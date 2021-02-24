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Автор Александр Шторм

ВКС РФ устроили "аттракционы" авиации НАТО

Силовые структуры » Министерство обороны

Американские летчики в очередной раз не пришли в восторг от действий российских пилотов на перехвате. "Безрассудство летчиков РФ не способствует пониманию сторон", считают они.

ВКС РФ устроили "аттракционы" авиации НАТО

Впрочем, пилотам  US AIR FORCE не в новинку получать массу адреналина после  действий российских лётчиков в небе. Разумеется,  в академии ВВС США в Колорадо Спрингс их таким опасным маневрами не учат. 

Хотя странно было бы рассчитывать на иной прием, вторгаясь в чужое воздушное  пространство. Но каждый раз как впервые - американцы, которых перехватывают в небе российские истребители, начинают усиленно и публично страдать.

Не так давно российский истребитель Су-35 42 минуты пугал патрульный самолёт Boeing Р-8А Poseidon ВМС США, отгоняя его от сирийской базы ВМФ РФ в Тартусе. Американцы потом возмущались, зачем  русский ас промчался у них перед носом «кверху брюхом».

На все вопросы в эфир: «It's dangerous! Why?» (Это опасно! Зачем?), ответом было только русское слово: «Ибо!».

По этому поводу в свое время первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин заметил, что российская летная школа является уникальной и не имеет аналогов в мире.

«Хочу сказать, что уровень мастерства наших пилотов очень высок, это действительно так. Сохранена очень хорошая школа, наши летчики имеют богатый боевой опыт. Сегодня около 75% офицерского состава ВКС имеют боевой налет. Причем работать приходится в очень тяжелых условиях не только при выполнении боевых задач, но и при патрулировании нашего воздушного пространства», - говорит парламентарий.

Как отмечает американский журналист Ральф Клэм, которого цитирует сетевое издание Discover24.ru, русские часто ведут себя безрассудно, хотя при этом могут и погибнуть.

В статье «Рискованные встречи с Россией (в воздухе)» он отмечает, что об опасных манёврах русских истребителей неоднократно заявляли и представители Пентагона, которые жалуются на неоправданный риск и угрозы для своих самолётов.

Ответа на вопрос, что делают самолеты США у границ России, разумеется, не будет.  О  ходят легенды, так как на каждый такой залёт следует вылет российских истребителей на сопровождение, либо перехват цели.

Русские могут получить приказ и на уничтожение нарушителя российского воздушного пространства.

Клэм пишет, что между Россией и странами НАТО, в том числе и США, действуют экстренные каналы по предотвращению военных инцидентов в воздухе. И как обычно, Америка якобы не особо доверяет России "из-за дезинформации с её стороны". Можно подумать,  Россия со своей стороны особо доверяет своим западным "партнерам".

С учетом того, что нарушители и разведчики фиксируются у границ чуть ли не ежедневно, непонятно, что вообще США могут хотеть.

Темы су-35 нато вкс рф бомбардировщик b-52 самолет-разведчик
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