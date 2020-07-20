Михаил Ненашев: УДК "Севастополь" - это не только "вертолетоносец"

ВМС России скоро получат свой первый вертолетоносец "Севастополь", это сугубо российская разработка, имеющая ряд существенных преимущества над "Мистралями".

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Путин приедет на верфь в Керчь

Президент Владимир Путин перенес поездку в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России, запланированную на 16 июля.

Известно, что он должен был принять участие в церемонии на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, а также в формате видеоконференции — в совещании с другими судостроительными комплексами — Северодвинск, "Севмаш", и питерская "Северная верфь".

Предстоящее явно неординарное событие прокомментировал для "Правды.Ру" председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан 1 ранга запаса Михаил Ненашев.

В Керчи будет заложен новейший десантный корабль "Севастополь"

По словам эксперта, в Керчи будет заложен универсальный десантный корабль (УДК) "Севастополь", который предназначен не только для доставки экспедиционных сил с помощью вертолетов, а также для высадки морской пехоты с помощью маломерных судов. Эксперт подчеркнул, что это корабли "сугубо и полностью" российской разработки.

"Это не просто корабль, а корабль-носитель маломерных судов. И для того, чтобы была высадка десанта морской пехоты более успешной, для этого будет применяться весь комплекс сил — вертолеты и надводные маломерные суда ", сказал Михаил Ненашев.

Второй важной характеристикой корабля, по его словам, являются новые комплексы ракетного вооружения, с помощью которых этот корабль способен сам решать региональные тактические задачи.

"Севастополь" боеспособнее "Мистраля"

"Это будут новые системы противовоздушной, противоракетной, противокорабельной защиты самого корабля, которых не было ни на "Мистралях", ни на десантных кораблях в других флотах", — уточнил Михаил Ненашев.

"Кстати, с этим всегда у десантных кораблей проблемы. "Мистрали" минимально обеспечены ракетным и артиллерийским вооружением. Они больше используются как корабли доставки, а наш будет обеспечен системой огневой поддержки высадки десанта. То есть, ему не нужен большой отряд сопровождения. Конечно, корабли охранения и корабли выполнения задач вместе с нашим десантным кораблем будут, но не в тех объемах, которые требовались в "Мистралях", — сделал вывод Михаил Ненашев.

Напоминаем, что Россия в начале нулевых годов заключила с Францией контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль", однако французы отказались от контакта с выплатой неустойки после событий "крымской весны" и вводом санкций.

Как следует из открытых источников, универсальный десантный корабль "Севастополь" водоизмещением 25 тысяч тонн будет способен перевозить до 900 человек морской пехоты, катера высадки на воздушной подушке, около 20 вертолетов различного класса, начиная от ударных и заканчивая противолодочными. Предполагается, что головной корабль серии сойдет со стапелей не позднее 2027 года.

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