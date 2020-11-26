В суде по MH17 рассказали, в каком случае обвиняемые будут оправданы

В Нидерландах 25 ноября продолжились слушания по делу о катастрофе малазийского "Боинга" рейса МН17 в небе над Донбассом. Если прокуратура не представит доказательств своей версии о том, что MH17 был сбит российской ракетой "Бук", то подозреваемые будут оправданы, определил суд.

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Голландский суд удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого Олега Пулатова о допросе военных 53-й зенитно-ракетной бригады РФ в качестве свидетелей по делу MH17.

Об этом пишет голландский портал NRC.

"Допрос членов 53-й зенитно-ракетной бригады РФ является важным, чтобы узнать, были ли они вовлечены в транспортировку ЗРК "Бук". Это требование представляется целесообразным", — сказал председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс.

При этом Стейнхейс обратил внимание, что РФ ранее отказывала в запросах на оказание юридической помощи, однако он не исключил, что ситуация может поменяться, если запрос будет направлен от обвиняемого или его защиты.

NRC также этого не исключает, так как полагает, что Пулатов, "существенные судебные издержки которого оплачивает анонимный российский "фонд", действует от имени Кремля".

Поддерживает допрос российских военнослужащих и президент Российской секции Международного общества прав человека, правозащитник, адвокат Владимир Новицкий. В комментарии для "Правды.Ру" он отметил, что удовлетворение ходатайства на участие в судебном заседании российских военнослужащих со стороны российских органов "было бы целесообразным и способствовало бы подтверждению того, что Россия объективно стремиться к рассмотрению дела и исключает необоснованные обвинения лиц в тех действиях, которые им вменяются".

Такой допрос может быть осуществлен с участием российских адвокатов, в том числе, в онлайн-режиме, отметил адвокат.

"Позиция Россия известна: военнослужащие Вооруженных сил России не принимали участие в военных действиях на Украине между формированиями Донецкой и Луганской республик и Вооруженных сил Украины. Такой допрос с учетом этой позиции не может повредить имиджу России. Наоборот, может подтвердить тот факт, что Россия непричастна к этому инциденту", — уточнил Владимир Новицкий.

Адвокаты подозреваемого Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк и Сабин тен Дошшат остались довольны слушанием дела.

"Суд удовлетворил ряд важных запросов. Теперь мы можем провести расследование, от которого прокуратура была далека ", — говорится в заявлении для прессы.

Три важных вопроса защиты

Ранее в ходе слушаний 3-5 ноября защита Пулатова подала ряд ходатайств на проведение дополнительных расследований. В них требовалось допросить ряд экспертов и свидетелей, которые ставят под сомнение основную версию трагедии, заключающуюся в том, что "Боинг" был якобы сбит ополченцами Донецкой народной республики из ЗРК "Бук" с поля под поселком Первомайский.

Адвокаты поставили три вопроса перед судом:

— был ли рейс MH17 сбит ракетой "Бук"? — была ли ракета выпущена с сельскохозяйственного поля в "сепаратистской" зоне? — был ли подозреваемый Пулатов причастен к катастрофе MH17?

Среди альтернативных сценариев адвокаты Пулатова хотели расследовать сценарий поражения MH17 украинским истребителем или установкой "Бук" ВСУ. Суд, однако, отклонил расследование альтернативных сценариев и объяснил почему.

В каком случае обвиняемые будут оправданы?

По мнению суда, для того чтобы ответить на поставленные защитой вопросы не нужно рассматривать другие версии.

Чтобы ответить на эти вопросы, суд хочет, помимо российских военнослужащих, заслушать еще несколько свидетелей. Например, "фермера" — хозяина того поля", с которого якобы была запущена ракета, а также специалиста-лингвиста, который должен определить, действительно ли Пулатов говорит по телефону, запись с которого свидетельствует о его причастности к поражению "Боинга".

"Государственная прокуратура должна предоставить правовые доказательства для утверждения о том, что MH17 был сбит российской ракетой "Бук". В противном случае все подозреваемые будут оправданы. Поэтому обсуждение других версий того, что могло произойти, не имеет юридического значения", — пояснил Стейнхейс.

Слушания по существу намечены на 1 февраля 2021 года, но до этого судьи должны опросить свидетелей и провести исследование подлинности визуальных материалов и записей телефонных разговоров.

Российский МИД ранее заявил о срыве Гаагой трёхсторонних консультаций по делу о крушении МН17 в небе над Донбассом в 2014 году.

"Нидерланды с самого первого дня придерживались единственной версии произошедшего и продвигали её в рамках как технического расследования, так и уголовного. Естественно, что оба расследования получились предвзятыми, поверхностными и политизированными. Было сделано всё, лишь бы подкрепить скороспелые обвинения в адрес России", — указали в ведомстве.

В Совфеде объяснили, что продолжать консультации на данный момент невозможно из-за выбранного следствием курса на "презумпцию виновности" российской стороны.

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