Франция построит авианосец на смену флагману "Шарль де Голль"

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении Парижа построить новый атомный авианосец, который заменит к 2038 году нынешний флагман ВМС Франции "Шарль де Голль".

"Ядерная энергия останется краеугольным камнем нашей стратегической автономии", — заявил Макрон во вторник, посетив завод по строительству ядерного реактора Framatome в городе Ле Крезо на востоке страны.

Новый французский авианосец сможет развивать скорость до 27 узлов (50 км/ч), его дедвейт тоннажа составит около 75 тысяч тонн и будет иметь длину около 300 метров, что примерно в 1,5 раза превышает размер "Шарля де Голля".

Корабль также будет оснащен электромагнитной системой запуска самолетов производства американской оборонной фирмы Дженерал Атомикс и сможет разместить около 30 многоцелевых истребителей Rafale следующего поколения.

© twitter.com

Авианосец запланирован к эксплуатации примерно до 2080 года. Он обойдётся примерно в $6 млрд.

Министр Вооруженных сил Франции Флоренс Парли отметила, что строительство нового авианосца создаст 2 тысячи рабочих мест.