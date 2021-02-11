Украина наивно предложила НАТО небо над Крымом

Надежды Украины, что НАТО будет воевать за её интересы, наивны. Крым надёжно защищён, и в дипломатических кулуарах Запада давно считается российским, считает эксперт Юрий Кнутов.

Удержать Крым силой: как это НЕ могло бы быть

Украина предлагает НАТО небо над Крымом

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на переговорах с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил Альянсу использовать для воздушных операций НАТО воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ Симферополь).

"Украина надеется на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией и предлагает использовать для воздушных операций НАТО воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ), включающий воздушное пространство над суверенной территорией Украины и над открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегированы Украины международными договорами", — сказал Криклий.

Он обратил внимание на то, что Федеральное управление гражданской авиации США ранее сняло ограничение на полёты в Симферопольском районе полётной информации, так как "ситуация с безопасностью в районе полетной информации Симферополя стабилизировалась", и разрешили своим самолетам летать в этой зоне под управлением украинских диспетчеров.

Что такое РПИ Симферополь

РПИ Симферополь — это район полетной информации, аэронавигационная зона, которая до воссоединения Крыма с Россией включала в себя Херсонскую область, Крымский полуостров и всю центральную часть моря.

Сегодня де-факто российские диспетчеры в Симферополе контролируют полеты непосредственно над полуостровом (куда летают самолеты только российских авиакомпаний), а международные трассы над Черным морем находятся под управлением диспетчеров из Одессы и Днепропетровска.

Украина считает, что небо над Симферополем по-прежнему принадлежит украинским диспетчерам, но "сейчас над территорией Крымского полуострова, территориальными водами Украины, в воздушном пространстве без вертикальных ограничений установлена ​​запрещенная для полетов зона", сообщает "Би-Би-Си".

С этим согласен Eurocontrol (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) и ИКАО. Впоследствии принадлежность Симферопольского РПИ Украине подтвердило в своем бюллетене и Европейское агентство по безопасности полетов (EASA).

Простыми словами, Украина отдаёт в распоряжение НАТО то, что она не контролирует.

Наивные мечты Украины

В комментарии для "Правды.Ру" военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что целью провокационного заявления Киева является столкнуть в войне Россию и Соединенные Штаты Америки.

В Киеве, по мнению эксперта, "наивно полагают", что Украина, как союзник Соединенных Штатов Америки, в случае победы США и блока НАТО, получит "жирные территориальные куски - не только Крым, а территории вплоть до Воронежа, Смоленска, Ставропольского края, Краснодарского края".

Не менее наивной, продолжил эксперт, выглядит надежда, что американцы будут воевать за интересы Киева, проливая кровь своих солдат. На самом деле, "если уж не дай Бог начнется война, то в первую очередь Америка будет воевать с Россией до последнего украинского солдата", отметил Юрий Кнутов.

Запад признаёт Крым российским

По словам военного эксперта, разрешение США на пролет своих гражданских самолетов над территорией Крыма по специальным коридорам, так же как и Великобритании — на заход судов заход в ряд портов Крыма (соответственно, разрешается оплата и перевод денег), говорит о том, что "де-факто идет потихонечку признание Крыма российским".

"Эта ситуация чем-то напоминает ситуацию с прибалтийскими странами во времена Советского Союза, когда США де-факто признавали Прибалтику в составе России, а де-юре — не признавали. Примерно такая же ситуация и складывается сейчас. Потому что в кулуарах практически 90% западных политиков говорят, что Крым российский и должен быть российским, особенно те люди, которые хотя бы немножко посмотрели исторические документы, касающиеся того, как Крым оказался в составе Украины" —, отметил военный эксперт.

Россия отработала все угрозы по Крыму

Юрий Кнутов пояснил, что законодательно практика реагирование на нарушение воздушной границы в Крыму установлена следующая:

"В зоне нашей ответственности в Крыму, а это порядка 100 км от береговой линии, при приближении военного самолета к нашим к нашим воздушным границам, мы пытаемся его как-то вразумить вначале. Если он не воспринимает наши команды, то при пересечении границы сначала ему указывают с помощью трассирующих снарядов, что он должен прекратить дальнейшее движение в нашем воздушном пространстве, развернуться и уйти. А если он не выполняет эти команды, тогда мы открываем огонь на поражение".

Юрий Кнутов добавил, что Крым хорошо защищён. Система ПВО, помимо наземной составляющей в виде С-400 и С-300, имеет и морскую — на кораблях стоит ультрасовременный комплекс "Полимент-Редут", "его сухопутный аналог — "Витязь" мы показывали его на параде". Так же обеспечена достаточно серьёзная защита истребительной авиацией, в том числе в рамках Южного военного округа.

"Так что крымчанам в этом отношении переживать не нужно. Я считаю, что основная масса угроз отработана. И когда возникает повышенная угроза, мы свою группировку всегда усиливаем. Угроза снижается — мы ее, соответственно, сокращаем. Так что тут гибкость есть со стороны нашего Министерства обороны, Генерального штаба, и есть четкое отслеживание той ситуации, которая складывается в приграничных районах как Крыма, так и Калининграда", — сказал Юрий Кнутов.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью HBO Axios, опубликованном 1 февраля, что хотел бы, чтобы новый лидер США Джо Байден рассказал ему, почему Украина до сих пор не является членом НАТО.

"У меня очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?" — сказал Зеленский.

Руководство Украины после прозападного переворота в 2014 году тесно сотрудничает с НАТО, в 2019 году бывшая советская республика приняла конституционные изменения, в которых излагается ее стремление присоединиться к военному альянсу, а также к Европейскому союзу.

Читайте по теме: Зачем НАТО собирает у Крыма "ударный кулак"

Зеленский с протянутой рукой подобен Паниковскому

Александр Ведруссов: Украину делают членом НАТО без вступления в НАТО