Подозрительная активность НАТО развернулась в акватории Черного моря

Сегодня,7 июля, российские военные наблюдают подозрительную активность сил НАТО в акватории Черного моря:

сначала по лентам информагентств прошло сообщение о маневрах испанского патрульного корабля;

чуть позже — о нарушении воздушной границы РФ самолетом ВМС США,

"Два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота сопроводили патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon над Чëрным морем", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным военных, иностранный самолëт-разведчик приближался к государственной границе России.

После разворота Boeing P-8 Poseidon от границ РФ истребители Су-30 вернулись на аэропорт базирования.

Будет ли очередная провокация? В Черное море вошёл испанский корабль

Патрульный корабль ВМФ Испании Rayo вошел в акваторию Черного моря.

Патрульный корабль ВМФ Испании Rayo

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

По информации российских военных, силы Черноморского флота сейчас наблюдают за передвижением испанского судна, который, по официальной версии, находится в регионе в рамках участия в учениях НАТО и стран-партнеров Sea Breeze-2021.

Всего в учениях задействованы 32 военных корабля из 32 стран.

Стоит отметить, что ранее Россия неоднократно призывала НАТО не проводить военные учения возле границ нашей страны.