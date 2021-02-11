Чем РФ ответит на фронт США "от Крыма до Арктики".

В ответ на активность Запада у российских границ, министерство обороны перебрасывает самолеты в Крым и Мурманск.

Таким образом, Россия демонстрирует стратегическую мощь в районах южной и северо-западной границ страны. Не так давно самолёты ДРЛО были направлены в Крым и под Мурманск, что может свидетельствовать о подготовке к масштабным учениям в юго- и северо-западном направлении.

По данным экспертов, Москва реагирует прежде всего на приход к власти демократа Байдена. Именно Демпартия США вовсю практикует разжигание приграничных конфликтов у своих конкурентов.

Поэтому в Крыму самолёт ДРЛО А-50 будет задействован во внеочередных учениях, как ответ на активизацию ВСУ на Донбассе. Проблема в том, что с приходом Байдена гарантирована эскалация конфликта между Киевом и непризнанными республиками.

В донбасские дела может вмешаться и Турция после успеха в Карабахе. Со своей стороны, российский президент Владимир Путин уже заявлял, что попытки Украины решить спорные вопросы силой могут стоить ей государственности.

Так что России необходимо иметь возможность прийти ополчению Донбасса на помощь. Масштабные военные учения в Крыму и на Юге России должны стать доказательством серьёзности намерений.

Что касается Кольского полуострова, то, кроме самолёта ДРЛО А-50У туда перебросят российские стратегические бомбардировщики Ту-160 или Ту-95МС, которым надлежит усилить уже имеющиеся на авиабазе Оленья дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3.

Такие жесты делаются в ответ на размещение в соседней Норвегии 4 стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, где расквартированы 200 военнослужащих ВВС США.

С востока Пентагон также активно наращивает свою ударную группировку на Аляске. К концу 2021 года на авиабазе Кейлсон будет 54 истребителя F-35.

При этом на авиабазе ВВС США Эльмендорф-Ричардсон уже находятся 40 истребителей пятого поколения F-22 Raptor. США работают над вопросом ледокольного флота для того, чтобы контролировать и при необходимости закрыть путь з Европы в Азию.

Мнение американцев по этому поводу озвучил в 2018 году адмирал Цукунфт, командующий Береговой охраной США.

Он отметил, что "…подход США в том, что Северный морской путь должен быть открытым как международный водный коридор для, если угодно, транзитного прохода — по мере того, как мы видим этот участок освобождающимся ото льда…"

Поэтому раз американцы уже отправили силы на авиабазу Орланд в Норвегии, то следует расценивать это как наличие врага у границ воздушного пространства России и всего в 2220 километрах от Москвы. Ожидается, что в ближайшие три недели американские военные начнут проводить свои операции за Полярным кругом.

Генерал Джефф Харригян (Jeff Harrigian), командующий ВВС США в Европе и Африке, сказал следующее: "Оперативная готовность, а также наша способность обеспечивать поддержку наших союзников и партнеров и быстро реагировать играют ключевую роль в достижении общего успеха".

Под "общим" успехом, разумеется, подразумевается США и Арктика. Барбара Барретт (Barbara Barrett), которая была министром по делам ВВС США при администрации Дональда Трампа, отметила, что "список недавних инвестиций России в Арктике включает в себя целую сеть наступательных авиационных средств и береговых ракетных комплексов".

Байден и не скрывает, что намерен и дальше повышать издержки для России и работать в коалиции и в координации с другими партнерами, придерживающимися схожих взглядов.

Какими должны быть эти взгляды — понятно всем без исключения.