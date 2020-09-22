Замполиты научат росгвардейцев правильной идеологии

Своим указом президент Владимир Путин внес изменения в Положение о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации — в Росгвардии появятся замполиты.

Можно было бы говорить о влиянии протестов в Белоруссии на решение главы государства, но это не так. Идея не спонтанная и уже реализована в министерстве обороны России.

Возвращение замполитов

В структуре министерства обороны России в 2018 году было создано Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации. Отставание Росгвардии было налицо, но в марте 2020 года на расширенной коллегии Росгвардии о возвращении замполитов заявил глава ведомства Виктор Золотов:

"Дальнейшее развитие морально-психологического обеспечения связываем с реализацией проработанных в прошлом году и поддержанных Верховным главнокомандующим предложений по созданию военно-политических органов в войсках".

Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2020 № 570 "О внесении изменений в Положение о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 510" изменил в частности текст пункта 61, в котором изложена одна из функций Росгвардии, и теперь он выглядит следующим образом:

"обеспечивает укрепление и поддержание воинской и служебной дисциплины и правопорядка в войсках национальной гвардии;

организует в войсках национальной гвардии военно-политическую (политическую) работу".

Идеологический ренессанс

Вероятно, уже настало время, когда больше не имеет смысла камуфлировать под "морально-психологическим обеспечением" прямую идеологическую обработку личного состава Росгвардии. Особенно это стало актуальным на фоне событий в Белоруссии.

Стоит напомнить, что в разгар ковидных страстей с так называемой принудительной самоизоляцией североосетинский ОМОН повел себя "политически близоруко", когда отказался мутузить своих земляков, вышедших на акцию протеста.

Видимо, руководство страны решило больше не доверяться полумерам, а основательно промыть мозги военнослужащим Росгвардии в соответствии с традициями, переданными нам предками. Возможно, уже вполне конкретно станут объяснять бойцам Росгвардии, кто их идеологический враг и составят списки, в которые, войдут:

марионетки западных кукловодов;

граждане, раскачивающие "лодку";

коварные иноагенты;

все, кто осмелился выйти на одиночный пикет даже с пустым листом бумаги в руках.

И это ничего, что статья 13 Конституции Российской Федерации намекает на то, что:

"в Российской Федерации признается идеологическое многообразие;

никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной".

В законодательстве России внятно прописано и про пикеты, и про другие общественные акции. Тема идеологии тоже однозначно раскрыта в законе "Об обороне". На практике же, мало кого волнуют неувязки, когда речь идет о воплощении идей правящей политической элиты.

Федеральные массмедиа обязательно объяснят, что все перемены к лучшему и что они необходимы для стабильного движения по особому пути суверенной демократии с багажом заранее утвержденной исторической правды. Для исполнения этой священной миссии можно закрыть глаза на условности и руководствоваться исключительно политической целесообразностью.

Генрих Наваррский в 1593 году тоже объяснил свой переход в католичество политической целесообразностью, чтобы обрести французскую корону и стать Генрихом IV:

"Париж стоит мессы!"

Фантомы советского прошлого

Институт замполитов в Советской армии, пограничных и внутренних войсках, которые были переименованы в Росгвардию, особенно впечатлял в последние годы советской власти. Уже можно было шутить над всей нелепостью агитпропа без риска загреметь в цугундер.

Казалось, что все это в прошлом. Кто же знал, что в XXI веке при движении по особому пути будет вновь нарушен пространственно-временной континуум и история опять заденет страну психоделическим витком спирали. С возвращением политотделов, вероятно, вернутся и должности:

заместитель командира по политической части;

агитатор-пропагандист;

секретарь партийной организации и другие.

Кузнецы идеологической артели теперь смогут подковывать бойцов Росгвардии на все конечности. Особенно на те, которые держат шлемы, щиты и дубинки. Возможно, раз и навсегда будет покончено с волюнтаризмом, который иногда вылезает наружу во время акций протеста:

с обнимашками с протестующими гражданами;

с остатками приличий при задержаниях;

с оглядкой на российское законодательство и Конституцию.

Для системного восстановления идеологической компоненты, близкой к советской модели, вероятно, придется:

придумать аналоги Ленинской комнаты и Ленинской тетради;

реанимировать политинформации;

наладить издание боевых листков;

все идеологически чуждое — запретить.

Работа профессиональных психологов в среде военных — объективная необходимость. Присутствие представителей религиозных культов — ментальный бонус и тренд текущего момента. Возвращение же замполитов — явный откат к временам советской парадигмы "Народ и партия — едины!".

Возможно, правящие элиты боятся оставить армию и правоохранителей наедине с законом и устоями правого государства. Видимо, поэтому и реанимируются идеологические фантомы советского прошлого, чтобы было проще решать тактические и стратегические задачи по удержанию власти. Британский философ Бертран Рассел по этому поводу заметил: