Эксперты оценили необходимость создания авианосной группы в ВМФ РФ

Эксперты оценили необходимость создания авианосной группы в ВМФ РФ.

Россия будет строить новый авианосец

Член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов заявил РИА "Новости", что строительство нового авианосца водоизмещением не менее 70 — 80 тысяч тонн обойдётся России, по меньшей мере, в 500 млрд рублей.

"Мы можем ошибиться на 10-20 процентов, но не в разы. Иначе уйдём в долгострой на многие годы", — сказал Поспелов.

Он отметил, что американские авианосцы обладают водоизмещением 110 тысяч тонн и принимают более 100 летательных аппаратов, если считать вместе с беспилотниками.

Владимир Проспелов добавил, план по созданию нового головного авианосца рассмотрит Военно-промышленная комиссия России при подготовке новой государственной программы вооружения на 2024-2033 годы.

"Необходимо оценить целесообразность создания авианосцев и их стоимость. По идее, для ВМФ нужно три таких корабля - головной и два серийных. Аванпроект авианосца есть", — уточнил Поспелов.

Давно пора строить и не три, а четыре

Как сказал "Правде.Ру" председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан 1 ранга запаса Михаил Ненашев, тема о проектировании и строительстве авианосцев обсуждается уже второе десятилетие, и давно пора действовать.

По мнению эксперта, России объективно необходимо два авианосца на Северный флот и два авианосца на Тихоокеанский флот, потому что для страны, которая расположена на берегу трех океанов, авианосец — это признак того, что она имеет стратегические взгляды на свое присутствие в Мировом океане.

С военной точки зрения, продолжил Михаил Ненашев, наличие полноценных действующих авианосцев — это "экономия определенных средств", потому что с более чем 50 самолетами, вертолетами и беспилотниками на борту он может решать задачи за большую группу кораблей, конечно, в сопровождении определенных классов надводных кораблей и подводных лодок.

Эксперт прогнозирует острое соперничество на морях и в океанах, и особенно в Арктике, где "мы обустраиваем свой сектор, и есть много желающих соседей по планете ставить нам палки в колеса или самим пытаться там что-то делать".

"Мы имеем много территорий, которые нам надо развивать и обеспечивать им оборону и безопасность, и оборону и безопасность наших союзников. Мы же видим, как США делают из Прибалтики полигон провокаций. И завтра они могут из Норвегии сделать полигон провокаций, из Гренландии, и, если удобно — из кого угодно", — сделал вывод Михаил Ненашев.

У побережья Судана и в Арктике авианосец нужен

В комментарии для "Правде.Ру" автор Телеграм-канала "" Оперативная линия отметил, что авианосец нужен в нынешних реалиях только ради престижа и, возможно, для решения ряда ограниченных задач в составе Корабельной авианосной группы (КАГ) на "удаленных театрах", например, у побережья Судана.

Автор канала напомнил, что в сирийском походе авианосца "Адмирал Кузнецов" палубная авиация — Су-33, в основном, перелетела на базу Хмеймим, а с палубы остались работать только МиГ-29 по самым ближайшим целям".

"Авианосную ударную группу (АУГ) России не создать, так как у нас нет ни достаточного количества кораблей для формирования зон ПВО и противолодочной обороны (ПЛО), ни палубных самолетов дальнего радиолокационного действия, ни развитой системы разведки и целеуказания в море. Мы можем знать район нахождения противника размером в сотни километров, но его точное местоопределение вызывает значительные затруднения", — отметил военный эксперт Телеграм-канала " Оперативная линия" .

"Но пусть авианосец будет. Лучше, когда он есть, чем когда его нет. По крайней мере, морской маневренный район ПВО он может обеспечить. Допустим, на севере, в мертвых зонах береговых РЛС и вне досягаемости авиации с материка, Новой Земли и Земли Франца-Иосифа", — добавил он.

Какие модели авианосцев есть в РФ

Как сообщала "Правда.Ру" в России разработана концепция авианосца "Шторм", водоизмещением около 95 тысяч тонн, длиной, шириной и осадкой: 330x42x11 метров. Ширина полетной палубы составит 85 м. Скорость полного и экономического хода — 26-30 и 14 узлов соответственно. В концепции заложена автономность в 90 суток. Авиационное вооружение авианосца проекта "Шторм" предусматривает базирование от 80 до 90 корабельных летательных аппаратов. Судно может нести запас авиатоплива до шести тысяч тонн. Мореходность — шесть-семь баллов (по применению авиации). Экипаж корабля — до четырех тысяч человек. Срок службы — более 50 лет.

Второй проект называется 11430Э "Ламантин". Его разработчиком выступило Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ). "Ламантин" будет оснащен атомной энергетической установкой, его водоизмещение составит 80-90 тыс. тонн. Максимальная длина авианосца — 350 м, автономность — около 120 суток. На полном ходу может достигать скорости около 30 узлов. Экипаж включает 2,8 тыс. человек, в авиагруппу будут входить 800 человек. Авианосец оснащен трамплином, двумя электромагнитными катапультами, четырьмя аэрофинишерами. В авиагруппу будут входить до 60 летательных аппаратов.

Сейчас на вооружении российского военно-морского флота находится тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который рассчитан на базирование и обслуживание 28 самолетов и 24 вертолетов.

В СССР в 1970–1980-х годах были построены несколько тяжелых авианесущих крейсеров. Часть из них была списана. "Варяг" был продан Украиной Китаю и переименован в "Ляонин". "Адмирал Горшков" был перестроен в авианосец и продан в Индию, где был включен в состав ВМС под именем "Викрамадитья".

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