Перехваты самолетов НАТО могут закончиться войной

Россияне и американцы все чаще сталкиваются в небе. В последнее время произошло резкое увеличение тревожных инцидентов в районе Черного моря — волнуются военные эксперты.

Как пишет старший научный сотрудник института Катона (Cato Institute) и постоянный автор журнала National Interest Тед Карпентер, такая практика легко может перерасти в более широкую и опасную конфронтацию. Именно черноморский регион сегодня является эпицентром противостояния РФ и США.

Недавно российский истребитель Су-27 осуществил перехват двух американских разведывательных самолетов, но случай был явно не первым. Эксперт проекта Antiwar Джейсон Дитц отметил, что Америка "проявляет все больше интереса к Черному морю на фоне растущей напряженности между Россией и членом НАТО Румынией по поводу контроля над акваторией этого внутреннего моря".

Американцы постоянно жалуются на потенциально опасные ситуации, создаваемые российскими летчиками. В январе 2018 года Пентагон заявил о том, что российские самолеты приблизились на расстояние в 1,5 метра (5 футов) к самолету Военно-морских сил США над акваторией Черного моря.

Но в регионе постоянно производятся сотки подобных перехватов американских самолетов, равно как и над Балтийским морем вдоль протяженной наземной границы между государствами-членами НАТО и Российской Федерацией. По мнению экспертов, случайный конфликт и уничтожение такого борта НАТО или борта России может кончиться войной...

Проблема в том, что американцы чаще всего сами провоцируют такие инциденты. Хотя пресса Запада пишет, что "причиной опасного сближения российских самолетов с американскими самолетами и кораблями, по мнению американских официальных лиц, являются попытки России восстановить свое влияние вдоль своей границы".

Несмотря на то, что россияне летают к берегам Америки, большая часть такого рода перехватов происходит у границ России и в тысячах миль от основной территории Америки. Неопровержимая реальность состоит в том, что это Соединенные Штаты и их союзники по НАТО окружают Россию, а не Россия окружает Соединенные Штаты, и поэтому подобного рода сближения в воздухе следует рассматривать именно в этом контексте.

Эксперт отмечает, что у американцев есть технические возможности получать все необходимую информацию без такого демонстративного поведения. Вопрос в том, насколько оправданы такого рода сближения, а также возникающие из-за этого опасные дипломатические и военные последствия.

Надо чаще вспоминать трагедию в апреле 2001 года, когда американские разведывательный самолет столкнулся в воздухе с китайским истребителем.

Пекин не пришел в восторг из-за гибели своего пилота, а учитывая тот факт, что и американский разведывательный самолет вынужден был совершить экстренную посадку на китайском острове Хайнань, США попали в крайне сложное положение.

В итоге администрация Джорджа Буша-младшего принесла в крайне туманной форме свои извинения, пилота отправили назад, но Китай оставил у себя самолет, а также его самое современное и высокотехнологичное оборудование.

"Надо понимать, что с учетом враждебного отношения к России, "ястребы" США будут раздувать любой кризис вызванный такого рода инцидентами до небес. То, что летчики имеют разрешение на проведение провокационных разведывательных полетов вдоль российской границ, является свидетельством полного непонимания азов дипломатии", подытожил Карпентер.

"Москва должна понимать, что ввязалась в соперничество с Соединенными Штатами практически во всех уголках мира, из-за чего появлению американской авиации недалеко от Крыма стоит не удивляться, а признать за "норму", — ранее заявлял глава разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Винсент Стюарт.

"Целью подобных полетов является вскрытие радиоэлектронной обстановки с целью определения режимов функционирования сил и средств нашей противовоздушной обстановки, определения координат развернутых зенитно-ракетных комплексов и их РЛС, перехват информации с линий радиорелейной связи между штабами, оценка возможностей группировки войск, развернутых в различных регионов страны, — рассказывает военный эксперт Александр Дробышевский.

"При пересечении госграницы самолетами-разведчиками НАТО, российские ВКС имеют полное право, подкрепленное международным законодательством, принудить к посадке данные самолеты. А в случае злостного неисполнения ими требований о срочной посадке, продвижения далее к военным или секретным гражданским объектам на территории Росиси — уничтожить нарушителей государственной границы",- сообщали Politonline. ru источники в ВКС России.

"Наш пилот, а они у нас все молодцы, собьет что (кого) угодно, был бы приказ (смотри фильм "Притяжение"). Если приказа не будет — не собьет. На одной чаше весов южнокорейский Боинг (не путать с малазийским), на другой — мистер Руст", — уже писали авторы канала "Капитан Врунгель".