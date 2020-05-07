Почему Норвегия отказалась участвовать в учениях НАТО в Баренцевом море

Норвегия отказалась участвовать в учениях НАТО в Баренцевом море. Норвежские эксперты объясняют это тем, что для Осло это не в приоритете, нецелесообразно и даже опасно.

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Корабли НАТО с ПРО зашли в Баренцево море

На прошлой неделе руководство НАТО сообщило Минобороны РФ, что эсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" и фрегат "Кент" ВМС Великобритании, войдут в Баренцево море для проведения учений.

Эсминцы "Портер" и "Дональд Кук" оснащены крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис". Корабли на постоянной основе размещены в Европе на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными базами ПРО в Польше и Румынии эти эсминцы являются составными частями программы построения европейской системы противоракетной обороны.

В пресс-релизе НАТО сообщается, что учения имеют целью проведение "операций по обеспечению безопасности на море". Это первые подобные натовские учения с конца 80-х годов прошлого века.

Норвегия в учениях не участвует

Как сообщает норвежский телеканал TV2, министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен подтвердил во вторник, что Осло в этих учениях не участвует, так как считает это "нецелесообразным" и "не в приоритете".

Однако Норвегия полностью поддерживает "расширение присутствия Альянса вблизи от наших границ", отметил министр.

"Через военное присутствие и учения в Европе Соединенные Штаты показывают, что они вносят вклад в коллективную оборону НАТО. Американцы и британцы открыто сообщили россиянам, что делают акцент на свое право на свободу судоходства и в северных морях тоже", — заявил Бакке-Йенсен.

Почему Норвегия не хочет защищаться от России

Канал TV2 также взял комментарий у научного сотрудника Норвежского института обороны полковника Тормода Хейера, который считает, что "в Баренцевом море по соседству с нами идет борьбу между США и Россией". Хейер в прошлом году заявил, что неучастие в маневрах НАТО объясняется тем, что Норвегия "урезала" собственные вооруженные силы.

"Вот и приходится основные задачи отдавать на откуп США", — сказал он.

"Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как русские испытали баллистическую ракету "Кинжал" на МиГ-31 над Баренцевом морем. Эта ракета сможет за короткое время поразить цели по всей Скандинавии, включая аэродром "Орландет", а также базу "Туле" к северу от Гренландии. Таким образом, военно-морской флот США теперь покажет россиянам, что он в Баренцевом море имеет ответ — противоракетную оборону", — высказал свое мнение TV2 главный редактор онлайн-портала The Barents Observer Томас Нильсен.

Он напомнил, что в конце апреля в Норвежском море были проведены противолодочные учения с участием четырех военных кораблей, самолета наблюдения P8-A Poseidon и атомной подводной лодки. Норвегия также в них не участвовала. Добавим, что осенью 2019 года власти Норвегии отказались закупать оборудование для присоединения страны к системе противоракетной обороны (ПРО) НАТО.

Таким образом, налицо желание Осло не вмешиваться в "борьбу между США и Россией" у ее берегов.

Опасно неверно толковать психологию русских

Со своей стороны старший научный сотрудник Норвежского института внешней политики Джули Вильхельмсен сказала NRK, что ситуация на Севере давно не была такой напряженной. Вильхельмсен не считает, что Россию можно запугать учениями НАТО в северных морях.

"Похоже, что Пентагон думает, что попытки оказаться как можно ближе к границам России будут ее сдерживать. Такое толкование психологии российского руководства неверно и довольно опасно, потому что Россия, как правило, не реагирует на подобные ходы", — сказала Вильхельмсен.

Она считает, что Москва, скорее всего, "не собирается отступать", по крайней мере, в прибрежных морях, и не хочет, чтобы Норвегия стала "стартовой площадкой для военных действий США".

"В каком-то смысле эти учения усугубляют положение Норвегии как маленькой страны среди великих держав, делая его более ненадежным", — отметила старший научный сотрудник.

В электронном письме для NRK российское посольство в Норвегии сообщило, что учения "не способствуют общей безопасности и предсказуемости". В российском посольстве также заявляют, что важнее начать переговоры профессионалов — восстановить взаимное доверие и полные контакты между военными.

Чем ответила Россия

Россия ответила на учения НАТО своими. В маневрах, начавшихся 5 мая, задействованы противолодочные самолеты Ил-38, малые противолодочные корабли "Юнга", "Брест" и "Снежногорск", тральщики "Владимир Гуманенко", "Котельнич", "Соловецкий юнга", говорится в сообщении пресс-службы Северного флота России. Ранее сообщалось о выходе ракетного крейсера "Маршал Устинов" в Баренцево море для проведения учебных артиллерийских стрельб.

"Район выполнения боевых упражнений заранее закрыт для судоходства и полетов авиации", — сообщил в четверг Северный флот.

Для России акватории северных морей важны, поскольку ей надо защищать атомные подводные лодки, которые базируются на Кольском полуострове. Кроме того, Арктику Москва считает приоритетным регионом развития и намерена защищать там свои объекты.

Соединенным Штатам этот регион нужен на случай кризиса. Вашингтон опасается, что российские войска, базирующиеся на Кольском полуострове, выйдут в Норвежское море и пойдут дальше на запад в направлении Исландии, Гренландии и Соединенного Королевства.

Тогда американцам в случае войны будет сложно быстро и бесперебойно отправлять подкрепления через Атлантику в Норвегию и остальную Западную Европу.

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