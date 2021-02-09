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Автор Любовь Степушова

В Норвегии не одобряют размещения бомбардировщиков США B-1B Lancer

Силовые структуры » Министерство обороны

В Норвегии не одобряют размещение в Орланде стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer.

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США впервые разместили стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer в Норвегии, сообщают местные СМИ. Речь идёт о четырёх самолетах с экипажами и около 200 человек обслуживающего персонала. Самолет типа B-1 Lancer — американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, изначально разрабатывался для оснащения ядерными бомбами, теперь вооружен крылатыми ракетами.

"Таким образом мы демонстрируем нашу оперативную готовность и способность поддерживать союзников", — рассказал CNN командующий ВВС США в Африке и Европе генерал Джефф Харриган.

Авиабаза Орланд находится у города Тронхейм на юге Норвегии, в одной тысяче километров от государственной границы РФ.

Норвегия отходит от базовых принципов внешней политики

В Норвегии далеко не все согласны с действиями правительства Эрны Сульберг.

Обозреватель и редактор Dagbladet Джон Олаф Эгеланн в статье "Этот план ослабляет Норвегию", указывает, что правительство отходит от традиционной политики Норвегии и ставит безопасность страны под сомнение.

Норвегия должна поддерживать баланс собственных интересов, пишет Эгеланн — с одной стороны сотрудничать с Соединенными Штатами и другими странами НАТО, а с другой — поддерживать хорошие отношения с Россией.

"Базовая политика, которая регулировала отношения Норвегии с Советским Союзом/Россией со времен Эйнара Герхардсена (норвежский политик, руководитель Норвежской рабочей партии, трижды премьер-министр Норвегии в 50-60 гг прошлого века — Ред.), гласила, что не следует размещать иностранные войска на норвежской земле в мирное время. Норвегия также не должна разрешать размещение ядерного оружия в мирное время", — указывает Эгеланн.

Какую стратегию отрабатывают США

Автор утверждает, что сегодня происходит перекос в сторону усиления зависимости от США и ослабления "автономии" Норвегии.

Так, с 2018 года на её территории находится американский контингент - до 700 американских солдат на шестимесячной ротации, а весной ожидается его увеличение ещё на одну тысячу военнослужащих.

Кроме этого, возросла активность в совместных учениях. В сентябре прошлого проведены учения в Баренцевом море недалеко от Кольского полуострова, "где у русских находятся некоторые из их самых важных военно-морских баз". В августе у Тромсё появилась 108-метровая подводная лодка "Seawolf". Очевидно, целью было послать сигнал о "подводных возможностях" США в Арктике.

По данным Управления радиационной защиты и ядерной безопасности, ежегодно в Норвегию заходят от 30 до 40 судов с ядерными двигателями, в основном из США, Великобритании и Франции, это вдвое больше по сравнению с тем, что было несколько лет назад, сообщает Эгеланн.

По его словам, норвежские воздушные, морские и сухопутные пути становятся все более важными районами учений для американских войск. Новые бомбардировщики — часть этой стратегии.

Эгеланн приводит слова подполковника и профессора Тормода Хейера, который на Форуме вооруженных сил формулирует угрозу России: " бомбардировщики угрожают загнать русских обратно в каменный век, если сдерживание, как это называется в НАТО, не удастся".

Русские не дремлют

Журналист предупреждает, что россияне внимательно следят за этими событиями, продолжают модернизацию собственных ударных сил, проводят "более агрессивные" учения и протестуют против возрастающей военной активности на норвежской территории. И то, что в НАТО называется оборонительными мерами, интерпретируется Россией как наступательные и угрожающие.

Эгеланн делает вывод, что рост напряженности на Крайнем Севере не в интересах Норвегии.

"Вместо того, чтобы наращивать собственные силы, задачи обороны теперь оставлены на усмотрение Соединенных Штатов и других союзников. Если этот план не будет отклонён, это приведет к ослаблению независимости Норвегии и большей опасности втягивания в конфликты великих держав", - считает автор.

Норвегия станет целью ядерной атаки России

И это не единичное мнение.

Газета Fosna-Folket публикует резолюцию отделения партии "Рёдт" (красные) в Орланде:

"Американские стратегические бомбардировщики B1-B Lancer будут размещены в аэропорту Орланда с февраля. Существует большая опасность того, что Норвегия еще больше втянется в соперничество между Россией и США. B1-B Lancer — стратегическое штурмовое оружие, мало пригодное для защиты в обычной войне. Самолет может в чрезвычайной ситуации стать объектом упреждающего удара. Отсюда легко долететь как до Москвы, так и до Мурманска. Это увеличивает риск того, что Орланд может стать целью ядерной атаки.

Правительство способствует повышению уровня конфликтности, когда соглашается с размещением американских бомбардировщиков на норвежской земле. "Рёдт Орланд" требует, чтобы правительство прекратило размещение стратегических бомбардировщиков B1-B Lancer в Центральном аэропорту Орланда", — говорится в заявлении.

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Темы норвегия североатлантический альянс
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