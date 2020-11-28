Наполеон: Мальтийские рыцари - ничтожные противники

Организация, занимающаяся сохранением культурного наследия Мальты, в июле прошлого года приобрела на аукционе за 60 тысяч евро трехстраничное письмо, собственноручно написанное Бонапартом, с инструкциями для его генералов о том, как следует захватить этот средиземноморский остров. Данный документ подтверждает стратегический талант Бонапарта, проявленный им на первом этапе его военной карьеры.

Раритет наконец прибыл на Мальту и сначала выставлен в столичном Национальном археологическом музее, а затем его навечно разместят в экспозиции Морского музея в Витториозе.

Старший куратор Морского музея Лиам Гаучи (Liam Gauci) видит значение этого письма, которое, как он поясняет, "раскрывает стратегический военный ум молодого Бонапарта, поскольку он дал подробные инструкции своему генералу о том, как вторгнуться на мальтийские острова".

Письмо Бонапарта о вторжении на Мальту

Письмо от 4 мая (15 флореаля по французскому республиканскому календарю) содержит подробное описание плана вторжения на Мальту в первой декаде июня 1798 года. Написанное и подписанное самим Наполеоном письмо адресовано тогдашним главнокомандующим французской армией на Востоке и возвысившемуся в годы Французской революции молодому генералу Луи Шарлю Антуану Дезе (Louis Charles Antoine Desaix).

Двадцатидевятилетний Дезе был одним из самых доверенных людей Бонапарта, которому он в письме приказывает "собрать армию, конфисковать корабли, вооружить их и встретиться у Сиракуз", с тем чтобы ближе подобраться к островной крепости на Мальте. Дезе было поручено пройти вдоль побережья вблизи Неаполя через проливы у маяка в Мессине и бросить якорь в Сиракузах или где-нибудь поблизости, что дает "самый удобный способ добраться до Мальты" (la plus friendly pour se rendre á Malte), собственноручно начертал Наполеон на этих листках.

В письменном распоряжении Дезе поручено взять с собой командира Менара (Ménard) для обеспечения флотилии, состоящей из фрегата, двух бригов, двух посыльных судов и двух королевских галер.

Бонапарт приказывает им плыть плотным строем на случай, если англичане пройдут через пролив. И по той же причине им также советуют вооружить конвой "четырьмя 24-ми [предположительно имеются ввиду 24-фунтовые пушки], двумя мортирами, двумя решетками для разогревания до белого каления ядер по две-три сотни выстрелов на каждую".

"Я полностью поддерживаю такие приобретения для нашей Национальной коллекции, поскольку они стимулируют исследования и дискуссии, — полагает министр национального наследия, искусств и местного самоуправления Хосе Эррера (José Herrera), говоря о письме Бонапарта. — Этим письмом Наполеон изменил весь ход нашей истории".

Характеристика любимчика

"Дезе был наиболее выдающимся офицером во всей армии, энергичным, образованным, любящим славу ради славы. Он был маленького роста, обладал мало привлекательной внешностью, но умел и задумать операцию и сам провести ее во всех деталях", — вспоминал о своем любимце Наполеон.

Зачем Бонапарту понадобилась Мальта

В XVI веке император Священной Римской Империи Карл V отдал Мальту духовно-рыцарскому ордену Иоаннитов — рыцарям Мальтийского ордена. В 1789 году рыцари французского происхождения получили право быть избранными в Генеральные Штаты. Как писал Наполеон, "орден извлекал из различных стран христианского мира от 18 до 20 миллионов ренты (в том числе, семь миллионов из Франции)". Убежденные роялисты, после казни Людовика XVI рыцари перешли на сторону контрреволюции. Утверждения о том, что Бонапарт оккупировал Мальту по причине того, что ее гроссмейстером стал российский император Павел I, не соответствуют действительности.

Во-первых, 72-м великим магистром Ордена православный монарх стал лишь спустя почти полгода после оккупации Францией Мальты. Во-вторых, Бонапарт был слишком прагматичен, чтобы следовать чувствам. Мальта представляла собой ворота в вожделенный Египет и могла оказаться ударом по ненавистной Англии.

Крепость Мальты бесславно пала

В крепости Валлетты было 1200 пушек, 40 тысяч ружей, гарнизон под начальством 71-го гроссмейстера Фердинанда фон Гомпеш цу Болхейма (Ferdinand von Hompesch zu Bolheim) насчитывал около двух сотен французских рыцарей, 25 испанцев, восьмерых португальцев, пятерых баварцев и четырех выходцев из других немецких земель, а также 1800 разноязыких ландскнехтов-наемников и 800 скверно вооруженных милиционеров, то есть ополченцев-добровольцев. Военный флот мальтийцев состоял из 64-пушечных линейных кораблей San Zacharia и San Giovanni, 40-пушечного фрегата Santa Elizabetta, 36-пушечного фрегата Santa Maria del Pinar и четырех галер.

Впоследствии Наполеон презрительно отзывался о своих ничтожных противниках: