военных разработках за 2019 год Министерство обороны США отметило, что Китай "…добился значительного прогресса по проекту "FC-31"".

"Производство новинки могло начаться еще в 2019 году", — делают вывод американские эксперты.

Но, как и китайские, дополняют: трудности и с двигателями, и с радарными установками могут в значительной мере сдвинуть сроки реальной постановки "FC-31" на вооружение.

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Фото: bloomberg.com

Темы китай истребители военная авиация
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