Спланированная провокация: Игорь Коротченко об инциденте в Черном море

Подозрительная активность наблюдается в акватории Черного моря. В национальном центре управления обороной сообщили, что сегодня, 7 июля, патрульный корабль ВМФ Испании Rayo вошел в акваторию. Чуть позже Минобороны РФ сообщило о нарушении воздушной границы России самолетом ВМС США.

В эфире программы "Точка зрения" главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко рассказал Инне Новиковой о причинах и последствиях таких инцидентов. Все происходящее увязано с крупнейшими в истории военно-морскими маневрами НАТО и других стран на территории Украины. Цель — Россия.

— Игорь, многие важные темы были обозначены в вопросах и ответах Прямой линии Президента Путина. Первая тема — это ситуация с британскими эсминцем Defender, который зашел в наши воды в районе мыса Фиолент. Это произошло после вполне успешной встречи президентов ведущих стран мира России и США.

Англичане потом прокомментировали, что не признают, что это территория принадлежит России. Что это было — просто щекотание нервов, какая-то демонстрация для привлечения внимания, предупреждение о чем-то? Как вы видите эту ситуацию?

— Это была часть комплексной британо-американской операции, цели и задачи которой, со стороны британцев, снова поставить под сомнение принадлежность Крыма Российской Федерации.

Вторая цель, безусловно, создать форс-мажорную ситуацию, которая требует реагирования, подключения авиации, перевода в боевой режим противокорабельных береговых ракет, задействования системы связи боевого управления, переход из дежурного режима в боевой РЛС.

Таким образом все компоненты российской военной машины на Крымском полуострове вступают в действие.

Американский компонент

Это для американцев представляет очень серьезный разведывательный интерес. Во время проникновения иностранного военного корабля в территориальные воды России наши действия фиксировались американцами.

Потому что синхронно с момента нарушения морской границы России британским эсминцем Defender в зоне возможного ведения радиоэлектронной разведки появился американский стратегический самолет.

Разумеется, это не случайное совпадение, а комплексная операция. Как минимум, Пентагон был в курсе, что британцы будут предпринимать попытку прорваться, а Россия будет так или иначе реагировать.

Комплексная операция

Путин сказал, что на этот случай у нас есть мероприятия, которые называются ПДИТР — противодействие иностранной технической разведке. Средствами России зафиксированы зоны возможного ведения разведки, активация тех или иных систем осуществлялась исходя из того, что там присутствует настоящий американский самолет-разведчик.

Поэтому американцы с точки зрения доступа к информации получили ровно то, что Россия захотела продемонстрировать.

Британский корабль, разумеется, был предупрежден. Это — стандартная процедура: выход на радиосвязь, предупреждение на международной аварийной частоте о входе в территориальные воды России, прибытие кораблей береговой охраны.

Далее — открытие огня из пушечных артиллерийских комплексов вдоль курса следования британского Defender, чтобы продемонстрировать, что при необходимости мы готовы применить силу. В финале СУ-24 осуществили сброс четырех фугасных 250 килограммовых фугасных бомб по курсу следования британского корабля.

Третьей мировой не будет

Президент Путин не допустил уничтожения очередного нарушителя границ России, сказав, что из-за этого Третьей мировой войны не будет. Если система предупредительных мер не сработала и не вызвала какую-то ответную позитивную реакцию нарушителя границы, его можно уничтожить.

В данном случае мог быть осуществлен удар сверхзвуковой противокорабельной ракетой Х-31А либо ее модифицированным вариантом Х-31АД. Эта сверхзвуковая ракета очень трудно перехватывается. Если бы этот британец не ушел из наших вод, мы могли его атаковать.

Путин открыто сказал, что мы будем применять такое оружие, будем топить и сбивать нарушителей, и из-за этого не будет Третьей мировой войны, потому что это освещено нормами мирового права и, соответственно, правом государства на самооборону.

Лондон неистовствовал бы, Борис Джонсон делал бы заявления, но по всем нормами международного права мы могли вывести корабль-нарушитель из строя, потом отконвоировали бы его в Севастополь, либо уничтожили — пустили на дно британский эсминец, как и любой дугой.

Был еще один инцидент, когда "подвиг" британцев попытался повторить нидерландский корвет. Но после того, как пара СУ-30СМ пролетела несколько раз, демонстрируя подвешенные противокорабельные ракеты, нидерландцы сочли за благо отказаться от идеи повторения провокации и отвалили к нейтральным водам.

Сейчас требуют разъяснений реакции России, но к нам не обращаются. Если обратятся, разъясним, возможно, пошлем их во всемирную лигу сексуальных реформ…

Россия — военная цель

Все происходящее увязано с крупнейшими в истории военно-морскими маневрами Sea Breeze. Они проводятся при активном участии Украины и на территории Украины. Там есть наземный компонент, демонстрируют высадку морского десанта, сил специальных операций применительно к вторжению в Крым.

Высаживаются они, конечно, не в Крыму, а на украинское побережье, но отрабатывается механизм. Военно-морскую блокаду Крыма демонстрирует многонациональная ударная корабельная экипировка, которая сегодня проводит манёвры в Черном море.

Разумеется, ядро — натовские боевые корабли, многие из них являются носителями высокоточного ракетного оружия. Все это действо развертывается широко. Россия обозначена в качестве легитимной военной цели, они тренируются вторгаться. Мы спокойно за ними наблюдаем. И предупреждаем.