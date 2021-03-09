"Боевая многоножка"

Сегодня все чаще и чаще речь заходит о необходимости создания специальных машин для ведения боевых действий в северной тундре, а еще в пустынях и… джунглях, где обычным танкам и бронетранспортерам просто нечего делать. И такие специальные машины уже появились.

Как правило, современные боевые "тундроходы" это сочлененные машины, состоящие из двух секций. Соединены они подвижно и благодаря значительной длине обладают очень высокой проходимостью. Однако сегодня получается так, что каждая такая сдвоенная машина несет на себе какой-то один элемент вооружения. Но выгодна ли такая конструкция и нельзя ли сделать такую вездеходную боевую машину значительно более совершенной?

Вспомним, что в годы Англо-бурской войны 1898-1902 гг. англичане в Африке столкнулись с проблемой доставки своих солдат от побережья вглубь страны. Обычный транспорт не годился, и тогда были придуманы паровые поезда, состоявшие из паровоза на высоких колесах с рельефными грунтозацепами, который буксировал четырехколесные повозки с солдатами, а внутри последней (либо за ней) так и вовсе везли пушку. И паровоз, и вагоны были бронированы. Причем в вагонах были устроены амбразуры для стрелков. Как только буры пытались атаковать такой поезд, он останавливался, стрелки из вагонов открывали огонь из винтовок, а артиллеристы выкатывали пушку и вдобавок палили еще и из нее. Так и потери снижались во много раз, и быстрота доставки солдат к месту боевых действий возросла многократно.

В годы Первой мировой войны появился проект сочлененного танкового бронепоезда, предложенный инженером Буаро. Он предложил соединить три танка СА.1 с двумя 75-мм пушками спереди и сзади, а посредине "поезда" поставить "вагон" с двигателем и электрогенератором, который должен был вырабатывать ток электромоторов на всех трех машинах. Проводимость этого "строенного танка" и его огневая мощь были бы для того времени беспрецедентными, но цена такой машины была бы слишком высока. А так как солдатские жизни в то время были дешевы, совершенствовать дешевые серийные танки военные не стали.

Положение стало меняться в 60-е годы ХХ века. Тогда американская фирма "ЛеТурно" сначала построила "снежный поезд" из трех составных машин, перевозивший 45 тонн, а затем и уникальный 450-тонный автопоезд TC-497. Эта "машина" имела уже целых 12 самоходных платформ, передвигавшихся на мотор-колесах, питавшихся электричеством от электрогенераторов, которые крутили четыре газотурбинных двигателя мощностью более 5 000 лошадиных сил. Всего на этом автопоезде было 56 таких колес размером с легковой автомобиль, так что проходимость у него была просто феноменальной!

Считалось что он будет прямо по бездорожью возить грузы по территории США, где в условиях ядерной войны с Советским Союзом железнодорожное сообщение будет полностью парализовано.

Главное, что разработчики сумели решить проблему управляемости столь длинной машины. Специальная электронная система поворачивала на ней колеса всех прицепов на строго определенные углы, благодаря чему такой автопоезд мог обходить препятствия, извиваясь "змейкой", и даже катиться по кругу, притом что длина его составляла в целом около 200 метров.

TC-497 мог с равным успехом продвигаться и по пескам, и по снегу. Причем экипаж машины состоял всего лишь из шести человек, в своем распоряжении имевших и камбуз, и туалет с душем, и прачечную, и комнату для отдыха. И еще одно обстоятельство также было предусмотрено: конструкция автопоезда была модульной, и к ней можно было добавлять по мере необходимости новые секции.

Машины испытали в феврале 1962 года в пустынной местности штата Аризона. Испытания она выдержала успешно, но для того времени она оказалась слишком уж дорогой и революционной. Военные посчитали, что весь этот груз вполне смогли бы перевезти тяжелые вертолеты, которые во всех отношениях будут удобнее. Однако в то время вопрос о противостоянии в Африке так остро, как он стоит сегодня, не стоял. И изучение Антарктиды тоже такими темпами, как сейчас, тоже не шло, и не было тогда глобального потепления. Словом — всякому времени свои собственные песни! И то, что было слишком дорого и нерентабельно в ту эпоху, вполне может быть востребовано сегодня!

Давайте себе представим такую вот боевую машину-гусеницу на мощных мотор-колесах, которая способна в одиночку выполнять функции целого подразделения обычных боевых машин. Как бы она могла выглядеть?

Первая и последние секции — посты, имеют дублированные управления, так что это будет у нас "тяни-толкай". На каждой такой шестиколесной машине возможна установка двух турбогенераторов, питающих электричеством все остальные секции. На них же установлены радары и… шестиствольные скорострельные пушки ПВО — ведь надо же им как-то защищаться от крылатых ракет противника и его БПЛА?!

Две следующие секции — жилые, в них размещается обслуживающий персонал "змеи". В следующих двух башенные орудия калибра 152-мм с дальностью стрельбы реактивными снарядами до 70 км. Затем секции с запасом боеприпасов. Дальше две очень важные секции — склады с дронами различного назначения, с тем, чтобы они вели круговую разведку по маршруту движение автопоезда, а также выполняли функции камикадзе. Еще на двух платформах размещаются бойцы обеспечения — "десант на мотор-колесах". Рядом с ними — столовые, с холодильными установками для запаса продуктов, а также опреснительные установки для получения чистой воды.

Помимо обычной артиллерии на двух платформах предусматривается установка ракетных комплексов ПВО и ударных ракетных систем типа "Смерч". Еще один командный пункт и ангар для нескольких аппаратов на воздушной подушке для ведения разведки силами персонала в условиях, когда БПЛА применить будет нельзя. Итого у нас получилось 24 секции, из которых 22 — парных! И вооружен этот супервездеходный транспортер более чем солидно:

два ударных ракетных комплекса большой дальности,

два ракетных комплекса ПВО,

два артиллерийских орудия,

две скорострельные артустановки ближнего радиуса действия,

а еще целых две платформы для запуска разведывательных и боевых дронов.

И это не считая личного легкого вооружения экипажа этого "автопоезда". Естественно, бронированного на случай всяческих неприятностей. Кстати, можно на него добавить и 25-ю платформу, прямо посредине — с запасом мотор-колес, опять-таки на всякий случай. Машина-то ведь боевая.

Конечно, между всеми платформами должна быть надежная связь, а персонал должен иметь возможность, невзирая на погоду, переходить из одной секции в другую. Также необходимо предусмотреть на нем место для лазарета, также чтобы в составе его экипажа был бы квалифицированный медперсонал.

Ну а повысив уровень автоматизации этого автопоезда, можно будет легко увеличить и его огневую мощь: поставить, скажем, четыре установки ПВО и четыре контейнерные пусковые установки для ракет. Даже 3D-печатный комплекс, чтобы прямо на борту автопоезда печатать дроны для конкретных условий, вполне можно на борту у него разместить!

А теперь представьте, как два таких боевых автопоезда в соответствующей раскраске и с вращающимися антеннами радаров выкатываются на Красную площадь во время одного из будущих военных парадов. И все тянутся, тянутся и тянутся. Какое это впечатление произведет на собравшихся и на военных атташе, присутствующих на гостевых трибунах? Плюс бодрый голос диктора, который сообщает, что таким машинам любое бездорожье нипочем и что доминировать на поле боя они могут как в тундре, так и посреди песков даже в самой жаркой пустыне…