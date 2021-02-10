Зачем НАТО собирает у Крыма "ударный кулак"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс вынужден был усиливать своё присутствие в Чёрном море в ответ на действия России.

По его словам, имеет смысл признать "усиление России в Чёрном море после нелегальной аннексии Крыма". Об этом Столтенберг сообщил на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

Так как НАТО уделяет Чёрному морю стратегическое значение, то усиление России в том регионе вызывает обеспокоенность.

Напомним, не так давно в акватории Чёрного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации военно-морских сил вооружённых сил Украины вместе с американским эсминцем и кораблём обеспечения провели совместные тренировки типа PASSEX.

После присоединения Крыма к России США всё время наращивают уровень своего присутствия в Чёрном море.

Новые корабли и бомбардировщики появились через несколько дней после того, как президент Байден предупредил Москву, что будет "действовать жёстко" против российской агрессии в этом регионе.

Уже имеющийся в акватории флот усилил корабль ВМФ США "Портер", эсминец с крылатыми ракетами. Напомним, что там уже стоит "Дональд Кук" и судно-заправщик "Ларами". По данным телеграм-канала "Военный обозреватель", ВМС США заявили, что после прибытия в Чёрное море 28 января ракетный эсминец USS уже осуществил взаимодействие с противолодочным самолётом P-8A Poseidon и AWACS E-3A Sentry.

По заявлениям Пентагона, оба американских эсминца (USS Donald Cook и USS Porter) действуют в регионе якобы "в рамках операции НАТО по укреплению безопасности". Весь контингент будет задействован в патрулировании берегов. На сегодняшний день эскадра США в Чёрном море достигла своих самых больших размеров с 2017 года.

Как пишет The Times, НАТО усиливает своё военное присутствие в Чёрном море "в ответ на незаконную аннексию Россией украинского полуострова Крым, а также на продолжающееся наращивание Россией своих военных сил".

НАТО вообще чувствует себя в Чёрном море достаточно уверенно, так как Турция, Румыния и Болгария являются членами альянса и имеют выход к морю. А Украина и Грузия регулярно участвуют в манёврах НАТО в регионе.

Киев при этом не считает, что его действия угрожают безопасности в регионе. Но, как отметил военный эксперт Алексей Валюженич, это спокойствие ложное.

По его словам, очень скоро придётся забыть все смешки насчёт игрушечности флота Украины. Стране совершенно не обязательно иметь некую непобедимую армаду — достаточно получить силы, которые совместно с группой кораблей НАТО смогут оказывать давление на Россию.

Валюженич подчеркнул, что украинские военные стали чаще уезжать на обучение в США, что уже является поводом для беспокойства. Разумеется, у Украины нет денег на масштабные проекты, но лиха беда начало. Администрация Байдена уже заявила, что готовит поставки военной помощи. Украина превращается в реальную угрозу.

Так что нельзя исключать, что через десять лет соседняя страна станет морской державой-партнером НАТО — правда уровня примерно Румынии.

Если смотреть только на Украину, то никакой опасности она не представляет, но в коалиции с кем-то ещё соседи могут создать проблему для черноморского региона, подытожил эксперт.